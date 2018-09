Nomik, Lia Hide και Atomic Love συμπράττουν στο Άλσος Βεΐκου…

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες καινούριες εγχώριες μουσικές προτάσεις του alternative χώρου, μία εκ των βασικών εκπροσώπων της underground dark / art pop ελληνικής σκηνής και ένας μαγευτικός τροβαδούρος, με μακρά και ποικίλη καλλιτεχνική δράση υπόσχονται να σας παρασύρουν στο εκθαμβωτικό τους ταξίδι, σε μια βραδιά που θα μυρίζει καλοκαίρι.

Με ελεύθερη είσοδο, στο πανέμορφο θεατράκι του Άλσους Βείκου στο Γαλάτσι, κι έχοντας αν μη τι άλλο στο μυαλό μας τα δεκάδες θύματα της τραγικής πυρκαγιάς, λόγω της οποίας αναβλήθηκε η συναυλία, η οποία και ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 26 Ιουλίου.

Οι Atomic Love εξερευνούν την ανάγκη της εξέλιξης και της αυτοκαταστροφής, τις σκέψεις και τα συναισθήματα από το πρίσμα του ενός μέσα σε μια ερωτική σχέση. Οι εγγενείς μελωδίες της Εύας, οι indie και ψυχεδελικές κιθάρες του Πάνου καθώς οι εμπνευσμένες ενορχηστρώσεις του Παύλου στα πλήκτρα συνθέτουν το κράμα των Atomic Love.

Η τραγουδοποιός με την εύθραυστη και συνάμα πολυδύναμη φωνή, Lia Hide, δεξιοτέχνης στα πλήκτρα με ιδιαίτερη ενδόμυχη θεματολογία, πρωτοκαθεδρεύει στην dark / art pop μουσική σκηνή της Ελλάδας. Μετά την ανεξάρτητη κυκλοφορία του EP της “Everyone Seems to Know Who I Am” τον Μάιο του 2017, και μετά την εκτενή καλοκαιρινή και φθινοπωρινή περιοδεία στην επαρχία, η Lia Hide ξεκίνησε ένα μεγάλο tour με εμφανίσεις σε Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία και Γερμανία για να καταλήξει την άνοιξη στην Ιταλία, την Αγγλία και πίσω στην Αθήνα. Με σύμμαχους τους Γιώργο Ράδο (drums), Aki’Base (bass) και Πάνο Παπάζογλου (guitar), η ίδια στα πλήκτρα της, με τη γνωστή αβίαστη δεξιοτεχνία στα φωνητικά.

Oι μήτρες – εμπνεύσεις των τραγουδιών του Nomik, προέρχονται είτε μέσα από προσωπικά βιώματα του καλλιτέχνη είτε από παρατηρήσεις του πάνω σε καταστάσεις μέσα στο χρόνο της καθημερινότητας, με το γυναικείο φύλο. Όλα τα κομμάτια διαθέτουν έναν ιδιαίτερο συμβολισμό κι έχουν μια ιστορία να πουν κι ακόμα περισσότερες να κρύψουν. Το ηχητικό αποτέλεσμα απλά μεθυστικό αλλά και ενδοσκοπικό.

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου

Φεστιβάλ Δήμου Γαλατσίου 2018

Θέατρο Άλσους Βεΐκου

Είσοδος Ελεύθερη