Ο θρύλος της κινηματογραφικής μουσικής Michel Legrand, στο Ηρώδειο μαζί με τον Γιώργο Περρή!

Σπουδαίος συνθέτης, ευφάνταστος ενορχηστρωτής, σημαντικός τζαζ πιανίστας: οι λέξεις είναι λίγες για να περιγράψουν έναν θρυλικό μουσικό. Πολυβραβευμένος και επιδραστικός, με αμέτρητες συναυλίες στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου, ο Michel Legrand είναι ένας συνθέτης με ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Στην 65χρονη πορεία του, ο πιο σημαντικός κινηματογραφικός συνθέτης στον κόσμο, έχει ντύσει με τις μουσικές του ταινίες όπως “Οι Ομπρέλες του Χερβούργου” (1964), ενώ έχει διακριθεί με τρία βραβεία Όσκαρ για τις ταινίες “Υπόθεση Τόμας Κράουν” (1969), “Summer of ’42” (1972) και “Yentl” (1984) καθώς και 5 βραβεία Grammy. Τα τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει θρυλικοί τραγουδιστές όπως οι Barbra Streisand, Frank Sinatra, Aretha Franklin, Shirley Bassey, Jessye Norman, Ray Charles και η Νάνα Μούσχουρη.

Για τη συνάντηση της Αθήνας κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, ο Λεγκράν επιλέγει τον Γιώργο Περρή, τον διεθνή Έλληνα τραγουδιστή, γνωστό για την ευελιξία με την οποία τραγουδά σε πολλές γλώσσες και τις μοναδικές του ερμηνείες που τον κατατάσουν σε μία από τις σημαντικότερες φωνές της γενιάς του.

Ο Γιώργος Περρής, μετά τις δύο sold out εμφανίσεις του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και την πρόσφατη συνεργασία του με την Ευανθία Ρεμπούτσικα και την Λίνα Νικολακοπούλου σε νέα τραγούδια, συναντά ξανά τον θρυλικό συνθέτη και μέντορα. Η πρώτη φορά που συνθέτης και ερμηνευτής μοιράστηκαν την ίδια σκηνή ήταν το χειμώνα του 2016 στη Ρωσία, σε δύο sold-out συναυλίες στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Η συνεργασία τους έγινε μία γέφυρα που ενώνει πολλές γενιές, περισσότερες από το μισό αιώνα που τους χωρίζει ηλικιακά.

Ακμαίος και ακούραστος, ο Michel Legrand θα διευθύνει την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και με συνοδοιπόρο τον Γιώργο Περρή θα μαγεύσουν το αθηναικό κοινό σε μία μοναδική συναυλία που θα συνδυάσει τα πιο γνωστά του τραγούδια μαζί με τα αγαπημένα του ορχηστρικά θέματα για τον κινηματογράφο.

Ο χρόνος, όπως και η μουσική δεν σταματά να γυρίζει σαν ανεμόμυλος, όπως και στους στίχους του περίφημου τραγουδιού, The Windmills of your mind, που χάρισε στον Λεγκράν το πρώτο του Όσκαρ:

Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel

Never ending or beginning on an ever-spinning reel

Like a snowball down a mountain, or a carnival balloon

Like a carousel that’s turning running rings around the moon

Like a clock whose hands are sweeping past the minutes on its face

And the world is like an apple whirling silently in space

Like the circles that you find in the windmills of your mind

Ειδικά για τη βραδιά στο Ηρώδειο, η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε στίχους για ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του Μισέλ Λεγκράν. Με αυτή την κίνηση της Λίνας οι δύο σπουδαίοι δημιουργοί έρχονται πιο κοντά και το ελληνικό κοινό κερδίζει το δικό του μερίδιο στη μουσική του Λεγκράν.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ». Σε κάθε εισιτήριο θα προστεθεί το ποσό των 2 ευρώ που θα μετατραπεί αυτομάτως σε τρόφιμα, συνεισφέροντας στο σημαντικό έργο του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

Συντελεστές:

Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ

Προετοιμασία Ορχήστρας – Πιάνο – Διεύθυνση : Στάθης Σούλης

Ενορχηστρώσεις : Αλέξανδρος Λιβιτσάνος

Τεχνικός Διευθυντής : Ρένος Παπαπάσχος

Σχεδιασμός ήχου : Δημήτρης Μπουρμπούλης

Ηχοληψία σκηνής : Γιάννης Κολεβέντης

Σχεδιασμός φώτων : Γιώργος Τέλλος

Σχεδιασμός αφίσας : Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

28 Σεπτεμβρίου 2018

Ώρα έναρξης : 21.00

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Τιμές εισιτηρίων:

ΜΕΙΩΜΕΝΑ/ ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ/ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ : 18 ευρώ

ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ : 23 ευρώ

Γ’ ΖΩΝΗ : 33 ευρώ

Β΄ ΖΩΝΗ : 43 ευρώ

Α’ ΖΩΝΗ : 53 ευρώ

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ : 68 ευρώ

Προπώληση : www.ticketservices.gr | Πανεπιστημίου 39 (ΣΤΟΑ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ) | Τηλεφωνικές παραγγελίες 2107234567 | σε όλα τα καταστήματα PUBLIC |

Εκτέλεση Παραγωγής : Κική Τσαντίρη