Oι Wedding Present για ένα live στο Fuzz…

Oι Wedding Present επιστρέφουν στην Αθήνα για μια βραδιά indie-rock ευδαιμονίας . Η επιδραστική μπάντα του μοναδικού David Gedge θα βρεθεί στη σκηνή του Fuzz Live MusicClub την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, ακριβώς 30 χρόνια από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το κλασικό ντεμπούτο τους “George Best” και άπαντες αποθεώνουν την σπουδαιότητά τους.

“O David Gedge έχει γράψει μερικά από τα καλύτερα love songs στην ιστορία του Rock‘ n ’Roll . Πιθανότατα διαφωνείς, αλλά κάνεις λάθος και εγώ έχω δίκιο!” / John Peel

Ο θρυλικός παραγωγός του BBC Radio 1 δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας στα λεγόμενά του, που αποτελούν άλλο ένα “παράσημο” στην καριέρα των Wedding Present, μίας μπάντας που χωρίς να γνωρίσει ποτέ την τρελή εμπορική επιτυχία εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την Βρετανική indie σκηνή, δίπλα σε τεράστια ονόματα όπως οι Smiths και οι Fall, και μέλος της ίδιας γενιάς που ανέδειξε αγαπημένες μπάντες όπως οι Kitchens Of Distinction , House Of Love, Teenage Fanclub, Close Lobsters, Field Mice,Carter USM, Ned ‘s Atomic Dustbin, Primitives και πολλοί άλλοι.

Η εκκίνησή τους, 30 χρόνια πριν, ήταν συναρπαστική, με το ιστορικό ντεμπούτο τους “George Best” (Οκτώβριος 2017), ένα album που πλέον θεωρείται ως ένα από τα κλασικότερα του συγκεκριμένου ήχου, και το ” Bizarro” (Οκτώβριος 1989), δύο χρόνια μετά. Κιθάρες-ανεμοστρόβιλοι, γλυκόπικροι στίχοι σε ειλικρινή τραγούδια αγάπης, ένας ανίκητος συνδυασμός, γεμάτος νεύρο, ένταση και συνεχή πειραματισμό στα χρόνια που ακολούθησαν.

Η φρενήρης κιθαριστική pop τους σε παγιδεύει από την πρώτη στιγμή που θα την ακούσεις. Η αλλόκοτα όμορφη φωνή του David Gedge, που μάλλον δεν μοιάζει με κανέναν άλλο εκεί έξω (παρότι έχει ειπωθεί πως ηχεί σαν έναν πιο “τραχύ” Morrissey), συνόδευσε κάθε νέο που έζησε την απόρριψη σε τραγούδια όπως τα ” My Favourite Dress “, “Everyone Thinks HeLooks Daft“, “Α Μillion Miles“, “Brassneck ” “Kennedy“, “Nobody ‘s Twisting Your Arm “, “Flying Saucer “, “Come Play With Me “, “Give My Love To Kevin“. T ην ίδια στιγμή, ήταν και παραμένει αδύνατο να μείνεις ακίνητος ακούγοντάς τα!

Η αναπάντεχη συνεργασία με τον Steve Albini στο εξαιρετικό “Seamonsters ” (1991) παρουσίασε ένα πιο ωμό πρόσωπο, αντίθετο στο χορευτικό ρεύμα στη Βρετανία.

Το 1992, πρωτοπορούν κυκλοφορώντας ένα single κάθε μήνα ισοφαρίζοντας το ρεκόρ τουElvis Presley για τις περισσότερες επιτυχίες σε μια χρονιά! Άλλωστε, οι Wedding Presentέχουν δει 18 singles τους να μπαίνουν στο Βρετανικό Top 40, κάτι ανέλπιστο αν σκεφτεί κανείς πως ουδέποτε συμμετείχαν στο παιχνίδι της μουσικής βιομηχανίας. Αυτή όμως η πορεία, με μόνιμα δικούς τους κανόνες, τους έκανε πάντα ελκυστικούς.

Το “Saturnalia ” του 1996 είναι αψεγάδιαστο αλλά ο επόμενος δίσκος θα αργήσει να έρθει, καθώς ο David Gedge θα φτιάξει τους, επίσης υπέροχους, Cinerama με τη φίλη του SallyMurrell . Ο χωρισμός τους το 2002 (μετά από 14 χρόνια σχέσης) οδηγεί τον Gedge να αφήσει το Leeds και να μετακομίσει στο Seattle, γράφοντας το “Take Fountain“.

Το album περιέχει ίσως το καλύτερο single εκείνης της χρονιάς (” Interstate 5″) και αποθεώθηκε από την κριτική και τους οπαδούς, επιβεβαιώνοντας πως ο Gedge είναι περισσότερο ποιητής παρά στιχουργός σε μια μπάντα… “Δεν τον είχαμε ξανακούσει τόσο ευαίσθητο και λυπημένο από την εποχή του ‘My Favourite Dress‘ to 1987″, έγραψε το Uncut.

Τον Σεπτέμβριο του 2016, κυκλοφόρησαν τον ένατο δίσκο τους ” Going, Going …” στηνScopitones (τη δική τους εταιρεία), ακόμα ένα διαμάντι στην δισκογραφία τους.

O Gedge παραμένει ένας αληθινός cult αντι-ήρωας της μουσικής και οι Wedding Present το καλύτερο δώρο για κάθε περίσταση.

The Wedding Present + opening act (tba)

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου

Εισιτήρια προπωλούνται προς 17 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 20 ευρώ.

Fuzz Live Music Club (Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209,Ταύρος

τηλ. 210 3450817