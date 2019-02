Οι Black Rebel Motorcycle Club έρχονται να… ροκάρουν στο φετινό Release Athens!

Οι επιβλητικοί Black Rebel Motorcycle Club έρχονται στο Release Athens 2019, την Τετάρτη 19 Ιουνίου, παρέα με τους Clutch και τα άλλα ονόματα που θα ανακοινωθούν, για να προσφέρουν μια βραδιά αυθεντικού και παθιασμένου rock’n’roll!

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από κάθε είδους ευκολία, η μαυροφορεμένη τριάδα από το San Fransisco της California είναι από τους ελάχιστους επιζώντες μιας γενιάς αληθινών δημιουργών που συνεχίζουν τον μοναχικό τους δρόμο. Διότι για κάποιους η ενασχόληση με την μουσική σημαίνει φήμη, χρήματα, ζωή υπό το φως των προβολέων. Την ίδια στιγμή, για κάποιους άλλους, το rock’n’roll ισοδυναμεί με ισόβια κάθειρξη –στο μυαλό, την ψυχή, την καθημερινή στάση απέναντι στα πράγματα. Οι BRMC είναι μία από εκείνες τις μπάντες που έχουν αποδεχτεί αυτή την… καταδίκη, πολύ απλά διότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν αλλιώς.

Από το αριστουργηματικό ντεμπούτο με τίτλο το όνομά τους, το 2001, έως το περσινό “Wrong Creatures”, ένα από τα καλύτερα albums που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, οι Peter Hayes και Robert Levon Been, μαζί με τη Leah Shapiro, επιβεβαιώνουν πως δεν νοιάζονται για μόδες και κάθε είδους εποχιακά ρεύματα. Παίζουν με τους ενισχυτές στο τέρμα, με ψυχή, καρδιά και μυαλό. Έχουν περάσει πολλά, έχουν… πάει στην Κόλαση και έχουν ξαναγυρίσει πιο δυνατοί από ποτέ!

«Είμαστε πραγματικά σαν ένα νησί ανάμεσα σε όλα αυτά, όποιες κι αν είναι οι δυσκολίες, οπότε καλό είναι να είσαι και ντυμένος κατάλληλα. Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος για το ποια είναι η σωστή ενδυμασία όταν πνίγεσαι μέσα στη φωτιά. Αλλά τα δερμάτινα συνήθως πηγαίνουν με τα πάντα», λέει ο Robert Levon Been.

Τραγούδια όπως τα κλασικά “Whatever Happened To My Rock ‘n’ Roll”, “Love Burns”, “Beat the Devil’s Tattoo”, “Spread Your Love”, “Ain’t No Easy Way”, “Stop”, “Red Eyes and Tears”, “Berlin”, “Fault Line”, δίπλα στα θαυμάσια κομμάτια του πιο πρόσφατου album, όπως τα “Little Thing Gone Wild”, “Question Of Faith, “Haunt”, “Echo”, “Spook” και πολλά ακόμα, θα αποδείξουν γιατί η αμερικανική μπάντα αποτελεί μια από τις σταθερότερες αξίες στην παγκόσμια μουσική σκηνή, εδώ και σχεδόν 20 χρόνια.

«Το μόνο πράγμα που πάντα μας κάνει να αισθανόμαστε καλά στη ζωή μας, είναι να βρισκόμαστε στη σκηνή και να παίζουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε», λέει ο Been και όσοι τους έχετε δει το ξέρετε ήδη καλά. Οι υπόλοιποι ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα θέσει το ερώτημα αν το rock’n’roll πέθανε ή όχι. Η απάντηση είναι απλή…

H προπώληση των εισιτηρίων για τις 19 Ιουνίου στο Release Athens 2019 συνεχίζεται προς 30 ευρώ (ένα εισιτήριο) και 55 ευρώ (δύο εισιτήρια). Διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων προς 80 ευρώ.

Διάθεση

Τηλεφωνικά στο 11876

Online: viva.gr &https://releaseathens.gr/tickets/

Φυσικά σημεία: καταστήματα Reload, Seven Spots, Wind, Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni’s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00), Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)