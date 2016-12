Νέα χρονιά με νέες παραστάσεις στο θέατρο του Νέου Κόσμου!

“Δανεικά Παπούτσια”

μία (σχεδόν) solo & a cappella μουσική παράσταση

Κεντρική Σκηνή

Από 16.1.2017 μέχρι 7.2.2017

Έπειτα από ένα 2ετή κύκλο sold out παραστάσεων στην Αθήνα, με εκτενή περιοδεία στην Ελλάδα και μετακλήσεις στο Λονδίνο (Soas University / The Hellenic Centre), το Παρίσι (Maison d’ Europe et d’ Orient) και το Μιλάνο (Piccolo Teatro), η Χριστίνα Μαξούρη φορά ξανά τα Δανεικά της Παπούτσια κι έρχεται στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, για 8 αποχαιρετιστήριες παραστάσεις, πριν την ηχογράφηση του πρώτου προσωπικού της δίσκου.

«Δανείζεται» παλιές και νέες μελωδίες και τις ερμηνεύει a cappella ή με τη συνοδεία τριών ξεχωριστών μουσικών, πλάι σε αποσπάσματα από τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.

Τραγούδια των Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάνου Λοΐζου, Ελένης Καραΐνδρου, Άγγελου Τριανταφύλλου, George Bizet, Tomas Méndes κ.ά, συνομιλούν με κείμενα των Γιάννη Ρίτσου, Οδυσσέα Ελύτη, Μανώλη Αναγνωστάκη, Τάσου Λειβαδίτη, Γιάννη Κοντού, Ντίνου Χριστιανόπουλου, Jalaluddin Rumi.

Μια παράσταση που φτιάχτηκε ακολουθώντας κυρίως συναισθηματικούς συνειρμούς, με σκοπό την κατάργηση της απόστασης μεταξύ κοινού κι ερμηνευτή.

Το περιεχόμενο και η δομή, διαμορφώνονται σύμφωνα με τον χώρο, τη χώρα και τους συμμετέχοντες.

Έγραψαν για την παράσταση:

«Πόσο μαγευτικά μπορούν να γίνουν τα βράδια της Δευτέρας, όταν σε περιμένει μια δροσερή κοπελιά για να σου τραγουδήσει a cappella, με τη χαρισματική φωνή της, υπέροχα τραγούδια και να σου απαγγείλει στίχους σπουδαίων ποιητών!»

Η Εφημερίδα των Συντακτών

Χαρισματικό πλάσμα η Χριστίνα. Συν παλλόμενες εσωτερικές χορδές – μια ερμηνευτική ευαισθησία μοναδική και μια αμεσότητα συγκινητική. Σε μια παρεΐστικη, ζεστή ατμόσφαιρα.

Γιώργος Σαρηγιάννης – Το Τέταρτο Κουδούνι (14.05. 2015)

«Μια μικρή μυσταγωγία με χιούμορ ενδιάμεσα, χωρίς τίποτα βαρύ. Ένα πούπουλο που χάιδεψε τις καρδιές μας. Συμπερασματικά η μαγεία είναι κάπου εκεί δίπλα, φτάνει να την αφήσεις να σε αγγίξει.»

MusicPaper.gr

«Κάθε τραγούδι και μια μικρή παράσταση. Θυμίζοντάς μας την εποχή που οι ερωτευμένοι έκαναν καντάδες και οι εξεγερμένοι τραγουδούσαν στίχους.»

MusicCorner.gr

«Δεν χρειάζονται και πολλά πράγματα επί σκηνής, δεν χρειάζεται καν μια φανταχτερή σκηνή που προκαλεί απόσταση και αποθέωση, όταν με το που ανοίγεις το στόμα σου και τραγουδάς είσαι ικανή να δημιουργήσεις τόσο μαγικούς τόπους. Είναι αυτή η τόσο ιδιαίτερη χροιά της φωνής της που σου δίνει την αίσθηση ότι θα καταλήξει σε έναν αβάσταχτο λυγμό. Και όμως κρατιέται, γιατί τέτοιοι καλλιτέχνες είναι φτιαγμένοι από ανθεκτικά υλικά.»

Το Βήμα

«Συλλεκτικές παραστάσεις από αυτές που τις νιώθεις, τις ζεις και τις κουβαλάς μέσα σου.»

toradiofono.gr

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ :

Επιλογή τραγουδιών & κειμένων – Ερμηνεία: Χριστίνα Μαξούρη

Μουσικοί: Βιολί: Μιχάλης Βρέττας, Τσέλο: Σοφία Ευκλείδου, Τρομπόνι – Τραγούδι: Βασίλης Παναγιωτόπουλος

Ηχητικός σχεδιασμός: Γιάννης Παξεβάνης

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Συντονισμός παραγωγής: Έφη Κουφοπούλου, Νουρμάλα Ήστυ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Κεντρική Σκηνή

Από 16.1.2017 μέχρι 7.2.2017

ΩΡΕΣ

Δευτέρα 21:15

Τρίτη 21:15

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Κανονικό 13€

Φοιτητικό / Ανέργων 10€

“Πέτρες στις τσέπες του”

της Μαρί Τζόουνς

Μια «κωμικοτραγωδία» που εκτυλίσσεται στο Κέρι της Ιρλανδίας, όπου κινηματογραφείται μια χολυγουντιανή υπερπαραγωγή. Ο Τσάρλι κι ο Τζέικ είναι δυο ντόπιοι βοηθητικοί ηθοποιοί, δηλαδή extras… δηλαδή κομπάρσοι… δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα… και συμμετέχουν στην ταινία. Το ίδιο και ο Σων. Που αυτοκτόνησε. Έβαλε πέτρες στις τσέπες του κι έπεσε στο νερό. Κρίμα.

Ο ψεύτικος κόσμος του Χόλυγουντ σε σύγκρουση με τη σκληρή πραγματικότητα μιας επαρχιακής πόλης, μέσα από τα μάτια 2 ανθρώπων, μέσα από τις ζωές 15 χαρακτήρων, μέσα από την απαξίωση και την καταξίωση, μέσα… μαζικής ενημέρωσης και μεταφοράς. Κρίμα.



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Αγγελική Κοκκώνη

Σκηνοθεσία: Γιώργος Χρυσοστόμου, Μάκης Παπαδημητρίου

Σκηνικά-Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Μουσική επιμέλεια: Φωτεινή Γαλάνη

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Χρυσοστόμου

ΧΩΡΟΣ

Κεντρική Σκηνή

Από 19.1.2017 μέχρι 28.5.2017

ΩΡΕΣ

Τετάρτη 18:30

Πέμπτη 21:15

Σάββατο 18:30

Κυριακή 21:30

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τετάρτη-Πέμπτη

Κανονικό 13€

Φοιτητικό / Ανέργων 10€

Σάββατο-Κυριακή

Κανονικό 15€

Φοιτητικό / Ανέργων 12€

“Το ζευγάρι της χρονιάς”

(Το ξόρκι ενός εφιάλτη)

του Γιάννη Ξανθόπουλου

Στο τέλος της χρονιάς του 2020 και με αφορμή τις εκδηλώσεις για τα διακόσια χρόνια από την παλιγγενεσία του Έθνους, η εκλεγμένη –με σαφή στοιχεία ολοκληρωτισμού– κυβέρνηση της χώρας και ειδικότερα το νεοσυσταθέν υπουργείο «Οικογενειακής αναπτύξεως», διοργανώνει έναν πανελλήνιο διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχουν ζευγάρια που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα χρόνια γάμου. Ζευγάρια δηλαδή που άντεξαν και κράτησαν το γάμο τους μέσα από τα χρόνια της μεγάλης κρίσης.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αναζωπύρωση του θεσμού της οικογένειας που σταδιακά έχει εκφυλιστεί λόγω της βαθειάς κρίσης αξιών σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Ο Μάκης και η Λένα συμμετέχουν στο διαγωνισμό προσδοκώντας το πολυπόθητο χρηματικό έπαθλο των εκατό μισθών δημοσίου υπαλλήλου. Στο διάστημα των τεσσάρων πρώτων χρόνων της κρίσης, όταν πλέον έπρεπε να επιβιώνουν με ελάχιστα, σκοτώσανε τα δύο χωραφάκια στο χωριό, ύστερα το σπίτι στο χωριό και τελευταίο ένα αστικό διαμερισματάκι της Λένας. Σύντομα δεν υπήρχαν πια μετρητά σε κανένα λογαριασμό. Ο Μάκης καταχράστηκε χρήματα της αδερφής του και στη συνέχεια και της μητέρας του. Το 2020, η ανθρωποφαγία έχει εξαπλωθεί πλέον και μέσα στις οικογένειες, το τελευταίο οχυρό αλληλεγγύης.



Σημείωμα συγγραφέα-σκηνοθέτη :

Η ιδέα για τη συγγραφή αυτού του κειμένου ξεκίνησε από την ανάγκη να μιλήσουμε με καλλιτεχνικούς όρους για το μέγα θέμα της ηθικής κατάρρευσης του πολιτικού συστήματος που μαζί με τα μεγαλο-επιχειρηματικά συμφέροντα, άνθρωποι της εξουσίας και του κεφαλαίου έγιναν εθνικοί προδότες, κλέβοντας την ίδια τους τη χώρα, σπρώχνοντάς την στο κενό. Και από την άλλη ο λαός, υπνωτισμένος ύστερα από εβδομήντα χρόνια συνεχούς ειρήνης, δέχτηκε να ασελγήσουν πάνω του.

Στη μελλοντολογική μας προσέγγιση, ύστερα από το πείραμα μιας αριστερής παρένθεσης που κατέρρευσε άδοξα και γρήγορα καθώς μετά από παλινωδίες ήρθε σε τελική ρήξη με τους «δανειστές» και τον Ευρωπαϊκό βορρά, αναδύθηκαν με περίσσια ορμή δυνάμεις που φλέρταραν με ακροδεξιές απόψεις και υποσχέθηκαν για άλλη μια φορά ευημερία. Η κυβέρνηση εκλέχθηκε από έναν εξαθλιωμένο λαό που πιάστηκε από τα μαλλιά του βουλιαγμένος στην απόγνωση, στα χρέη και στην έλλειψη ελπίδας για το μέλλον.

Η ιστορία του έργου εξελίσσεται μέσα σε αυτό το κλίμα, με τον Μάκη και τη Λένα να παλεύουν με τα ψέματα για να επιβιώσουν μέσα στο γενικευμένο πνευματικό σκοτάδι. Η έλευση ενός Ελεγκτή του κράτους, ενώ δήθεν κομίζει την οικονομική σωτηρία τους, στην πραγματικότητα, σαν ένας άλλος Φάουστ, τους εξαθλιώνει ψυχικά. Ποιες αντιστάσεις μπορεί να υπάρξουν όταν όλα έχουν χαθεί; Υπάρχει άραγε κάποια αντίρροπη δύναμη ικανή να σταθεί εμπόδιο σ’ αυτόν τον καλπάζοντα εφιάλτη;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Γιάννης Ξανθόπουλος

Σκηνικά – Κοστούμια: Ιωάννα Κατσιαβού

Σχεδιασμός φωτισμών: Χριστίνα Μουμούρη

Βοηθός σκηνοθέτη: Καρολίνα Ζαπατίνα

Παίζουν οι ηθοποιοί: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Ιωάννα Πηλιχού, Δημήτρης Κοτζιάς, Φώτης Θωμαΐδης

ΧΩΡΟΣ

Κάτω Χώρος

Από 16.1.2017 μέχρι 11.4.2017

ΩΡΕΣ

Δευτέρα 21:15

Τρίτη 21:15

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Κανονικό 12€

Φοιτητικό 10€

Ανέργων 8€

“Το κορίτσι του λύκου”

παράσταση βασισμένη στο μυθιστόρημα του Κριστιάν Μπομπέν “La folle allure”

Ομάδα Terre de Semis

Ένα μικρό κορίτσι στην αγκαλιά ενός λύκου. Έτσι ξεκινά η ιστορία της Λουσί που μεγαλώνει στο τσίρκο. Με τη νεανική της ελαφρότητα, που θα διατηρήσει για πάντα, και τις αλλεπάλληλες αποδράσεις της, αφήνεται να παρασυρθεί σε μια τρελή πορεία προς τον έρωτα, τα όνειρα και την ίδια τη ζωή. Μια ωδή στην ελευθερία που η ίδια η ηρωίδα κυνηγά αδιάκοπα σ’ όλη της τη ζωή, προσπαθώντας να εφαρμόσει το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου: να εξαφανίζεται, χωρίς να δίνει λογαριασμό για την εξαφάνισή του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση – Διασκευή – Σκηνοθεσία: Ομάδα Terre de Semis, Ειρήνη Φαναριώτη

Επιμέλεια κίνησης: Χαρά Κότσαλη

Σκηνικά – Κοστούμια: Τίνα Τζόκα

Βοηθός σκηνοθέτη: Παρασκευή Λυπημένου

Παίζει η ηθοποιός: Ειρήνη Φαναριώτη

ΧΩΡΟΣ

“Δώμα”

Από 16.1.2017 μέχρι 11.4.2017

ΩΡΕΣ

Δευτέρα 21:15

Τρίτη 21:15

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Κανονικό 12€

Φοιτητικό 10€

Ανέργων 8€

“Το χέρι του Γιάνος”

του Ντάνιελ Ντιμέκο

1938. Τρόμος πλανάται πάνω από τη Σοβιετική Ένωση. Τα όργανα της Μυστικής Αστυνομίας φροντίζουν να «καθαρίσει» η χώρα: βασανισμοί, εκτελέσεις και προπαγάνδα μέσω του Τύπου. Τα τρένα για τη Σιβηρία γεμίζουν με κατάδικους.

Στη Μόσχα, πέντε άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στα πάθη και τις φιλοδοξίες τους. Όσοι θεωρούνται ύποπτοι θα προσπαθήσουν να σωθούν προδίδοντας τα πιο κοντινά και αγαπημένα τους πρόσωπα, τον ίδιο τους τον εαυτό.

Πόσος φόβος χρειάζεται για να γεννήσει μια προδοσία;

Τι φοβάται η Ευρώπη του σήμερα;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

Σκηνοθεσία: Ιουλία Σιάμου, Ζωρζίνα Τζουμάκα

Σκηνικά – Κοστούμια: Άση Δημητρολοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Αποστόλης Τσατσάκος

Πρωτότυπη μουσική: Δημήτρης Πικράκης

Σχεδιασμός προβολών: Ντένης Κωστόπουλος

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Λέπουρης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Νικόλας Αγγελής (Μπέρια), Ελένη Ζαραφίδου (Ματίλντα), Μάνος Καρατζογιάννης (Γιάνος), Καλλιόπη Παναγιωτίδου (Μαρία), Έβρη Σωφρονιάδου (Άννα)

ΧΩΡΟΣ

Κάτω Χώρος

Από 20.1.2017 μέχρι 5.3.2017

ΩΡΕΣ

Τετάρτη 21:15

Πέμπτη 21:15

Παρασκευή 21:15

Σάββατο 21:15

Κυριακή 19:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή

Κανονικό 12€

Φοιτητικό 10€

Ανέργων 8€

Σάββατο-Κυριακή

Κανονικό 13€

Φοιτητικό / Ανέργων 10€