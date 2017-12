O Sting στο Ηρώδειο, για δύο μοναδικές παραστάσεις, τον Ιούνιο του 2018!

Παρασκευή 22 & Σάββατο 23 Ιουνίου, ο Sting θα εμφανιστεί στο Ηρώδειο σε δυο εμφανίσεις που θα γραφτούν στην ιστορία! Στον μοναδικής ομορφιάς και ακουστικής χώρο του Ηρωδείου ο παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης θα προσφέρει στο ελληνικό κοινό δυο βραδιές που όσοι τυχεροί παρευρεθούν θα θυμούνται για καιρό!

Συνθέτης, τραγουδιστής-στιχουργός, ηθοποιός, συγγραφέας και ακτιβιστής, ο Sting γεννήθηκε στο Newcastle της Αγγλίας, πριν μετακομίσει στο Λονδίνο το 1977 και δημιουργήσει τους The Police με τους Stewart Copeland και Andy Summers. Η μπάντα κυκλοφόρησε πέντε στούντιο άλμπουμς, κέρδισε έξι βραβεία Grammy και δύο βραβεία Brits και συμπεριλήφθηκε στο The Rock and Roll Hall of Fame το 2003.

Όντας ένας από τους πιο ιδιαίτερους σόλο καλλιτέχνες, ο Sting έχει κερδίσει επιπλέον 10 βραβεία Grammy, δύο Brits, ένα Golden Globe, ένα Emmy, τέσσερις υποψηφιότητες για Oscar (συμπεριλαμβανομένης και της υποψηφιότητας του 2017 για το “The Empty Chair” από το JIM: THE JAMES FOLEY STORY), μια υποψηφιότητα TONY, το βραβείο Century Award του Billboard Magazine’s και το βραβείο Person of the Year του MusiCares το 2004. Μέλος του Songwriters Hall of Fame, έχει κερδίσει τα βραβεία Kennedy Center Honors, The American Music Award of Merit και πιο πρόσφατα, το The Polar Music Prize.

Το τελευταίο του άλμπουμ, “57th & 9th”, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2016, το οποίο ακολούθησε κι η αναγνωρισμένη από τους κριτικούς περιοδεία “57th & 9th World Tour”, η οποία έληξε πρόσφατα και αποτελούνταν από 115 συναυλίες στη Βόρεια Αμερική, Ασία, Λατινική Αμερική και Ευρώπη. Αφού χαρακτηρίστηκε ως «ένα σόου μοναδικής εμπειρίας» (από The Vancouver Globe & Mail), το “Sting: Live At The Olympia Paris” είναι τώρα διαθέσιμο σε DVD και αποτυπώνει τη ροκ περιοδεία του μουσικού, στον γνωστό συναυλιακό χώρο, τον Απρίλιο του 2017.

Κατά τη διάρκεια της ένδοξης καριέρας του, ο Sting έχει πουλήσει κοντά στα 100 εκατομμύρια άλμπουμ από τη συνολική δουλειά του με τους The Police, αλλά και ως σόλο καλλιτέχνης.

Έχει εμφανιστεί σε πάνω από 15 ταινίες, διήυθυνε την παραγωγή του αναγνωρισμένου “A Guide to Recognizing Your Saints” και το 1989 έπαιξε στο “The Threepenny Opera” του Broadway. Το πιο πρόσφατο θεατρικό του πρότζεκτ ήταν το υποψήφιο για TONY μιούζικαλ. Δεν ήταν άλλο από το “The Last Ship”, έργο εμπνευσμένο από τις αναμνήσεις του από την κοινότητα των κατασκευαστών καραβιών στο Wallsend της βορειοανατολικής Αγγλίας, όπου και μεγάλωσε. Το σόου, σε μουσική και στίχους από τον ίδιο, ανέβηκε στο Broadway τη σεζόν 2014/15 και την επόμενη χρονιά «βγήκε» σε περιοδεία σε όλη την Αγγλία.

Η υποστήριξη του Sting για τις οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το Rainforest Fund, τη Διεθνή Αμνστία και το Live Aid καθρεφτίζει την τέχνη του στην παγκόσμια έκτασή της. Μαζί με τη σύζυγό του, Trudie Styler, ο Sting ίδρυσε το Rainforest Fund το 1989, ώστε να προστατεύσει τα τροπικά δάση και τους ιθαγενείς που ζουν σ’ αυτά. Μαζί, έχουν οργανώσει 18 φιλανθρωπικές συναυλίες, ώστε να μαζέψουν χρήματα και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για τους φυσικούς πόρους του πλανήτη που βρίσκονται σε κίνδυνο. Από την απαρχή του, το Rainforest Fund έχει επεκταθεί σε ένα δίκτυο από συνδεδεμένες οργανώσεις οι οποίες δουλεύουν σε πάνω από 20 χώρες και πάνω από τρεις ηπείρους.

O αγαπημένος του ελληνικού κοινού Sting θα εμφανιστεί στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

2 βραδιές γεμάτες μουσική, 2 βραδιές που θα θυμόμαστε για καιρό!

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Προπώληση εισιτηρίων: tickethouse.gr

*Η προπώληση θα ξεκινήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες για την προπώληση των εισιτηρίων θα ανακοινωθούν σύντομα.