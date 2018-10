Ο Eric Gales έτοιμος για έναν… “Round 2″, στον Σταυρό του Νότου…

Are you ready for Round 2?

Τον εκπληκτικό κιθαρίστα Eric Gales θα έχουμε την τύχη να απολαύσουμε και πάλι στην χώρα μας την Κυριακή 25 Νοεμβρίου, στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, με την Αθήνα να αποτελεί ξανά σταθμό της περιοδείας του, μετά την πρώτη του πολυσυζητημένη εμφάνιση τον περασμένο Μάρτιο.

O Eric Gales κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ “The Eric Gales Band” το 1991, σε ηλικία 16 ετών, αποδεικνύοντας πως ήταν ένα παιδί θαύμα και κάνοντας κοινό και κριτικούς να αναφέρονται σ’ αυτόν ως «μετενσάρκωση του Jimi Hendrix». Άλλωστε είναι πολλά τα κοινά των δύο καλλιτεχνών, οι οποίοι με την εκφραστικότητά τους και την –αριστερόχειρη– δεξιοτεχνία τους στην κιθάρα συγκινούσαν και συγκινούν το κοινό.

H κυκλοφορία συνολικά δεκατεσσάρων προσωπικών άλμπουμ καθώς και πολυάριθμες συνεργασίες, σε μία καριέρα που εξελίχθηκε σαν σίφουνας, τον οδήγησαν να δουλέψει με τον μεγάλο μουσικό παραγωγό Fabrizio Grossi (Alice Cooper, Joe Bonamassa, Billy F. Gibbons, Ice T, Slash, Steve Vai κ.ά), ενώ για το νέο του album “Middle of the Road” που κυκλοφόρησε το 2017 ο ίδιος λέει: «Ο δίσκος αυτός θα με πάει όπου δεν έχω βρεθεί ώς τώρα και όπου ήθελα πάντα να πάω».

Blues και rock, τραγούδια από τη δισκογραφία του, διασκευές γνωστών αγαπημένων, αλλά και λιγότερο γνωστών τραγουδιών και κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο θα επιχειρήσουν να μας ταξιδέψουν στον δικό του κόσμο και θα γεμίσουν την Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου με τη μαγεία της φωνής και της κιθάρας του Eric Gales, σε μια βραδιά που προμηνύεται ανατρεπτική, την Κυριακή 25 Νοεμβρίου

Eric Gales – Round 2. Και αυτή τη φορά δεν θα λείψει κανείς!

Παραγωγή: Menta Art Events

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Θαρύπου 37, Νέος Κόσμος

Τηλ. κρατήσεων: 210 9226975

Τιμές εισιτηρίων:

Προπώληση: 25 € – για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων

Προπώληση: 28 €

Ταμείο: 32 €

Προπώληση εισιτηρίων:

Ticket Services, ticketservices.gr

καταστήματα Public, tickets.public.gr