Ο Theodore live στην Τεχνόπολη…

Μετά από την πρόσφατη περιπλάνησή του εκτός της χώρας, με συναυλίες σε ευρωπαϊκά venues και φεστιβάλ, και το ντεμπούτο του στο μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ του κόσμου το SXSW, αλλά και στο Rockwood Music Hall της Νέας Υόρκης, ο Theodore έρχεται αυτόν τον Ιούλιο στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για ένα δυνατό live.

Έχοντας μόλις ολοκληρώσει τις ηχογραφήσεις για το νέο του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει το Νοέμβριο, ο Theodore επέλεξε την Τεχνόπολη για να αποχαιρετήσει το δίσκο που τον ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Αμερική, και να εισάγει το κοινό στον νέο του άλμπουμ που θα τον ταξιδέψει ακόμα πιο μακριά. Μια συναυλία – γέφυρα μεταξύ του “It Ιs But It’s Not” και του νέου ηχητικού τοπίου που διαμορφώνουν οι μουσικές και τα τραγούδια της νέας του δουλειάς. Δύο από αυτά έχουν ήδη κυκλοφορήσει – το Towards (3/3) και το Spit Blood Out (8/6) που τα ακούμε στα ραδιόφωνα της πόλης και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Επηρεασμένες από την φύση των αντιθέσεων μεταξύ φωτός και σκιάς, οι εμφανίσεις του Theodore χαρακτηρίζονται από την εναρμόνιση του ατμοσφαιρικού και κινηματογραφικού ήχου με ένα ξεχωριστό light show ειδικά σχεδιασμένο για το χώρο. Στην συναυλία του στην Τεχνόπολη, ο Theodore θα παρουσιάσει νέο υλικό μαζί με κομμάτια από τους δύο προηγούμενους δίσκους του σε ένα ιδιαίτερο οπτικοακουστικό θέαμα.

Την συναυλία θα ανοίξουν οι Foam, ένα νέο pop electronic duo από την Αθήνα που συνδυάζει επιρροές από την indie, electronic, downtempo και dream pop μουσική. Έχοντας κυκλοφορήσει το πρώτο τους EP το 2017, μετρούν συμμετοχές σε νέα music projects της χώρας όπως το Athens Dream Pop και το Dudu Loft Experiment, ενώ τον Μάιο του 2018 έπαιξαν ως το opening act στην συναυλία των Kadebostany. Tον Ιούνιο θα κυκλοφορήσει το πρώτο τους full length album από την Undo Records, ενώ ήδη κυκλοφορεί το πρώτο single Not Like Us.

Λίγο πριν αποχαιρετίσουμε την πόλη για τις καλοκαιρινές διακοπές του Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στην Tεχνόπολη για την πιο ατμοσφαιρική συναυλία της πόλης!

Τετάρτη 18 Ιουλίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30 // Ώρα Έναρξης: 22.00

Εισιτήρια

Προπώληση: 8€ // Ταμείο: 12€

Σημεία προπώλησης

• Syd Records (Πρωτογένους 13, Ψυρρή, τηλ.: 210 3218373, www.sydrecords.com)

• Τηλεφωνικά στο 11876

• Reload Stores

• Media Markt Greece

• Seven Spots

• Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης – Evripidis Bookstores

• Viva Kiosks (Σύνταγμα & Τεχνόπολη)

• Ηλεκτρονική προπώληση: viva.gr

Παίζουν οι μουσικοί

Theodore

Alessandro Giovanetto

Μάνος Κουρκούλης

Νικόλας Παπαχρονόπουλος

Ashley Hallinan

Για τους Foam

Μαρία Σαχπασίδη

Διονύσης Μόρφης