Ο θρυλικός Johnny Marr, γνωστός από τους The Smiths, θα βρεθεί στο φετινό Release Festival!

Ο θρυλικός Johnny Marr, μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες που έχει αναδείξει η βρετανική rock σκηνή τα τελευταία 40 χρόνια, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Κυριακή 16 Ιουνίου, στο Release Athens 2019, σε μια βραδιά που ήδη περιλαμβάνει ως headliners τους περίφημους New Order!

Συνιδρυτής και βασικός συνθέτης των μυθικών The Smiths, ο Marr είναι ένας από τους επιδραστικότερους κιθαρίστες στην ιστορία της μουσικής. Μετά την διάλυση της διάσημης indie μπάντας από το Manchester, συνεργάστηκε με πολλούς σπουδαίους μουσικούς και συγκροτήματα (ως μέλος, ως guest και ως παραγωγός). Ανάμεσά τους και ο καλός του φίλος Bernand Sumner, που θα εμφανιστεί στο Release Athens αμέσως μετά από αυτόν με τους New Order, μαζί με τον οποίο σχημάτισαν το supergroup των Electronic, το 1989!

Τα τελευταία 7 χρόνια ακολουθεί solo καριέρα, έχοντας κυκλοφορήσει τρία εξαιρετικά albums (“The Messenger” / 2013, “Playland” / 2014, “Call The Comet” / 2018), πραγματοποιώντας παράλληλα ζωντανές εμφανίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, τις οποίες συνοδεύουν μόνιμα αποθεωτικά σχόλια.

Το setlist του συνήθως περιλαμβάνει τραγούδια από κάθε περίοδο της τεράστιας και απίστευτα γεμάτης καριέρας του, από τις προσωπικές του δουλειές (“Easy Money”, “Hey Angel”, “The Messenger”, “Rise”) μέχρι τους δίσκους των Smiths, από τους οποίους συχνά παίζει κλασσικά κομμάτια, όπως τα “Bigmouth Strikes Again”, “How Soon Is Now?”, “There Is A Light That Never Goes Out”, “The Headmaster Ritual”, “Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me”, “You Just Haven’t Earned It Yet Baby”, “Panic”, ενώ από το set δεν λείπουν και κάποια κομμάτια των Electronic, όπως τα υπέροχα “Getting Away With It” και “Get The Message”!

H εμφάνισή του στο Release Athens 2019 προβλέπεται να είναι ιστορική, αφού πολλά από τα παραπάνω τραγούδια θα τα ακούσουμε για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα – και μάλιστα από τον άνθρωπο που τα συνέθεσε, στο σύνολό τους.

Μιλάμε για έναν μουσικό που από μικρός μαγευόταν από κάθε έκφανση της rock’n’roll μυθολογίας, με αφετηρία την δισκοθήκη των γονιών του. Το δραματικό ύφος του Del Shannon, το σκοτάδι του Johnny Cash, η pop ευδαιμονία των Four Tops, όλα αυτά – και πολλά περισσότερα – βρήκαν τον δρόμο τους στο μυαλό και την ψυχή του, μέχρι που το 1982, σε ηλικία μόλις 18 ετών, παρέα με τον Stephen Morrissey δημιούργησαν τους Smiths, αλλάζοντας για πάντα τον χάρτη της indie-rock σκηνής.

Τα μαγικά του δάχτυλα έχτισαν έναν ήχο που παραμένει αξεπέραστος, ενώ η μουσική του – αφού υπογράφει την σύνθεση σε όλα ανεξαιρέτως τα κομμάτια των Smiths – όχι απλά επέδρασε αλλά, μαζί με τους υπέροχους στίχους και τη μοναδική ερμηνεία του Morrissey, στην κυριολεξία καθόρισε την πορεία χιλιάδων συγκροτημάτων και καλλιτεχνών μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Οι Smiths έμελλε να μείνουν μαζί μόνο για 5 χρόνια, αλλά ο Marr συνέχισε να είναι -και να παραμένει μέχρι σήμερα – περιζήτητος. Υπήρξε μέλος των The The, Modest Mouse, The Cribs και συμμετείχε σε δίσκους των Bryan Ferry, Talking Heads, Pet Shop Boys, Beck, Oasis, Pearl Jam, Jane Birkin, Tom Jones, Lisa Germano, Crowded House, John Frusciante, μεταξύ πολλών άλλων. Το 2017, συνεργάστηκε επί σκηνής με τον περίφημο συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, Hanz Zimmer (“Inception”, “The Dark Knight”).

H προπώληση των εισιτηρίων για τις 16 Ιουνίου στο Release Athens 2019 συνεχίζεται προς 40 ευρώ (ένα εισιτήριο) και 75 ευρώ (δύο εισιτήρια). Διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων προς 80 ευρώ.

Διάθεση:

Τηλεφωνικά / στο 11876

Online / www.viva.gr / www.releaseathens.gr

Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης,στον πολυχώρο Yoleni’s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)