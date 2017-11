Ο Σταύρος Ρωμανός και οι Swingers σε βραδιές Sinatra!

Η καλύτερη swing jazz band στην Ελλάδα με το Σταύρο Ρωμανό έρχονται να γιορτάσουν με το κοινό του JazzPoint 5 Years of Good Music..!

Ο Σταύρος Ρωμανός, φέτος κλείνει 11 χρόνια στην ελληνική show biz, στο καθιερωμένο του ραντεβού με το κοινό για 5η συνεχόμενη χρονιά πριν από τα Χριστούγεννα επανέρχεται στο JazzPoint με την εφταμελή του ορχήστρα The Swingers, με νέα κομμάτια βγαλμένα από τη κληρονομιά του Old Blue Eyes και όχι μόνο…!

Σε πρώτη εκτέλεση στην Ελλάδα τα I Won’t Dance, Singing In The Rain, I Will Wait For You, You’re Nobody Till Somebody Loves You, Can’t Buy Me Love, Stand By Me, Night and Day Nelson Riddle ver., Volare alla Dean Martin και πολλές άλλες νέες και πολύ ιδιαίτερες μουσικές δημιουργίες…!!!

“Τελικά παίζει ρόλο τι παίζουμε… αλλά και πως τα παίζουμε…!”

Μόνο στο JazzPoint κάθε Σάββατο από 9 Δεκεμβρίου 2017 έως 27 Ιανουαρίου 2018 και στις 23 Δεκεμβρίου special Christmas songs γιατί Χριστούγεννα χωρίς Sinatra δεν είναι Χριστούγεννα!!!

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Alto Sax Κωστής Βαζούρας

Alto Sax Κώστας Κρανιδιώτης

Alto Sax Κατερίνα Γεωργιάδου

Trumpet Δημήτρης Παπαδόπουλος

Trumpet Διονύσης Κοκκόλης

Piano Γιάννης Παπαδόπουλος

Bass Περικλής Τριβόλης

Drums Δημήτρης Κακαβούλης

Ερμηνεύει ο Σταύρος Ρωμανός