Ο Enrique Iglesias… ταρακούνησε το ΟΑΚΑ στους ρυθμούς του!

Γράφει η Γεωργία Ζαχαριάδη

Φωτογραφίες: Χαρά Γερασιμοπούλου

Το βράδυ της Πέμπτης περισσότεροι από 15.000 θεατές κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Enrique Iglesias. Ο βασιλιάς της λάτιν ποπ, μετά από δύο sold out παραστάσεις στην Πράγα, βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλαδα και έβαλε φωτιά στο κατάμεστο στάδιο.

Η συναυλία ξεκίνησε με το “I’m a freak” ένα από τα τραγούδια που ανέβασαν τον Ισπανό star στην κορυφή του «Billboard Dance Club Songs».Όπως ήταν αναμενόμενο η είσοδος του προκάλεσε πανικό στο στάδιο με χιλιάδες κοριτσίστικες φωνές να δονούν το γήπεδο και να τον αποθεωνουν ενώ από το πρώτο κι όλας τραγούδι φάνηκε το επίπεδο της παραγωγής όσον αφορά τους μουσικούς που τον πλαισίωναν αλλά και τα οπτικά εφέ τα οποία ήταν εκθαμβωτικά! Το πάρτυ συνεχίστηκε με το πασίγνωστο “I like how it feels” και το κοινο ανταποκρίθηκε με ένα θερμό χειροκροτημα. Έπειτα ο φωτισμός χαμήλωσε και ο Enrique Iglesias συνέχισε με το αισθαντικό dance ντουέτο “Ι can feel your heart beat” που ερμήνευσε με την τραγουδοποιοη οποία τον συνοδεύει σε όλη την περιοδεία.Η ατμόσφαιρα δεν άργησε να πάρει λάτιν χρώμα με το “Duele el Corazon” και το “Bailando” που αποτελούν δύο από τις πιο πρόσφατες επιτυχίες του Iglesias.O Enrique έδειξε το ταπεραμέντο του με τις λάτιν κινήσεις του σε όλο το μήκος της σκηνής ενώ δεν περιορίστηκε μόνο εκεί αλλά κατέβηκε και ανάμεσα στο κοινό για να χορέψει μαζί του. Αξιοσημείωτες ήταν και οι χορευτικές ικανότητες μιας εκ των τραγουδιστριών επί σκηνής, η οποια χόρεψε μια λάτιν διασκευή του “Shape of you”.

Έπειτα μετά από μια σειρά οπτικών εφέ με καπνό και laser ο Λατίνος σταρ επέστρεψε για να απογειώσει την ήδη ανεβασμένη ατμόσφαιρα με το “Bailamos” και όλο το στάδιο πήρε “φωτιά”! Ο Enrique Iglesias, γεμάτος ενέργεια και πάθος, επικοινωνούσε με το κοινό ενώ κάποια στιγμή έδωσε το μικρόφωνο και σε ένα θαυμαστή που βρισκόταν στην Αρένα.

Ένα ωραίο στοιχείο της συναυλίας ήταν ότι εκτός από την κεντρική σκηνή, υπήρχε και μια μικρότερη που ήταν πιο κοντά στις απέναντι κερκίδες και απ’ όπου ο Enrique Iglesias τραγούδησε κάποια από τα πιο ατμοσφαιρικά του κομμάτια δίνοντας την ευκαιρία και στους υπόλοιπους να τον δουν από πιο κοντά.Όμορφη στιγμή ήταν όταν προς το τέλος της συναυλίας ο Ισπανός σταρ προσπάθησε να μιλήσει Ελληνικά για να εκφράσει την αγάπη του για το κοινό της Αθήνας και υποσχέθηκε πως θα επιστρέψει!

Στη συνέχεια, μαζί με το κοινό τραγούδησε μια από τις πιο γνωστές μπαλάντες παγκοσμίως, το δικό του “Hero”, ενώ στην οθόνη έπαιζαν σκηνές από το εμβληματικό βιντεοκλίπ του τραγουδιού που αποτελεί ορόσημο των εφηβικών χρόνων των 90’s!

Έπειτα τα φώτα έκλεισαν και ο Ισπανός τραγουδιστής ερμήνευσε ένα remix του “Baby I like it”. Την ίδια στιγμή κονφετί επεφταν από ψηλά, τεράστια μπαλόνια πετούσαν πάνω από το κοινό ενώ εκτοξεύονταν φωτιές από τη σκηνή. Έτσι έκλεισε μια συναυλία με εξαιρετικό επίπεδο παραγωγής και έναν καλλιτέχνη με πάθος, που ξέρει πως να παρασύρει το κοινό στους ρυθμούς του…

