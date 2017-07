Ο Theodore σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή περιοδεία! Δείτε όλο το πρόγραμμα!

To καλοκαίρι του 2017 βρίσκει τον Theodore σε ένα μουσικό island hopping, σε διαφορετικά νησιά, σε όλη την Ελλάδα.

Κάθε μέρος και διαφορετική παράσταση, κάθε παράσταση και ξεχωριστό στυλ, ώστε να θέλεις να γίνεις “γκρούπι” ακολουθώντας τον Theodore σε ολόκληρη την περιοδεία του, από σταθμό σε σταθμό. Με νέες συνθέσεις στις αποσκευές του από το επικείμενο άλμπουμ του αλλά και με τραγούδια από τα 2 προηγούμενα θα παρουσιάσει μια ενιαία παράσταση με σενάριο και σκηνοθεσία, με αρχή, μέση και τέλος. Ένα ατμοσφαιρικό live που θα κυριεύει όλες τις αισθήσεις και δεν θα χαρακτηρίζεται μόνο από τη μουσική. Ήχος και εικόνα σε ένα οπτικοκοακουστικό θέαμα που θα θέλεις να παρακολουθήσεις με κλειστά τα μάτια για να το χορτάσεις. Ενα καλοκαιρινό παιχνίδι αντιθέσεων από τη χαλαρή διάθεση στην ένταση και από το φως στο σκοτάδι, μια ξεχωριστή παραγωγή με την υπογραφή της United We Fly.

Στην Δονούσα και στην Αστυπάλαια όμως, ο Theodore αλλάζει στυλ, θα είναι πιο αφαιρετικός παρουσιάζοντας τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία και εκεί θα συνεργαστεί και με τον Jack Heart. Double bill από δύο ξεχωριστούς κι ευρηματικούς δημιουργούς, που ετοιμάζουν ένα διαφορετικό concept με λιτά μέσα για… ασυνήθιστες συναυλίες σε… ασυνήθιστους χώρους.

Save The Dates!

Λίγα λόγια για τον Theodore

Ο Τheodore είναι ένας συνθέτης, performer και πολυοργανίστας με αξιοσημείωτη πορεία.

Με τη μουσική του προσδίδει μία ηλεκτρονική post-rock χροιά σε ένα ατμοσφαιρικό, ψυχεδελικό και ambient μουσικό πλαίσιο, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα και στο κλασικό ρομαντισμό.

Στο βιογραφικό του καταγράφονται δύο προσωπικά άλμπουμ (7 και It Is But It’s Not) ενώ αυτές τις ημέρες βρίσκεται στο στούντιο ολοκληρώνοντας τον τρίτο προσωπικό του δίσκο. Κάποια από τα νέα τραγούδια του θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν live όσοι βρεθούν στις συναυλίες που θα δώσει αυτό το καλοκαίρι. Οι live εμφανίσεις του Theodore είναι επιλεκτικές και τόσο ξεχωριστές όσο και οι συνθέσεις του. Έχει παίξει πλάι στους Sigur Ros ως opening act (Ιούνιος του 2016 / Release Athens Festival), στον αρχαιολογικό χώρο στους Στύλους του Ολυμπίου Διός (2015) ντύνοντας μουσικά την ταινία του Buster Keaton ‘The Cameraman’, στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής (2014), στο Fuzz (2016), στο six d.o.g.s και σε διάφορα clubs & φεστιβάλ σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και άλλων χωρών (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία).

Λίγα λόγια για τον Jack Heart

Ο Jack Heart είναι το μουσικό alter ego του Νικόλα Κοκολάκη το οποίο γεννήθηκε το 2013 όταν και κυκλοφόρησε το πρώτο του EP με τίτλο Girl. Ο Jack Heart με τη συμμετοχή εκλεκτών μουσικών παρουσίασε ζωντανά τη νέα εκδοχή της μουσικής του συμμετέχοντας ως το opening act των Blonde Redhead τον Μάρτιο του 2017 στο Gagarin καθώς και στο ξενοδοχείο Μπάγκειον στα πλαίσια του Velvet Room. Ο Νικόλας είναι ενεργός στην αγγλόφωνη ελληνική σκηνή από το 2011 όντας ο τραγουδιστής και κύριος συνθέτης των Wheatman με τους οποίους μοιράστηκε τη σκηνή με ονόματα όπως οι Kasabian , James, Miles Kane , Band of Skulls στο Ejekt Festival του 2012 καθώς και με τον Paul Banks των Interpol. Το πρώτο του ολοκληρωμένο LP με τίτλο Emotional Piñata που κυκλοφόρησε πρόσφατα τον βρίσκει να αποτυπώνει την ωμή δύναμη της τραγουδοποιίας του μέσα από το ηλεκτρισμένο πρίσμα της πενταμελούς μπάντας του. Η μουσική του Jack Heart είναι μία διαρκής προσπάθεια να φωτιστούν οι άνθρωποι ,τα τοπία , οι λέξεις και οι αναστεναγμοί, η δημιουργία μελωδιών περασμένη από αρώματα καπνισμένα και συναισθήματα απογυμνωμένα. Ένα αμάλγαμα του παρελθόντος και του πάροντος μπολιασμένα με έναν αφηγηματικό λυρισμό. Η ζωντανή εκδοχή του Jack Heart είναι έτοιμη να αποδώσει την έντονη αυτή ψυχική διαδικασία.

Πρόγραμμα Περιοδείας :

20/7: Αθήνα, KIΠΣΝ, Music escapades

Eίσοδος ελεύθερη

25/7 : Τήνος, στο Θέατρο στον Κούμαρο

Είσοδος: 10 ευρώ & 6 ευρώ για φοιτητές, ανέργους, ΑμΕΑ, άνω των 65

27/7: Δονούσα, στον Κέδρο

Είσοδος ελεύθερη

29/7: Αστυπάλαια, στο Camping Αστυπάλαιας

Είσοδος ελεύθερη

04/8: Κεφαλονιά, Saristra Festival

Είσοδος ελεύθερη

3/9: Ναύπλιο Fougaro Jazz Festival

Είσοδος ελεύθερη

29/9: Ελευσίνα, Αισχύλεια

Είσοδος: 5 ευρώ

01/10: Σύρος, Animasyros International Animation Festival + Agora

Eίσοδος ελεύθερη