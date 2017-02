“Όλγα Βενέτη – Stage and Screen” στο Φιλολογικό Σύλλογο “Παρνασσός”

Συνεπής στο μουσικό ραντεβού που συστηματικά μας δίνει τα τελευταία χρόνια στην αίθουσα ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, η Όλγα Βενέτη μας προσκαλεί το Σάββατο 11 Μαρτίου στις 8.30μμ σε μια μουσική περιπλάνηση με τίτλο: «Όλγα Βενέτη – Stage and Screen».

Μια βραδιά με κέντρο τα ανάμεικτα συναισθήματα μιας γυναίκας όπως αυτά έχουν καταγραφεί στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση σε έργα των Cole Porter, Andrew Lloyd Weber, Πλέσσα και πολλών ακόμα σημαντικών συνθετών.

Ενθουσιασμός, χαρά, λύπη, μητρότητα… έρωτας, εναλλάσσονται μουσικά μέσα από την ερμηνεία της Όλγας Βενέτη.

Οι ενορχηστρώσεις είναι του Αλέξιου Πρίφτη και συμμετέχουν οι μουσικοί:

Φλάουτο / Κλαρινέτο / Alto Sax: ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΤΣΙΟΣ

Κλαρινέτο / Μπάσο Κλαρινέτο / Tenor Sax: ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ

Τρομπέτα / Φλικόρνο: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ

Τρομπόνι: ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΛΠΟ∆ΙΝΟΣ

Πιάνο: ΝΑΤΑΣΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Keyboard: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ακκορντεόν: ΜΑΡΙΑ ΝΙΤΤΗ

Drums / Κρουστά: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΖΑΜΠΕΤΙΑΝ

Βιολοντσέλο: ΜΙΡΕΛΑ ΡΟΥΤΣΗ

Μπάσο: ΣΟΥΕΛΑ ΧΑΝΤΖΑΡΗ

Η Όλγα Βενέτη σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μουσική (Δίπλωμα Μονωδίας) στο Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας, με καθηγητή το Γ. Ζερβάνο. Παρακολούθησε ακόμη σεμινάρια φωνητικής στο Μιλάνο με καθηγητή το D. Matsola. Ως χορωδός της Εθνικής Λυρικής Σκηνής έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηρώδειο και έχει επίσης συνεργαστεί με τον καταξιωμένο τενόρο και δάσκαλό της Σταμάτη Μπερή. Οι δύο τους συνεργάστηκαν, σε συναυλία που δόθηκε δύο φορές, εξαιτίας της μεγάλης απήχησης που είχε, στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ με τίτλο «So in love». Ακολούθησαν οι μουσικές παραστάσεις στην κεντρική αίθουσα του ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ με τίτλο «Padam» και «This is my life» καθώς και παράσταση στο Θέατρο Πάρκου στην Πάρο.

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα 105 61

Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, ώρα 8.30μμ

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: Γενική είσοδος: 12€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

Υπηρεσία Εισιτηρίων

Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39

Τηλεφωνικά: 210 7234567

Online: www.ticketservices.gr