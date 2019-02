Ο περίφημος John Cleese, για μια εμφάνιση τον Σεπτέμβρη, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού…

Το Ηρώδειο υποδέχεται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, έναν από τους κορυφαίους και διεθνούς φήμης κωμικούς των τελευταίων δεκαετιών. Ο περίφημος John Cleese θα εμφανιστεί σε έναν από τους πιο επιβλητικούς χώρους του κόσμου, στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Last Time To See Me Before I die». Μία παράσταση που θα περιλαμβάνει μεγάλες στιγμές της καριέρας του μέσα από ένα μοντάζ δημοφιλών clips και live comedy για πρώτη και ίσως «τελευταία» φορά ενώπιον του ελληνικού κοινού.

Βιογραφικό

Ηθοποιός, κωμικός, συγγραφέας , παραγωγός ταινιών και σεναριογράφος, ο John Cleese γεννήθηκε στο Weston-super-Mare της Αγγλίας το 1939. Όλα ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του ’60, όπου άρχισε να γράφει κωμικά σκετς στο Clifton College του Bristol καθώς και με τη συμμετοχή του στον θεατρικό θίασο Footlights Club, ενώ φοιτούσε Νομική στο πανεπιστήμιο του Cambridge. Το πρώτο του επαγγελματικό εγχείρημα γραφής ήταν μέσω του BBC στο «The Dick Emery Show» και μετέπειτα με τα σατιρικά σκετς «That Was the Week That Was» (1963), «The Frost Report » (1966) και «At Last the 1948 Show» (1967) με παρουσιαστή τον David Frost. Η μεγάλη επιτυχία του Cleese στα συγκεκριμένα προγράμματα οδήγησε στην απόκτηση ενός μικρού ρόλου στην ταινία «Interlude»(1968), η πρώτη του κινηματογραφική συμμετοχή.

Το 1969, μια παρέα ηθοποιών και συγγραφέων σχηματίζουν τους θρυλικούς Monty Python. Οι Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones και Michael Palin, συνεργάζονται για την παραγωγή του σατιρικού σόου «Monty Python Flying Circus» στο BBC. Με ένα μοναδικό ύφος αλλά και ένα ιδιαίτερα καυστικό και ακραίο χιούμορ, η σειρά γνώρισε παγκόσμια επιτυχία και απέκτησε εκατομμύρια φανατικούς οπαδούς θέτοντας νέα θεμέλια στο είδος της κωμωδίας. Ο Cleese υπήρξε πρωταγωνιστής και σεναριογράφος σε τέσσερις Monty Python ταινίες: «Monty Python and the Holy Grail» (1975) η οποία μέχρι σήμερα θεωρείται ευρέως μία από τις σημαντικότερες και πιο ανατρεπτικές ταινίες στο χώρο της κωμωδίας, «And Now for Something Completely Different» (1971), «Life of Brian»(1979) και το «The Meaning of Life» (1983). Η επόμενη τηλεοπτική επιτυχία του John Cleese ήταν η σειρά «Fawlty Towers» (1975-1979). Κλασικό δείγμα βρετανικού χιούμορ, μαζί με την τότε γυναίκα του Connie Booth γράψανε και πρωταγωνίστησαν σε 12 επεισόδια. Η σειρά ήταν εξαιρετικά δημοφιλής με αποτέλεσμα το 1980 να κερδίσει το βραβείο BAFTA για Best Entertainment Performance. Το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου το χαρακτήρισε το καλύτερο βρετανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα που έγινε ποτέ.

Το 1989 κυκλοφόρησε μία από τις καλύτερες κωμωδίες του κινηματογράφου με τίτλο «A Fish Called Wanda». Πρωταγωνιστές ήταν οι Jamie Lee Curtis, John Cleese, Michael Pine και Kevin Kline. O John Cleese άρχισε να δουλεύει το σενάριο το 1983, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από μια σειρά κόμικς που κυκλοφόρησαν μεταξύ της δεκαετίας του ’40 και ’50. H ταινία είχε τεράστια εμπορική επιτυχία κερδίζοντας το κοινό αλλά και την νίκη του στα Bafta Film Awards ως καλύτερος ηθοποιός.

Κατά την διάρκεια της ένδοξης καριέρας του, ο Cleese έχει εμφανιστεί σε αρκετές κινηματογραφικές δουλειές όπως «Time Bandits» (1981), «Silverado»(1985), «Mary Shelley’s Frankenstein» (1994), «The Out-of-Towners» (1999), «Charlie’s Angels: Full Throttle»(2003) και «The Day the Earth Stood Still»(2008), «The Pink Panther 2»(2009) καθώς και σε ταινίες του James Bond και του Harry Potter. Επίσης κατέχει αρκετούς πρωταγωνιστικούς ρόλους σε διάφορες κωμικές ταινίες όπως «Privates on Parade»(1982), «Clockwise»(1986) & «A Fish Called Wanda» (1988). Τέλος, έχει δανείσει την φωνή του σε μεγάλες εμπορικές επιτυχίες «Shrek 2» (2004), «Shrek the Third»(2007) και «Shrek Forever After »(2010), «Charlotte’s Web»(2006), «Trolls»(2016) και «Elliot the Littlest Reindeer»(2018).

Παράλληλα, το 2014 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «So, Anyway….». Το βιβλίο εκδόθηκε από την Crown Publishing και κατέκτησε την ένατη θέση στη λίστα των bestseller των New York Times. Η αυτοβιογραφία του αποτελεί μία ουσιαστική επισκόπηση αλλά και μία άκρως χιουμοριστική διαδρομή με πολλά στοιχεία και εμπειρίες της παιδικής του ηλικίας καθώς και τις πρώτες τηλεοπτικές στιγμές του μέχρι την ένωση του ανατρεπτικού θιάσου των Monty Python. Επίσης, έχει εκδώσει με τον γιατρό Robin Skynner, δύο best seller βιβλία για την ψυχανάλυση, «Families and How to Survive Them»(1983) και «Life and How to Survive It»(1996). Το 1999 ξεκίνησε τη συνεργασία του με το πανεπιστήμιο του Cornell ως «A.D. White Professor-at-Large» και αργότερα αναδείχθηκε κοσμήτορας της σχολής. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικού υλικού και αποτέλεσε την βάση για το βιβλίο του «Professor at Large: The Cornell Years» (2018).

Τον Ιούλιο του 2016, ο Βρετανός κωμικός επεκτείνεται διαδικτυακά, αποκτώντας το δικό του κανάλι στο YouTube, στο οποίο αναρτά βίντεο που δεν έχουμε ξαναδεί.

Ένας βρετανικός θεσμός με ιδιαίτερο στυλ και μία αδιάκοπη πορεία που αγγίζει πλέον τα 50 χρόνια, ο Cleese θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αλλά και επιδραστικότερους κωμικούς των τελευταίων δεκαετιών.

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

21:00

Εισιτήρια

‘Ανω Διάζωμα: 45 €

Θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο ‘Ανω Διάζωμα για:

Ανέργους (με την επίδειξη κάρτας): 25 €

Φοιτητές (με την επίδειξη ακαδημαϊκής ταυτότητας): 25 €

Κάτω Διάζωμα:

Γ Ζώνη: 55 €

B Ζώνη: 65 €

A Ζώνη: 75 €

Διακεκριμένη Ζώνη: 95 €

Για τα ΑΜΕΑ θα υπάρξει ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο Κάτω Διάζωμα

(Τμήμα Α -Σειρές 1 & 2): 25 €

* Δεν διατίθενται ηλεκτρονικά τα εισιτήρια φοιτητών, ανέργων και ΑΜΕΑ

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση ξεκινά την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου στις 10:00πμ

Δίκτυο Viva:

Τηλεφωνικά: 11876