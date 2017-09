Μουσικοί κύκλοι στο πλαίσιο των Αισχυλείων 2107 στο Παλαιό Ελαιουργείο από τις 22 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου!

Στο πλαίσιο των Μουσικών Κύκλων 2017 που παρουσιάζει το φεστιβάλ “Αισχύλεια” του Δήμου Ελευσίνας, παρουσιάζονται από τις 22 Σεπτεμβρίου ως τις 2 Οκτωβρίου στο Παλαιό Ελαιουργείο σημαντικοί καλλιτέχνες της νέας γενιάς, συγκροτήματα και σχήματα με άποψη και προσωπικότητα.

Συγκεκριμένα στις 22 Σεπτεμβρίου εμφανίζεται το γυναικείο φωνητικό τρίο Trois Femmes, ακολουθούν στις 23/9 η ροκ-καμπαρέ μπάντα Star Wound, στις 27/9 οι δαίμονες των εγχόρδων String Demons, στις 29/9 ο συνθέτης, performer και πολυοργανίστας Theodore, στις 30/9 η συνθέτρια, τραγουδίστρια, μουσικός και ζωγράφος Σtella (Στέλλα Χρονοπούλου), την 1η Οκτωβρίου ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Απόστολος Ρίζος και οι «Μουσικοί Κύκλοι κλείνουν στις 2 Σεπτεμβρίου με την τραγουδοποιό Κατερίνα Μακαβού.

Όλες οι βραδιές ξεκινούν στις 20.30.

Γενική είσοδος 5€.

Παλαιό Ελαιουργείο παραλία Ελευσίνας.

Προπωληση : Viva.gr

Ακολουθούν αναλυτικά δελτία τύπου για την κάθε βραδιά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Les Trois Femmes

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Les Trois Femmes είναι ένα γυναικείο φωνητικό τρίο που εμπνέεται από τις μουσικές της δεκαετίας του 20’, του 30’ και του 40’. Οι πρωτότυπες και μοναδικές μουσικές ενορχηστρώσεις των τριών φωνών παρασύρουν σε ένα νοσταλγικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, σε αυτή τη χαμένη εποχή της αθωότητας, διευρύνοντας ταυτόχρονα τα όρια της αρμονίας και της μουσικής φαντασίας… γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον. Οι τρεις και μερικές φορές τέσσερις φωνές, πλαισιώνονται από ένα κουαρτέτο που αποτελείται από πιάνο, κιθάρα, κοντραμπάσο και drums.

Vocals

Μαντώ Παναγιωτάκη

Μύρτα Σακελλαρίου

Τατιάνα Μιχαηλίδου

Arrangements & Guitar

Mark Joseph Priest

Piano

Μάνος Αθανασιάδης

​​Double Bass

Αντώνης Αρβανίτης

​​Drums

Σεραφείμ Μπέλος

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Star Wound

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Οι StarWound είναι μια ροκ-καμπαρέ μπάντα με έδρα την Αθήνα. Η διαφορετική μουσική προέλευση των μελών της δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για πειραματισμούς και έτσι ο ήχος τους συνδυάζει στοιχεία από το cabaret, την jazz και τη rock, ενώ ο αγγλόφωνος στίχος τους έχει σαν αφετηρία τους φιλοσοφικούς και κοινωνικούς προβληματισμούς του σύγχρονου ανθρώπου.

Δραστηριοποιούμενοι εν μέσω της γενικευμένης κρίσης οδηγήθηκαν στη σύνθεση των δέκα κομματιών που αποτέλεσαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους “Miles to Walk”. Πρόκειται για δέκα τραγούδια-ιστορίες ανθρώπων που ζουν και δρουν υπό συνθήκες κρίσεις…

Ο δίσκος απέσπασε θετικές κριτικές από καταξιωμένους ανθρώπους του χώρου, με δημοσιεύσεις στον ηλεκτρονικό τύπο ενώ τραγούδια του “Miles to Walk” έχουν παιχτεί στον αέρα μεγάλων ραδιοφωνικών σταθμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για το “The Day of Raymond Ray” ο Νίκος Βούλγαρης επιμελήθηκε το πρώτο επίσημο video clip της μπάντας, με οποίο οι StarWound μπαίνουν στις νικητήριες μπάντες του YourBand της ΕΡΤ τον Ιούνιο του 2016.

Τον Μάρτη του 2017 η μπάντα πραγματοποίησε το πρώτο της Ευρωπαϊκό τουρ, δίνοντας συναυλίες στο Λουξεμβούργο, στο Ρόττερνταμ, στις Βρυξέλλες, στη Λουβαίν, στη Λιέγη και την Αμβέρσα, ενώ τον Ιούνιο και τον ερχόμενο Οκτώβρη θα πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε θέατρα και μουσικές σκηνές, στο Λονδίνο και την Ελβετία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

String Demons

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Η περιπέτεια τους στον κόσμο έχει ξεκινήσει από την Αθήνα. Με μοναδικό και εκρηκτικό τρόπο συμφιλιώνουν την κλασική μουσική με το Heavy Metal και την παραδοσιακή / λαϊκή με το Ροκ ..και όπου φτάνει η μουσική με ρυθμό, τρέλα, χιούμορ , κρουστά – τύμπανα και Έγχορδα … !!! και το αποτέλεσμα είναι μαγικά εκρηκτικό. Το βιολοντσέλο του Κωνσταντίνου, το βιολί της Λυδίας, η ματιά τους πάνω στις συνθέσεις των Iron Maiden, των Queen , του Vivaldi, του Βαμβακάρη και πολλών άλλων, εκεί που η Lady Gaga θα συναντηθεί με τα Λαικοδημοτικά , οι Abba με τα Ποντιακά , οι εξ’ ολοκλήρου δικές τους, ο ηλεκτρισμός σε αντίθεση με την κλασική παιδεία των δύο αδελφών, οι επιρροές από Χριστιανικούς και Βυζαντινούς ύμνους ,οι μουσικές εκπλήξεις και οι συνεχώς καινούργιες διασκευές-συνθέσεις που ετοιμάζουν μαγεύουν κάθε ακροατή και η ατμόσφαιρα γίνεται τουλάχιστον διονυσιακή όταν τα δάχτυλα τους ακουμπήσουν τα έγχορδα.

Και οι δύο πήραν τα διπλώματα τους με άριστα παμψηφεί και Α ‘Βραβείο, έχουν βραβευτεί σε διαγωνισμούς και λάβει ενεργά μέρος σε σεμινάρια μεγάλων δασκάλων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχουν εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στο Ηρώδειο και σε πολλές άλλες σκηνές και θέατρα σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ευρώπη-Κύπρος-Αμερική). Στην μέχρι τώρα πορεία τους σαν σχήμα, που ξεκίνησε μόλις το 2014-15, έχουν καταφέρει να σταθούν πανάξια δίπλα στα κορυφαία ξένα σχήματα του είδους με τους ανατρεπτικούς-ψυχαγωγικούς δίσκους και τις sold out παραστάσεις τους έχοντας αποκτήσει κιόλας φανατικό κοινό .Αυτή τη περίοδο ‘’μαγειρεύουν’’ τον τρίτο τους Stringdemoniko δίσκο που θα κυκλοφορήσει από την MINOS-EMIUNIVERSAL.

Στις 23 Ιουνίου του 2016 κυκλοφόρησε ο δεύτερος stringdemoνικός δίσκος. Φέρει τον τίτλο ” Fear of the Bach ” και περιέχει εκρηκτικούς συνδυασμούς της Heavy Metal, της Παραδοσιακής και της Κλασσικής μουσικής! Όταν τον εντοπίσετε, να γνωρίζετε ότι περιλαμβάνει: επιθετικά Ικαριώτικα Δοξάρια, Iron Maiden και Queen με … ” εγχορδικό ” αέρα, έναν Bach … ροκ, ολοκαίνουργια δικά τους κομμάτια, θεατράλε διάθεση, διονυσιακά κρουστά και … όλα τα υπόλοιπα θα τα ανακαλύψετε πατώντας το ” PLAY ”! Πάντα με την προσωπική τους αισθητική και σφραγίδα, ο δίσκος ” Fear of the Bach ”, ο οποίος απέσπασε εξαιρετικές κριτικές από δημοσιογράφους και ακροατές, κλείνει μέσα του ένα χορταστικό ”Συμφωνικό Πανηγύρι’’!

O Κωνσταντίνος και η Λυδία Μπουντούνη, το «δαιμονικό» ντουέτο εγχόρδων είναι δύο νέοι μουσικοί που με απίστευτο συγχρονισμό μεταξύ τους, με φαντασία στις διασκευές και μείξεις ετερόκλητων τραγουδιών και βέβαια με δικές τους συνθέσεις που χαρακτηρίζονται από την διακριτή τους ταυτότητα και το προσωπικό τους στίγμα, θα μας ταξιδέψουν από το ροκ μέχρι την κλασική και την παραδοσιακή μουσική με ευρηματικότητα και έντονη επικοινωνία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Theodore

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο “μουσικές στάσεις” στην Ελλάδα (ΚΠΙΣΝ 20/7, Τήνος 25/7, Δονούσα 27/7, Αστυπάλαια 29/7, Κεφαλλονιά 4/8, Ναύπλιο Fougaro Jazz Festival 3/9) και το εξωτερικό (Σουηδία), ο συνθέτης, performer και πολυοργανίστας Theodore θα παρουσιάσει με την μπάντα του ένα μοναδικό live στο Παλαιό Ελαιουργείο στο πλαίσιο των Αισχυλείων 2017 στις 29 Σεπτεμβρίου.

Με νέες συνθέσεις στις αποσκευές του από το επικείμενο άλμπουμ του αλλά και με τραγούδια από τα 2 προηγούμενα, θα παρουσιάσει μια ενιαία παράσταση με σενάριο και σκηνοθεσία, με αρχή, μέση και τέλος. Ένα ατμοσφαιρικό live που θα κυριεύει όλες τις αισθήσεις. Ενα παιχνίδι αντιθέσεων από τη χαλαρή διάθεση στην ένταση και από το φως στο σκοτάδι.

Ένας ξεχωριστός και ευρηματικός δημιουργός, για πρώτη φορά στα Αισχύλεια, στη γιορτή του πολιτισμού της Ελευσίνας.

Λίγα λόγια για τον Theodore

Ο Τheodore είναι ένας συνθέτης, performer και πολυοργανίστας με αξιοσημείωτη πορεία.

Με τη μουσική του προσδίδει μία ηλεκτρονική post-rock χροιά σε ένα ατμοσφαιρικό, ψυχεδελικό και ambient μουσικό πλαίσιο, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα και στο κλασικό ρομαντισμό.

Στο βιογραφικό του καταγράφονται δύο προσωπικά άλμπουμ (7 και It Is But It’s Not) ενώ αυτές τις ημέρες βρίσκεται στο στούντιο ολοκληρώνοντας τον τρίτο προσωπικό του δίσκο. Κάποια από τα νέα τραγούδια του θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν live όσοι βρεθούν στις συναυλίες που θα δώσει αυτό το καλοκαίρι. Οι live εμφανίσεις του Theodore είναι επιλεκτικές και τόσο ξεχωριστές όσο και οι συνθέσεις του. Έχει παίξει πλάι στους Sigur Ros ως opening act (Ιούνιος του 2016 / Release Athens Festival), στον αρχαιολογικό χώρο στους Στύλους του Ολυμπίου Διός (2015) ντύνοντας μουσικά την ταινία του Buster Keaton ‘The Cameraman’, στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής (2014), στο Fuzz (2016), στο six d.o.g.s και σε διάφορα clubs & φεστιβάλ σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και άλλων χωρών (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία).

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Σtella

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Η Σtella (Στέλλα Χρονοπούλου) είναι συνθέτρια, τραγουδίστρια, μουσικός και ζωγράφος. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Ξεκίνησε να γράφει μουσική παράλληλα με τις σπουδές της στη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Στις αρχές του 2015 κυκλοφόρησε το πρώτο της ομώνυμο άλμπουμ, από την Inner Ear Records, ένα από τα πιο επιτυχημένα ελληνικά indie pop άλμπουμ της χρονιάς, με τα κομμάτια «Detox» και «Picking Words» να έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από ακροατές και ραδιόφωνο.

Πέρα από την προσωπική της δουλειά, από το 2014 συνεργάζεται με τον NTEiBINT, με τρεις κυκλοφορίες στην Βελγική Eksimo Recordings. Τον Μάιο του 2015, έγραψαν μαζί την μουσική για την παρέλαση των αθλητών της Τελετής Έναρξης των πρώτων Ευρωπαϊκών Αγώνων (Μπακού, Αζερμπαϊτζάν), η μουσική ολόκληρης της Τελετής ήταν υποψήφια για βραβείο Daytime Emmy το 2016.

Στις αρχές του 2017, η Σtella κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της «Works For You» από την Inner Ear Records και τον Μάρτιο του 2017 συμμετείχε στο South by Southwest (SXSW), στο Austin, Texas της Αμερικής, ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ στον κόσμο.

Σtella (φωνή/κιθάρα)

Ορέστης Μπενέκας (πλήκτρα)

Βελισσάριος Πράσσας (μπάσο)

Ηλίας Αρωνίδης (τύμπανα)

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΙΖΟΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Ο Απόστολος Ρίζος για μία δυναμική εμφάνιση στο Παλαιό Ελαιουργείο στην Ελευσίνα.Σχεδόν ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του νέου του album με τον τίτλο ‘6’ , το οποίο καταγράφηκε ως μια από τις καλύτερες δισκογραφικές προτάσεις της χρονιάς, ο Απόστολος Ρίζος σε μία δυναμική μουσική εμφάνιση στην Ελευσίνα, στο Παλαιό Ελαιουργείο, την Κυριακή 1 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των «Μουσικών Κύκλων».

Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής που συντονίζει το κοινό του με τις ερμηνείες και τη σκηνική του παρουσία, έχει στήσει μια μουσική πρόταση που εξαφανίζει τα μουσικά σύνορα και αναδεικνύει την ίδια την ουσία των τραγουδιών.

Τα αγαπημένα τραγούδια από την παλιότερη προσωπική του δισκογραφία αλλά και από το πρόσφατο album ‘6’ (Τι να θυμηθώ, Να’ μαστε μαζί, Σ’ αυτή τη χώρα, Το ψάρι) συνομιλούν ανατρεπτικά με τον Βαμβακάρη, τον Λοΐζο, τον Χατζιδάκι, τον Τσιτσάνη, τον Περίδη, τον Μικρούτσικο, τον Θ. Παπακωνσταντίνου, τον Ζούδιαρη, τον Καζαντζή, τον Ζερβουδάκη, τον Αλκαίο, τον Ελευθερίου, τη Νικολακοπούλου.

Με άλλους δύο μουσικούς δεξιοτέχνες επί σκηνής, δημιουργούν έναν μουσικό κόσμο που δονείται από ρυθμό και συναίσθημα. Ηλεκτρικό κοντραμπάσο, loops, drums και ο ίδιος ο Απόστολος Ρίζος με την ακουστική του κιθάρα και μια φυσαρμόνικα, θα μας κερδίσουν στη σκηνή του Παλαιού Ελαιουργείου!

Παίζουν:

Θοδωρής Κουέλης / ηλεκτρικό κοντραμπάσο, loops

Dr. Momo / τύμπανα, κρουστά

Απόστολος Ρίζος / κιθάρες, φυσαρμόνικα

Επιμέλεια Παραγωγής: Menta Art Events, www.menta3.com

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΚΑΒΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Η τραγουδοποιός Κατερίνα Μακαβού, παρέα με τους συνεργάτες της, μας παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με τραγούδια, από την προσωπική της δισκογραφία, τραγούδια ακυκλοφόρητα, από την καινούργια δουλειά που ετοιμάζει τον τελευταίο καιρό, καθώς και διασκευές σε αγαπημένους της τραγουδοποιούς και μπάντες, της εγχώριας και ξένης μουσικής σκηνής, κάνοντας ένα πέρασμα από την Αρλέτα και τον Δήμο Μούτση, μέχρι τους Stranglers και την Annie Lennox.

Η Κατερίνα Μακαβού μας συστήθηκε δισκογραφικά στα τέλη του 2008 με το άλμπουμ “Μικρά Μυστικά”. Ωστόσο το κοινό την γνώρισε μέσα από τις συνεργασίες της με πολλούς συνθέτες και τραγουδοποιούς όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος, Σωκράτης Μάλαμας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Λουδοβίκος των Ανωγείων κ.α.



Το 2012 η Κατερίνα κυκλοφόρησε την δεύτερη προσωπική της δουλειά με τίτλο “Άλλη μια ώρα”, τον Μάιο του 2015 κυκλοφορεί σε ψηφιακή μορφή το single «Πατησίων 316», ενώ τον Μάρτιο του 2017 κυκλοφορεί το τελευταίο της single «Χάρισε μου ένα δάκρυ», σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους του Νίκου Τσιπουρλιάνου, από την Minos Emi.

Μαζί της οι μουσικοί:

Ορέστης Μπενέκας: Πλήκτρα

Διονύσης Μακρής: Κοντραμπάσο

Νίκος Παπαβρανούσης: Τύμπανα

