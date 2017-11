Ο Theodore περιοδεύει στην Ευρώπη αυτόν τον χειμώνα κι έπειτα ετοιμάζει βαλίτσες για τις ΗΠΑ…

“Like if Leonard Cohen sang for Sigur Ros”. Έτσι περιέγραψε ο Dan Cole στο Europavox τον έλληνα συνθέτη, performer και πολυοργανίστα Theodore που έπαιξε live στο Reeperbahn Festival, στο Αμβούργο, στις 23 Σεπτεμβρίου. Η παράστασή του ανακηρύχτηκε “Best performance at Reeperbahn 2017”, επιβραβεύοντας την ικανότητα του ίδιου και των μουσικών του να δημιουργούν ατμόσφαιρα με δυναμική εφευρετικότητα και την απόλυτη κυριαρχία του Theodore επί σκηνής.

Για τον Theodore, κάθε νέα συναυλία αποτελεί μια νέα ευκαιρία και πρόκληση μαζί. Ένας πολυπράγμων, ανήσυχος δημιουργός που βάζει πάντα τον πήχη ακόμα πιο ψηλά στοχεύοντας στο άνοιγμα των συνόρων για τους έλληνες καλλιτέχνες και στη διάδοση της μουσικής που δημιουργούν σε όλο τον κόσμο. Σύντομα λοιπόν ο Theodore μαζί με την μπάντα του θα περάσει τον Ατλαντικό για να βρεθεί στο SXSW, στο Όστιν του Τέξας στις ΗΠΑ, καθώς έλαβε πρόσφατα πρόσκληση για να παίξει τον Μάρτιο του 2018 στο μεγαλύτερο στο είδος του διεθνές πολυθεματικό φεστιβάλ. Η προετοιμασία ξεκινάει από τώρα καθώς οι απαιτήσεις για την παρουσία του εκεί είναι υψηλές και η ευκαιρία που δίνεται στον ίδιο και τους μουσικούς του πολύ μεγάλη.

Μέχρι τότε όμως ο Theodore θα διανύσει αρκετά χιλιόμετρα μαζί με την μπάντα του για να βρεθεί τον Νοέμβριο στην Βαρκελώνη, στο Βερολίνο, στην Κολωνία, στο Αμβούργο, στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Σε δύο από αυτές τις πόλεις μάλιστα θα παίξει για πρώτη φορά σε σκηνή του εξωτερικού μαζί με τον Leon of Athens (Βερολίνο και Λονδίνο). Τον Δεκέμβριο πλέον, θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε και στην Ελλάδα, καθώς θα παίξει σε τρεις μεγάλες πόλεις εκτός Αθήνας όπου έχει εμφανιστεί ξανά στις αρχές του χρόνου. Στην Αθήνα θα παίξει ξανά τον Ιανουάριο του 2018 στην Αγγλικανική Εκκλησία στο πλαίσιο των Church Sessions του Pepper 96,6. Στις συναυλίες αυτές θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε καινούργια κομμάτια, τα οποία θα περιλαμβάνονται στον νέο του δίσκο που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2018.

Σημειώστε τις ημερομηνίες των επόμενων shows και… stay tuned for more exciting news!

Upcoming EU show dates:

02.11 Tradicionàrius_Barcelona [ES]

07.11 Musik & Frieden_Berlin [DE] w/ Leon of Athens

09.11 Artheater_Cologne [DE]

11.11 Prinzenbar_Hamburg [DE]

14.11 La Boule Noire_Paris [FR]

17.11 Hoxton Square Bar & Kitchen_London [UK] w/ Leon of Athens