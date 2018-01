O Leon of Athens γιορτάζει την κυκλοφορία του νέου του album, στο Passport Κεραμεικός…

“Brainy pop inspired by Bernardo Bertolucci, inflected with electronic, folk and other flavours” – The Guardian

“In this place where tragedy was invented, the song was joyful and sadly cathartic.” – New York Times

“Leon of Athens has mastered the art of electronica-tickled,horn- smattered, melodic pop.” – NME

O Leon of Athens γιορτάζει την κυκλοφορία του νέου του album με τίτλο“Xenos” στις 9 Φεβρουαρίου με ένα live “party” στο ​PASSPORT Κεραμεικός!

Ο πολυαναμενόμενος δίσκος “Xenos”, έρχεται σε συνέχεια του άλμπουμ Global (2015) και κυκλοφορεί σε παραγωγή του David Kosten (Bat for Lashes, Marina & the Diamonds) από την ΜINOS EMI/Universal στις 9/2.

Αντλώντας την έμπνευσή του από γεγονότα που “τάραξαν τα νερά” σε διεθνές επίπεδο αλλά και από προσωπικές εσωτερικές διεργασίες, το album χαρακτηρίζεται από μία ώριμη δυναμική κρατώντας παράλληλα την ευαισθησία που ​διακρίνει πάντα την προσέγγιση του Leon. Από την ανυψωτική indie-pop των προηγούμενων singles “Aeroplane”, “Fire Inside You” και “Utopia” ​ως την “σκοτεινή” ηλεκτρονική του “Xenos” ο Leon of Athens αποδεικνύεται μια “ήρεμη” δύναμη που συνδυάζει δεξιοτεχνικά πολλά διαφορετικά στοιχεία.

Mετά από μία χρονιά γεμάτη σπουδαίες συνεργασίες (Ευθύμης Φιλίππου, ​Rootlessroot,​ κλπ) και λίγο πριν ετοιμάσει τις αποσκευές του για τα κορυφαία festival SOUTH BY SOUTHWEST, TEXAS (12-18/3) και OKEECHOBEE, FLORIDA (1-4/3), ​αρχίζει τη live πορεία του για το 2018 από την χώρα ​από την οποία ξεκίνησε. Και το μουσικό ταξίδι ​με αφετηρία το ​PASSPORT συνεχίζεται με ένα ενταντικό touring σε μεγάλες πόλεις ​σε όλο τον κόσμο​.

Μαζί του στη σκηνή:

Kaja Magsam: drums

Julie Thorp: keys

Λευτέρης Βολάνης: κιθάρα

Κώστας Γιαννίρης: μπάσο

Τζίμ Σταρίδας: τρομπόνι

φωνητικά: Ελένη Ποζατζίδου, Ευγενία Λιάκου, Έλενα Παπαδημητρίου, Δάφνη Λάζου

ήχος/φώτα: Νίκος Γκουντινάκης / Μενέλαος Ορφανός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ωρα έναρξης: 22.00

PASSPORT ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

Κεραμεικού 58 & Μαραθώνος, Αθήνα

Tηλ. κρατήσεων 2105222203

Τιμές εισιτηρίων: 12€ ορθίων με μπύρα ή κρασί / 18€ με ποτό