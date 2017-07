Ο Παρασκευάς Θεοδωράκης στο Άλικο!

Ο Παρασκευάς Θεοδωράκης είναι τραγουδιστής και σολίστ ακουστικής κιθάρας, ενώ παράλληλα συνθέτει μουσική και στίχους. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Έχει στο ενεργητικό του σημαντικές συνεργασίες και πλήθος εμφανίσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η πρώτη του δισκογραφική δουλειά ήταν το On the Road Live, με το συγκρότημα On the Road. Συμμετέχει στο τραγούδι «Ηπειρώτικο Μοιρολόι», του δίσκου «Ένας Ολοκαίνουριος Κόσμος» του Φίλιππου Πλιάτσικα, στο δίσκο του θεατρικού έργου «Με τον Αίσωπο εκδρομή» του Γιώργου Φραντζολά και στο τραγούδι «Μέλισσα» του δίσκου «Όλα είναι αλλού» των Βαγγέλη Κοντόπουλου και Χρήστου Θηβαίου.

Αυτή την περίοδο ανανεώνει τις διαδρομές του σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο δυναμισμό και συναίσθημα. Οι ρίζες του από τα Γρεβενά και την Κρήτη, σε συνδυασμό με την έντεχνη και τη ροκ μουσική, αποτυπώνονται στη νέα του δουλειά «Λευκά Πανιά».

Πληροφορίες:

Σάββατο 15 Ιουλίου

22.00

Τιμή εισιτηρίου 3 €