«Ολες του κόσμου οι μουσικές» – Ενα μουσικό & γευστικό ταξίδι στις γειτονιές του κόσμου !

Flamenco, Paso Doble, latin pop, jazz, salsa, merengue, tango, bolero και άλλα ισπανόφωνα αγαπημένα τραγούδια, θα πλημμυρίσουν τις Δευτέρες 9 Οκτωβρίου και 6 Νοεμβρίου, την σκηνή του El Convento Del Arte, με τον αγαπημένο ηθοποιό/ερμηνευτή Παναγιώτη Πετράκη σε μια μουσική παράσταση/ιδέα του Πάνου Αμαραντίδη, σε ενορχηστρώσεις του μαέστρου Κωνσνταντίνου Παγιάτη, γεμάτη ρυθμό, αισθησιασμό και πάθος.

Η τσιγγάνικη παράδοση της Ανδαλουσίας, οι δονήσεις των ισπανικών και λάτιν χορών και ο ερωτισμός της Ιβηρικής, θα αφυπνίσουν όλες τις αισθήσεις του κοινού, για να ζήσει μια πρωτόγνωρη, δυναμική, εκφραστική και αισθησιακή εμπειρία…… ένα ταξίδι σε έναν αγαπημένο προορισμό με την φωνή του Παναγιώτη Πετράκη συνοδεία πλήκτρων, κρουστών και κιθάρας.

Το Ισπανικό μενού της βραδιάς που υπογράφει ο Chef Μιχάλης Ντουνέτας θα συνοδεύσουν κρασιά απο τον υπέροχο ισπανικό αμπελώνα που θα κάνει κάθε ουρανίσκο να χορεύει και αυτός φλαμένκο.

Ο Παναγιώτης Πετράκης συστήνεται:

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής Παναγιώτης Πετράκης γεννήθηκε στην Αθήνα.

Σπούδασε θέατρο στη σχολή Βεάκη και παράλληλα ξεκίνησε να μελετά τραγούδι με τον διεθνούς φήμης βαρύτονο Κώστα Πασχάλη.

Συνέχισε τις σπουδές του πάνω στο αγαπημένο του θεατρικό είδος, το μιούζικαλ, στη Νέα Υόρκη ως υπότροφος του ιδρύματος Fulbright.

Έχει πραγματοποιήσει συναυλίες σε Ελλάδα, Κύπρο και Αμερική και έχει συνεργασθεί στο θέατρο με μερικούς απο τους πιο σπουδαίους Ελληνες και ξένους σκηνοθέτες. Ενδεικτικά αναφέρονται παράστασεις ορόσημο στην 20ετή πορεία του: Follow the fellow who follows a dream και Οι απάχηδες των Αθηνών στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τα μιούζικαλ Saturday Night Fever, Funny Girl, Δαίμονες και Priscilla, Queen of the desert. Απο το 2010 συμπράττει με την Λαική ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης». Εχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και show.

Συντελεστές:



Ερμηνεία : Παναγιώτης Πετράκης

Σκηνοθεσία / Καλλιτεχνική Επμέλεια: Πάνος Αμαραντίδης

Μαέστρος/Ενορχηστρωτής: Κωνσταντίνος Παγιάτης

Πληροφορίες :

El Convento Del Arte,

Βιργινίας Μπενάκη 7

Μεταξουργείο,

Αθήνα

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου

Διάρκεια: 2 ώρες. Θα υπάρξει και διάλλειμα

Ώρα προσέλευσης: 21:15 – Ωρα έναρξης: 22:00

Ο χώρος λειτουργεί από τις 21:15 για ποτό και φαγητό

Πληροφορίες – Κρατήσεις: El Convento Del Arte – τηλ. 2105200602 –email: info@elconvento.gr

Είσοδος: 12 euro

Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr