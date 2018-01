Onair το video clip του “Utopia”, του Leon of Athens!

Ο Έλληνας, με βάση το Λονδίνο, indie-pop καλλιτέχνης Leon of Athens, παρουσιάζει το video clip του single του Utopia. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ του Xenos, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 9 Φεβρουαρίου 2018 από την MINOS EMI/Universal σε παραγωγή του David Kosten (Bat for Lashes, Marina & the Diamonds).

Ο Ευθύμης Φιλίππου γράφει μία “ουτοπική” ιστορία αγάπης μεταξύ ενός ανθρώπου και του φυτού του στην οποία δίνει “μορφή” ο Γρηγόρης Ρέντης, αναδεικνύοντας με έναν ιδιαίτερο τρόπο τα μελαγχολικά ηλεκτρονικά και τα δυναμικά φωνητικά του Utopia.