Ο Λόλεκ σε ένα ακουστικό σετ, στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων…

Ο Λόλεκ παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ΚΕΤ ένα ακουστικό σετ με τραγούδια από τα τρία προσωπικά του άλμπουμ, αλλά και νέα ακυκλοφόρητα.

Ο Λόλεκ γεννήθηκε το 1981 και ζει στην Αθήνα. Είναι συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής και μουσικός παραγωγός. Ξεκίνησε με μαθήματα ακορντεόν στην ηλικία των 12 ετών και αργότερα έμαθε κιθάρα και τύμπανα. Την περίοδο 1999-2007 συμμετείχε στα συγκροτήματα Mafia Maggots, Touched και Bolek & Lolek, ως ντράμερ και συνθέτης.

Το 2009 κυκλοφορεί τον πρώτο του δίσκο με τίτλο “Alone” (Inner Ear). To 2011 ακολουθεί ο δεύτερος προσωπικός δίσκος με τίτλο «Αχινός» (Inner Ear). Το 2015 κυκλοφορεί η νέα δισκογραφική του δουλειά, με τίτλο «Ουρανός Μολύβι», μια ανεξάρτητη παραγωγή από την InRealTime Records.

Το 2009 ξεκινά να γράφει μουσική για το θέατρο και αργότερα συμμετέχει ζωντανά επί σκηνής στις παραστάσεις «Κατερίνα» (παράσταση βασισμένη στο βιβλίο του Αύγουστου Κορτώ «Το βιβλίο της Κατερίνας», Θέατρο Θησείον 11/2014-2017, σκην. Γιώργος Νανούρης), «Κυρία Ντάλογουεϊ» (Θέατρο της οδού Κεφαλληνίας, 12/2017, σκην. Μαρία Ξανθοπουλίδου), και «Σκίτσα της Αθήνας / Ακυβέρνητη πολιτεία» (Θέατρο Βασιλάκου, 11/2013, σκην. Ακύλλας Καραζήσης).

Οργάνωση παραγωγής: Cricos

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

Ώρα: 21:00

Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων

Κύπρου 91Α & Σικίνου 35Α, Κυψέλη

Τηλ. 213 0040496, 6945348445

Πρόσβαση: με αυτοκίνητο: εύκολο παρκάρισμα | με λεωφορείο (στάση Καλλιφρονά): 054, 608, 622, Α8, Β8 | με τρόλεϊ (στάση Καλλιφρονά): 3, 5, 11, 13, 14 / (στάση Πλατεία Κυψέλης): 2, 4 | με ΗΣΑΠ: Άγιος Νικόλαος (15 λεπτά με τα πόδια)

Είσοδος: 7 €