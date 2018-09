Ο σπουδαίος Boris Berezovsky σε έργα Σοπέν και Τσαϊκόφσκι, στο Ηρώδειο…

Μεγάλη εκδήλωση, που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα μετακινήσεων εντός του Σεπτεμβρίου, πραγματοποιεί ο Πανελλήνιος Σύλλογός Παραπληγικών (ΠΑ.Σ.ΠΑ) στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 8 Οκτωβρίου (20:30).

Το κοινό της Αθήνας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια αριστουργηματική συναυλία με διάσημες μελωδίες και μουσικές για μπαλέτο, βαλς μαζούρκες, σερενάτες και έργα για πιάνο και ορχήστρα των Φρεντερίκ Σοπέν και Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, ερμηνευμένα από κορυφαίους δεξιοτέχνες του είδους.

Ο διάσημος ανά τον κόσμο πιανίστας Boris Berezovsky (Μπόρις Μπερεζόβσκι), που μαγεύει το κοινό με την ερμηνεία και την προσωπικότητά του (Χρυσό Μετάλλιο στον Διεθνή Διαγωνισμού Πιάνου Τσαϊκόφσκι της Μόσχας) έχει κατακτήσει την κορυφή τόσο για την ακατανίκητη δύναμη και ανυπέρβλητη τεχνική του όσο και για τον βαθυστόχαστο σκεπτικισμό και την εσωτερικότητα των ερμηνειών, αλλά και τον σπάνιο χαρακτήρα του. Είναι σεμνός, δωρικός, και επικοινωνιακός με το κοινό, ένας άνθρωπος αφιερωμένος στην τέχνη του βγαλμένος από τα σπλάχνα της Σχολής Τσαϊκόφσκι της Μόσχας.

«Τίποτε δεν φοβίζει τον Boris Berezovsky που παίζει… με ακατανίκητη δύναμη, σιγουριά και τεχνική τελειότητα» έγραψε το περιοδικό Pianist magazine.

«Ο μοναδικός καλλιτέχνης που ισορροπεί ανάμεσα στην δεξιοτεχνική υπεράνθρωπη τελειότητα και την βαθιά εμπνευσμένη ερμηνευτική δύναμη» (εφημερίδα Times του Λονδίνου).

Με τον Boris Berezovsky θα συμπράξει η φημισμένη Ρωσική Κρατική Ορχήστρα Εγχόρδων της Φιλαρμονικής της Μόσχας (State Academic Chamber Orchestra of Russia of the Moscow Philharmonic), μια από τις κορυφαίες ορχήστρες εγχόρδων του κόσμου που θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην χώρα μας υπό την μουσική διεύθυνση του Aleksei Utkin (Αλεξέι Ούτκιν). Οι κορυφαίοι βιρτουόζοι μουσικοί, οι εκπρόσωποι του Ρωσικού Κράτους σε όλο τον κόσμο, έρχονται για πρώτη φορά στην χωρά μας. Η State Academic Chamber Orchestra of Russia (γνωστή και ως Moscow Chamber Orchestra) διατηρεί τακτικό πρόγραμμα περιοδειών και στις πέντε ηπείρους πραγματοποιώντας πάνω από 120 συναυλίες ετησίως. Στο πλαίσιο αυτό, θα τιμήσει και την χώρα μας στο Ηρώδειο.

H συναυλία της 8ης Οκτωβρίου 2018, είναι ένα στοίχημα υψηλοτάτης δεξιοτεχνίας και εκφραστικής τελειότητας και αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσει το ευρύ κοινό και όχι ειδικά οι λάτρεις της κλασικής μουσικής.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Τα έσοδα θα διατεθούν στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών. Το μήνυμα της εκδήλωσης είναι «Η μετακίνηση είναι πολιτισμός».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών ΠΑ.Σ.ΠΑ, είναι ο πρώτος σύλλογος που ιδρύθηκε στην Ελλάδα (έτος 1977), με αντικείμενο τις βαριές κινητικές αναπηρίες. Είναι μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αναπήρων DPI και είναι εκφραστής των παραπληγικών και βαριά κινητικά αναπήρων Πανελλαδικώς.

Σήμερα ο ΠΑ.Σ.ΠΑ., με έδρα την Αθήνα, στηρίζει με τις δράσεις του χιλιάδες ανθρώπους πανελλαδικά –παραπληγικούς και κινητικά ανάπηρους, καθηλωμένους σε αναπηρικό αμαξίδιο– και εξυπηρετεί τα μέλη του τόσο στην Αθήνα, όσο και με τέσσερα παραρτήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη (Βόρεια Ελλάδα), Πάτρα (Δυτική Ελλάδα), Άργος (Νοτιοανατολική Πελοπόννησος), Λαμία (Κεντρική Ελλάδα).

Η Ρωσική Κρατική Ορχήστρα Εγχόρδων της Φιλαρμονικής της Μόσχας (State Academic Chamber Orchestra of Russia, of the Moscow Philharmonic) η οποία ιδρύθηκε το 1956, θεωρείται ένας εθνικός Ρωσικός θησαυρός. Έχει χαρακτηριστεί από τον Ντιμίτρι Σοστακόβιτς ως η «καλύτερη ορχήστρα εγχόρδων του κόσμου» και από τους New York Times ως «η κορυφή της τελειότητας», ενώ είναι γνωστή στον διεθνή τύπο ως «η αφρόκρεμα του Κρεμλίνου». Κατά τη διάρκεια της εξηκονταετούς λειτουργίας της, η ορχήστρα έχει εμφανιστεί στις μεγαλύτερες αίθουσες του κόσμου όπως Concertgebouw Άμστερνταμ, Alte Oper Φρανκφούρτης, Schauspielhaus Βερολίνου, Queen Elisabeth Hall Λονδίνου, Salle Pleyel Παρίσι, Carnegie Hall Νέας Υόρκης, Davis Hall Σαν Φραντσίσκο, Suntori Hall Τόκιο, Tchaikovsky Hall Μόσχας, κ.α. Έχει δε συμπράξει με τους σημαντικότερους σολίστ της εποχής, ανάμεσά τους οι πιανίστες Sviatoslav Richter, Emil Gilels, Lev Oborin, Nikolai Petrov, Vladimir Krainev, Eliso Virsaladze, Mikhail Pletnev, Boris Berezovsky, Frederick Kempf, John Lill, Christian Zacharias. Με τους βιολονίστες David Oistrakh, Igor Oistrakh, Yehudi Menuhin, Leonid Kogan, Oleg Kagan, Vladimir Spivakov, Viktor Tretyakov. Τον βιολίστα Yuri Bashmet και τους τσελίστες Mstislav Rostropovitch, Natalia Gutman, Gaspar Cassado, and Alexandr Kniazev. Τους φλαουτίστες Jean-Pierre Rampal, Patrick Gallois, Sir James Holloway και τους τραγουδιστές Irina Arkhipova, Eugeny Nesterenko, Galina Pisarenko, Alexandr Vedernikov, Makvala Kasrashvili, Nikolai Gedda, Renee Fleming, Roberto Alagna, Dmitrii Hvorostovski κ.α. Η ορχήστρα έχει εκπροσωπήσει την Ρωσία σε πλήθος παγκοσμίων διοργανώσεων όπως στο Διεθνές Φεστιβάλ του Ιδρύματος Ηνωμένων Εθνών (1995), το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός (1998) και τον εορτασμό του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για τα 70 χρόνων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας (2004), αποσπώντας θριαμβευτικά σχόλια για την ηχητική και ερμηνευτική της ποιότητά, καθώς και για το εύρος του ρεπερτορίου της.

Η State Academic Chamber Orchestra of Russia (γνωστή και ως Moscow Chamber Orchestra) διατηρεί τακτικό πρόγραμμα περιοδειών και στις πέντε ηπείρους πραγματοποιώντας πάνω από 120 συναυλίες ετησίως. Ανάμεσά στις εμφανίσεις τους συγκαταλέγονται τακτικές ετήσιες συναυλίες στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης από το 1998, καθώς και μια περιζήτητη και σταθερά προπωλημένη σειρά συναυλιών στην ιστορική αίθουσα συναυλιών του Ωδείου Tchaikovsky της Μόσχας. Επί διεύθυνσης του αρχιμουσικού Constantin Orbelian από το 1991, η ορχήστρα κέρδισε τον επίσημο τιμητικό τίτλο της Ρωσίας ‘Academic’ (State Academic Orchestra), ενώ από το 2010 που ανέλαβε ο σημερινός αρχιμουσικός της Aleksei Utkin, η ορχήστρα έχει λάβει διακρίσεις κι έχει δε διευρύνει σημαντικά το ρεπερτόριο της. Το 2016 ο Aleksei Utkin τιμήθηκε με το Βραβείο Τεχνών και Γραμμάτων της Μόσχας για την συνεισφορά του με την ορχήστρα στην προβολή της Ρωσικής μουσικής και την προώθηση της κλασικής μουσικής στο ευρύ κοινό στα θέατρα της Μόσχας.

Η ορχήστρα έχει στο ενεργητικό της εντυπωσιακή δισκογραφία που υπερβαίνει τα 50 άλμπουμ με εταιρίες όπως Philips, Chandos, Delos, Melodiya records, κ.α., σε ρεπερτόριο που εκτείνεται από τον μπαρόκ και κλασικισμό έως το 20ο και 21ο αιώνα. Ανάμεσα στις διθυραμβικές κριτικές συγκαταλέγονται σχολιασμοί όπως: «αληθινά ερμηνεύουν ως μια και μόνο, λαμπερή ανθρώπινη φωνή» (Sensible Sound), «Οι μουσικοί της ορχήστρας διοχετεύουν όλη τους την συναισθηματική έκφραση μέσα στη μουσική προσδίδοντας εξαιρετική μουσικότητα και πάθος, ενώ ερμηνεύουν συγχρόνως με ευαισθησία και ζωντάνια» (London’s The Daily Telegraph).

O Μπόρις Μπερεζόβσκι έχει καταξιωθεί παγκοσμίως ως ο πιανίστας με υπερβατική τεχνική και έντονα προσωπικό καλλιτεχνικό αισθητήριο. Ο ρωσικής καταγωγής καλλιτέχνης έχει κατακτήσει την κορυφή τόσο για την ακατανίκητη δύναμη και ανυπέρβλητη τεχνική του, όσο και για τον βαθυστόχαστο σκεπτικισμό και την εσωτερικότητα των ερμηνειών, αλλά και τον σπάνιο χαρακτήρα του. Είναι σεμνός, δωρικός, και επικοινωνιακός με το κοινό, ένας άνθρωπος αφιερωμένος στην τέχνη του βγαλμένος από τα σπλάχνα της Σχολής Τσαϊκόφσκι.

Κέρδισε, μεταξύ άλλων, το πρώτο βραβείο και χρυσό μετάλλιο στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Τσαϊκόφσκι της Μόσχας το 1990, ενώ δύο χρόνια πριν είχε κιόλας κάνει το ντεμπούτο του στο Λονδίνο όπου οι κριτικοί τον αποθέωσαν. Έκτοτε εμφανίζεται τακτικά στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου, Λονδίνο, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Βερολίνο, Ρώμη, Ζυρίχη, Μόναχο, Σάλτσμπουργκ, Άμστερνταμ, Μόντρεαλ, Βιέννη, Βουδαπέστη, Πράγα, Τόκυο κ.α. Στο Βερολίνο με την Berliner Philharmoniker, στο Παρίσι στο Théâtre des Champs-Elysées με την Paris Philharmonie, στο Λονδίνο στο Royal Festival Hall, στις Βρυξέλλες στο Palace of Fine Arts, στη Βιέννη στο Konzerthaus και στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Το 2006, ανακηρύχτηκε κορυφαίος δεξιοτέχνης της χρονιάς “Best Instrumentalist of the year” από τα Μουσικά Βραβεία του BBC (Music Magazine Awards).

Είναι συστηματικά προσκεκλημένος ως σολίστ στα μεγαλύτερα φεστιβάλ κλασικής μουσική και εμφανίζεται με κορυφαίες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους μαέστρους μεταξύ άλλων με τους Κουρτ Μαζούρ, Γιούρι Τερμικάνοφ, Ντιμίτρι Κιταένκο, Αντόνιο Παπανό κ.ά. Έχει επίσης συμπράξει σε σύνολα μουσικής δωματίου. Εμφανίζεται συχνά και στην Ιαπωνία σε ρεσιτάλ πιάνου, κοντσέρτα και συναυλίες μουσικής δωματίου. Έχει ηχογραφήσει με τις κορυφαίες δισκογραφικές εταιρείες κλασικής μουσικής έργα των Σοπέν, Σούμαν, Ραχμάνινοφ, Ραβέλ, Μουσόργκι, Ταϊκόφσκι, Σοστακόβιτς, Λίστ, Μπετόβεν, Μέντελσον κ.ά. Για τις περισσότερες ηχογραφήσεις του έχει βραβευτεί, με βραβεία όπως “Diapason d’ Aor”, “Choc de la Musique”, “Gramophone” and “Echo Classic”. Το 2014 ανέλαβε ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής της Αγίας Πετρούπολης “Music of the Earth”, στην Μόσχα. Οι επόμενες εμφανίσεις του το 2017/2018 περιλαμβάνουν συνεργασίες με την Philharmonia Orchestra, και τις συμφωνικές ορχήστρες του Saint Petersburg, Radio France, Monte-Carlo κ.α. Θα περιοδεύσει επίσης στην Λατινική Αμερική και θα δώσει προσωπικά ρεσιτάλ σε Παρίσι, Μόσχα, Σιγκαπούρη, Ουάσιγκτον και Σικάγο. Πρόκειται για έναν λαμπερό και περιζήτητο καλλιτέχνη τον όποιο το κοινό αποθεώνει σε κάθε του εμφάνιση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Frédéric Chopin (1810-1849)

Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 2 σε φα ελάσσονα, op.21

Impromptus Opp. 29, 36, 51, 66

Mazurkas, Waltzes (επιλογές)

Fr. Chopin / A. Glazunov & M. Keller

Chopiniana op.46 (αποσπάσματα)

Piotr I. Tchaikovsky (1840-1893)

Βαλς από τη Σερενάτα για έγχορδα σε ντο ελάσσονα, op.48

Andante Cantabile από το Κουαρτέτο Εγχόρδων αρ.1, op.11 για ορχήστρα εγχόρδων

Σουίτα Μπαλέτου Ο Καρυοθραύστης op .71a (αποσπάσματα)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

BORIS BEREZOVSKY, σολίστ

ΡΩΣΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

ALEKSEI UTKIN, διεύθυνση

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τις ανάγκες του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, αναπήρων ατόμων με βαριά κινητικά προβλήματα σε όλη την Ελλάδα.

ΔΕΥΤΕΡΑ, 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Ώρα: 20:30

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 12 € (ανέργων), 15 € (ΑΜΕΑ), 25 €, 28 €, 45 €, 60 €,75 €, 90 €, 120 €

*Ειδική προσφορά για τα εισιτήρια του άνω διαζώματος στα τέσσερα κανονικά εισιτήρια το ένα δωρεάν.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:

Ticket Services

-Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου), Αθήνα

Ανοικτά: Καθημερινές 9:00π.μ.-8:00μ.μ., Σάββατο 9:00π.μ.-3:00μ.μ.

-Τηλεφωνικά: 210 7234567 (ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις)

-Online: ticketservices.gr

Καταστήματα PUBLIC

-Online: tickets.public.gr