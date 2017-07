Ο Tom Odell για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο!

Tom Odell: Having your heart broken makes for good songs

Είναι μόλις 26 χρονών και ήδη μετρά 2 ολοκληρωμένα άλμπουμ, εκατομμύρια πωλήσεις και views των τραγουδιών του, υποψηφιότητες και βραβεύσεις σε σημαντικούς μουσικούς θεσμούς, sold out συναυλίες, εμφανίσεις σε μεγάλα festival, όπως το Glastonbury, huge media response και μεγάλες… προσδοκίες.

Τον ακούσαμε πρώτη φορά πριν πέντε χρόνια, το 2012, όταν κυκλοφόρησε το EP “Another Love” (150.000.000 views στο youtube). Κατέκτησε αμέσως τις καρδιές μας, και από τότε τόσο η original version όσο και το remix του Zwette, βρίσκονται σταθερά στο top 30 του ελληνικού airplay…

…και με το πρώτο του άλμπουμ, “Long Way Down”, αλλά και το δεύτερο, “Wrong Crowd”, ο Tom Odell έχει καταφέρει να βρίσκεται συνεχώς στην κορυφή.

Τι είναι αυτό που κάνει ένα τόσο όμορφο και νέο αγόρι να γράφει τόσο μεστά, και ταυτόχρονα δυναμικά τραγούδια για τον έρωτα και τα βαθιά του συναισθήματα;

Ξεκίνησε να γράφει μουσική στα 13, ντρεπόταν για αυτό και του πήρε χρόνο να το αποδεχθεί… Τον «ανακάλυψε» η Lilly Alen και τον έβαλε να υπογράψει στην εταιρεία της εν μια νυκτί, σχολιάζοντας πως ανακάλυψε το «αντίπαλο δέος της Adele» και ότι η ενέργεια του πάνω στη σκηνή της θυμίζει τον David Bowie, κριτικοί και κοινό τον λατρεύουν –ακόμα και οι Rolling Stones τον κάλεσαν να ανοίξει τη συναυλία τους στο Hyde Park…

Αυτό το αγόρι που μεγάλωσε με τα τραγούδια του Elton John, αγαπά τον κινηματογράφο, φτιάχνει ιστορίες μέσα στο κεφάλι του, ταξιδεύει στον κόσμο, λατρεύει τις big bands και τον Gershwin, oμολογεί ότι πάσχει από σύνδρομο αδυναμίας δέσμευσης και δηλώνει ότι αντλεί την έμπνευση του από τις προσωπικές του σχέσεις και τη μοναχικότητα.

Τον Φλεβάρη του 2013 έγινε ο πρώτος άνδρας καλλιτέχνης που κέρδισε το BRITs’ Critics’ Choice Award –βραβείο που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν κερδίσει μόνο γυναίκες, μεταξύ αυτών η Adele και η Florence and the Machine.

Στις επιρροές του βάζει τους David Bowie, Jeff Buckley, Bob Dylan, Arthur Russell, Leonard Cohen, Leon Russell, Billy Joel, Randy Newman, Tom Waits, Rodríguez και Bruce Springsteen και δηλώνει οπαδός των Arcade Fire, Adele, James Blake, Cat Power, Blur, Beach House, Radiohead, Coldplay και Ben Folds.

Η διαφήμιση μοιάζει να αγαπά τη φωνή του Tom και έτσι το cover που έκανε στο τραγούδι της Cyndi Lauper, “True Colours” έντυσε το σποτ με τα μπαλόνια για τη Sony Bravia, ενώ με τη διασκευή του τραγουδιού των Beatles’ “Real Love” που ήταν το μουσικό θέμα της Χριστουγεννιάτικης διαφήμισης του πολυκαταστήματος John Lewis –διαφήμισης – θεσμού για τηνΒρετανία και πάντα άκρως συναισθηματικής, στην οποία εκείνη τη χρονιά πρωταγωνιστούσε ένα πιγκουϊνάκι που γυρεύει το άλλο του μισό –κατάφερε να βρεθεί στο Νο7 του UK top 40.

Ο Tom Odell, λοιπόν, Θα βρεθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για να υμνήσει μαζί μας την αγάπη, τη φύση, τη ζωή…!

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100, Γκάζι

Τιμές εισιτηρίων

Στην έναρξη προπώλησης η τιμή θα είναι 23 ευρώ (early bird)

Στη συνέχεια της προπώλησης η τιμή θα γίνει 26 ευρώ

Στο Ταμείο την ημέρα της συναυλίας θα διαμορφωθεί 29 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

viva.gr

στο τηλέφωνο 11876

μέσω vivawallet

σε όλα τα καταστήματα Seven Spots, Reload Stores, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης

στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

& στο viva kiosk, στο Σύνταγμα

———————————–

Ακόμα πιο πολλές πληροφορίες για τον Tom Odell –γράφτηκαν με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ του “Wrong Crowd”

Στις αρχές του 2014, ένας Tom Odell στα πρόθυρα της εξάντλησης, συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι ξόδεψε παραπάνω από ένα χρόνο από τη ζωή του στην προώθηση του πρώτου άλμπουμ του, “Long Way Down», που είχε κυκλοφορήσει την προηγούμενη χρονιά, και τον είχε εκτοξεύσει στην κορυφή της επιτυχίας.

Παρά τις τεράστιες πωλήσεις –το album πήγε καρφί στο Νο 1 στο UK chart, έγινε πλατινένιο και οι πωλήσεις του άγγιξαν το εξωπραγματικό νούμερο του 1 εκατομμύριου αντίτυπα!– ο Odell ήξερε ότι, όσο καιρό ζούσε μέσα στη δίνη της προώθησης του “Long Way Down” και των live εμφανίσεων, δεν είχε γράψει ούτε ένα τραγούδι… Για έναν τόσο ταλαντούχο συνθέτη, που η πρώτη του κιόλας δουλειά, του χάρισε ένα Ivor Novello Award, ως τον καλύτερο στιχουργό του 2014, (Best Songwriter), ήταν λίγο αγχωτικό να σκέφτεται ότι, ενώ χρειάστηκε σχεδόν ολόκληρη την εφηβική και ενήλικη ζωή του, για να γράψει τα τραγούδια του πρώτου του άλμπουμ, τώρα έπρεπε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να συγκεντρωθεί και πάλι και να βγάλει νέο υλικό για το επόμενο άλμπουμ.

Αυτό είναι το «τυπικό» πρόβλημα όλων των δημιουργικών καλλιτεχνών. Ο Odell έπρεπε να βρει τον χρόνο να γράψει κάτι ισάξιο με το πρώτο του album που, ας μην ξεχνάμε, πήρε εγκωμιαστικά σχόλια από τεράστιους καλλιτέχνες όπως οι Elton John, Billy Joel και οι Rolling Stones, που μάλιστα τον κάλεσαν να ανοίξει τη συναυλία τους στο Hyde Park στο Λονδίνο.

Η νεανική συστολή και αμηχανία, που ήταν τόσο εμφανής όταν ο Tom Odell πρωτοεμφανίστηκε, χωρίς να έχει πολλές προσδοκίες και χωρίς να ελπίζει σε πολλά, γρήγορα ήρθε να αντικατασταθεί από ιδεαλισμό, από μια στωικότητα αλλά και από την πεποίθηση ότι εάν είναι να γίνει κάτι, τότε θα γίνει με τους δικούς του όρους, με το δικό του ρυθμό, όπως το θέλει αυτός.

Έτσι ο Odell έκανε αυτό που πολλοί καλλιτέχνες έκαναν, πριν από αυτόν. Είπε «στοπ!» σε όλο αυτό το «πανηγύρι», έκλεισε μια πτήση για τη Νέα Υόρκη, νοίκιασε ένα μικρό διαμέρισμα στο East Village και στην ουσία «εξαφανίστηκε» σε μια πόλη που είναι εύκολο να είσαι άγνωστος και ακόμη πιο εύκολο να είσαι μόνος. Με το grand piano να κυριαρχεί στο μικρό διαμέρισμα, δημιούργησε το «καταφύγιο» του, σε μια πόλη που γνώριζε ελάχιστους ανθρώπους, και έτσι κατάφερε να ανασυγκροτήσει τις σκέψεις και τους στόχους του, και στην ουσία να «επανεφεύρει» τον Tom Odell και τα πάντα γύρω από αυτόν.

Και έτσι ξεκίνησε να δουλεύει για το “Wrong Crowd”.

Τα βράδια έβλεπε ταινίες και την ημέρα περιπλανιόταν στους δρόμους του Μανχάταν. Θα ήταν σχιζοφρενικό εάν αυτή η σχεδόν «ασκητική» ζωή δεν διακόπτονταν συχνά πυκνά από κάποιες ζωντανές εμφανίσεις, όπως π.χ. να ανοίξει τη συναυλία του Billy Joel στο Madison Square Garden . Η ζωή του βρήκε και πάλι την ισορροπία της και τα τραγούδια άρχισαν να ξεχύνονται σαν χείμαρρος.

Την άνοιξη του 2014, ο Tom επέστρεψε για λίγο στην Ευρώπη, έκανε κάποιες εμφανίσεις και κέρδισε το Ivor Novello Award. Τον Σεπτέμβριο τον ξαναέπιασε η τάση φυγής και έτσι εγκατέλειψε και πάλι από το Λονδίνο, αυτή τη φορά για το L.A., όπου νοίκιασε ένα διαμέρισμα κοντά στο Echo Park. Και ήταν εκεί, στο L.A., την πατρίδα τόσων και τόσων θρυλικών καλλιτεχνών, που το «Wrong Crowd» άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά.

Με παραγωγό τον Jim Abbiss, που έχει συνεργαστεί με τους Arctic Monkeys, τους Kasabian, την Adele και πολλούς άλλους, και τον ίδιο τον Tom στο τιμόνι της παραγωγής, ο ήχος του album εξελίχθηκε σε κάτι πολύ ρυθμικό που ξεχειλίζει ενέργεια.

Ο Tom σχολιάζει «Έχοντας ως παραγωγό τον ιδιοφυή Jim Abbiss, ήθελα τα τραγούδια να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και πιο δραματικό ήχο. Δυνατά έγχορδα και μελωδίες που θα σπρώχνουν τα τραγούδια ένα βήμα πιο πέρα, για να είναι πιο πλούσια, πιο «μουσικά», να ξεφεύγουν… Είχα ήδη περάσει αρκετό καιρό περιοδεύοντας με τον καλό μου φίλο Andy Burrows (που έπαιζε με τους Razorlight και τους We are Scientists), έναν εξαιρετικό ντράμερ. Το παίξιμο του μας έδωσε τη σκοτεινιά αλλά και ενθουσιασμό που χρειαζόμασταν. Στο “Silhouette” φανταζόμουν μια μεγαλειώδη εισαγωγή τύπου big Gershwin, που τελικά την ηχογραφήσαμε στη συναυλία στο Abbey Road. Οι περισσότερες όμως ηχογραφήσεις έγιναν στο Rockfield στην Ουαλία και εκεί είχαμε όλη την ησυχία που χρειαζόμασταν ώστε να βγάλουμε έναν τόσο δυνατό ήχο».

Όσο προχωρούσαν οι ηχογραφήσεις, τόσο διαμορφωνόταν και μια ιστορία γύρω από το album.

«Το άλμπουμ αφηγείται τη ζωή ενός άνδρα που είναι εγκλωβισμένος, όπως ένας όμηρος, στην παιδική του ηλικία, και που διψά να έρθει σε επαφή με τη φύση. Διψά για αθωότητα σε αυτόν τον διεστραμμένο κόσμο που τώρα πια ζει. Είναι μια φανταστική ιστορία, αλλά οι σκέψεις και τα συναισθήματα είναι προφανώς αυτά που έχω αισθανθεί –αν και οι ιστορίες είναι λίγο τραβηγμένες και ακραίες. Ήθελα να δημιουργήσω έναν κόσμο με μια αίσθηση υπερβολής της πραγματικότητας, όπως σε μια ταινία του Fellini».

Ήταν πάντα σινεφίλ, αλλά μένοντας στη Νέα Υόρκη καλλιέργησε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον του για τον κινηματογράφο ως μορφή τέχνης. Οι ταινίες των Wong Kar-wai, Paolo Sorrentino, Terrence Malick, Wim Wenders και Fellini έγιναν το σκηνικό της μάλλον μοναχικής ζωής του στη Νέα Υόρκη και αναπόφευκτα τον επηρέασαν στη σύλληψη του άλμπουμ.

«Τα τραγούδια που έγραφα ήταν για την απομόνωση, για τη μοναξιά που ένιωθα, καθώς μεγάλωνα και προσπαθούσα να προσαρμοστώ. Ξεκίνησα να κοιτάζω προς τα πίσω και μέσα μου, να χρησιμοποιώ τον εαυτό μου σαν αφετηρία αλλά αφήνοντας τη φαντασία μου να καλπάζει άγρια. Φαντάστηκα τη μουσική σαν ένα soundtrack… Αυτή η όμορφη εικόνα των ζιζανίων που σκαρφαλώνουν γύρω από το δέντρο και τελικά το πνίγουν. Στο «The Thin Red Line” του Malick, ο άνθρωπος καταστρέφει τη φύση ξεχνώντας ότι είναι κομμάτι της. Και αυτό άρχισε να ηχεί, να φωνάζει μέσα μου»

Καλύτερο παράδειγμα δεν υπάρχει από το πρώτο single του άλμπουμ, το “Magnetised» που κατάφερε να μετουσιώσει βαθιά συναισθήματα σε ένα λαμπερό ποπ τραγούδι, που τα φυσικά τύμπανα που έχει, το κάνουν ακόμα πιο εκρηκτικό, τόσο που λειτουργεί σαν ένα stomper κομμάτι.

Καθώς το άλμπουμ προχωρούσε, ο Tom άρχισε να σκέφτεται ένα κεντρικό σενάριο για μια σειρά ταινιών που θα ακολουθούσαν τη μουσική. Ήταν τότε που ήρθε σε επαφή με τον σκηνοθέτη George Belfield, με τον οποίο γρήγορα έγιναν κολλητοί. Οι δυο τους ταξίδεψαν μαζί στη Νότιο Αφρική για να γυρίσουν το πρώτο μέρος της ταινίας, βασισμένο σε έναν χαρακτήρα που ταλανίζεται από αυτοκαταστροφικές τάσεις ενώ ζει μέσα στην ηδονή και πώς αυτή η στάση ζωής επηρεάζει τους κοντινούς του ανθρώπους.

«Τελικά ο τρόπος ζωής του καταστρέφει το μόνο αθώο πράγμα που του έχει μείνει, την αληθινή αγάπη. Έτσι κλείνει το πρώτο μέρος της ταινίας, αλλά η ιστορία θα συνεχιστεί…».

Το “Wrong Crowd” κυκλοφόρησε το 2016, στις 10 Ιουνίου και ανέβηκε στο Top 10 των iTunes Charts σε 25 χώρες, έφτασε στο Νο 2 στα UK Official Album Charts και στο Νο 1 σε 4 χώρες παγκοσμίως. Το “Magnetised” σημείωσε εκατομμύρια views και προστέθηκε στα ‘A’ lists τόσο στο BBC Radio 1 όσο και στο BBC Radio 2 και ο Odell εμφανίσθηκε στο Graham Norton Show του BBC 1.

Στο videoclip του “Here I Am” πρωταγωνιστεί ο «πολύς» Kevin Spacey – η ιστορία τον βλέπει να ανεβαίνει ασταμάτητα και αγωνιωδώς τις σκάλες ενός κτηρίου κυνηγώντας κάτι που παραμένει μυστήριο έως το τέλος… Σκηνοθετικά αλλά και στυλιστικά μοιάζει με τα προηγούμενα βίντεο κλιπ του Odell, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα που αρχικά οραματίστηκε για το “Wrong Crowd”.

Στην παγκόσμια περιοδεία του το 2016 έκανε 11 sold out εμφανίσεις στην Αγγλία και θριαμβευτικές εμφανίσεις στο Glastonbury και το V Festival.

Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2017 ο Tom έχει μια ευρωπαϊκή περιοδεία μπροστά του και θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο Tom Odell είπε κάτι που εξακολουθεί να είναι αληθινό:

«Πραγματικά, θα ήθελα να ζούσα στην εποχή που η μουσική ανέβαζε τους ανθρώπους, τους δημιουργούσε μια ψυχική ανύψωση… Όταν η μουσική μου είναι λυπημένη θέλω να είναι ΠΟΛΥ λυπημένη. Όταν είναι χαρούμενη, θέλω να δημιουργεί ευφορία… Υποθέτω ότι θέλω να φτάσω στα άκρα για να εκφράσω τα έντονα συναισθήματα που όλοι νιώθουμε στη ζωή μας».

Το “Wrong Crowd” κάνει όλα τα παραπάνω… και περισσότερα