Παράταση παραστάσεων για το θρίλερ κωμωδία “Φονική Παγίδα” του Ira Levin στο Θέατρο Αγγέλων Βήμα

Μετά από μια επιτυχημένη σεζόν με sold out παραστάσεις στο Αγγέλων Βήμα το διάσημο θρίλερ-κωμωδία «Φονική Παγίδα» (Deathtrap) του Ira Levin σε σκηνοθεσία Γιάννη Λασπιά, παρατείνεται με επιτυχία στο πλαίσιο της θεματικής του θεάτρου «Ζούμε την Ανατροπή!» με τον Αντώνη Λουδάρο στο ρόλο του Sidney Bruhl, την Τζένη Μπότση στο ρόλο της Myra Bruhl, τον Γιάννη Κουκουράκη στο ρόλο του Clifford Anderson και τον Αργύρη Γκαγκάνη στο ρόλο του Porter Milgrim. Στο ρόλο της πνευματίστριας Helga Ten Dorp, η Αλεξάνδρα Παντελάκη.



Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Ο Sidney Bruhl (Αντώνης Λουδάρος) είναι ένας διάσημος συγγραφέας θρίλερ με μεγάλες θεατρικές επιτυχίες και δυστυχώς γι’ αυτόν… μεγάλες θεατρικές αποτυχίες τα τελευταία χρόνια. Η καριέρα του έχει πάρει πλέον την κατιούσα και η συγγραφική του έμπνευση τον έχει εγκαταλείψει προ πολλού, όπως άλλωστε και οι αναγνώστες του. Παντρεμένος με την όμορφη Myra Bruhl (Τζένη Μπότση), η οποία αδυνατεί ν’ αντιληφθεί τη σοβαρότητα της οικονομικής τους κατάστασης, ο Sidney λαμβάνει ταχυδρομικώς, μέσα στην απελπισία του, ένα έργο που ονομάζεται Deathtrap (Φονική Παγίδα).

Ένα θρίλερ τόσο τέλειο στη δομή, τις ανατροπές και το μαύρο χιούμορ του, που θυμίζει τις παλιές καλές εποχές του θεατρικού συγγραφέα. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Sidney στη γυναίκα του “…το Deathtrap είναι ένα θρίλερ τόσο καλογραμμένο που ακόμη και ο πιο ατάλαντος σκηνοθέτης δεν μπορεί να το καταστρέψει…”

Το Deathtrap είναι αναμφίβολα η νέα μεγάλη επιτυχία του Broadway. Το πρόβλημα είναι ένα. Δεν το έχει γράψει ο ίδιος, άλλα ένας μαθητής του από τα σεμινάρια δημιουργικής γραφής, ο Clifford Anderson (Γιάννης Κουκουράκης). Απελπισμένος από τα μεγάλα οικονομικά χρέη, ο Sidney σχεδιάζει με τη γυναίκα του το τέλειο έγκλημα προκειμένου να κλέψει το έργο από τον Clifford και να το παρουσιάσει σαν δικό του.

Οι ανατροπές όμως που σηματοδοτούνται με τον ερχομό της διάσημης πνευματίστριας-μέντιουμ, Helga Ten Dorp (Αλεξάνδρα Παντελάκη), γνωστής για την εξιχνίαση ανεξερεύνητων εγκλημάτων, είναι τόσο απρόβλεπτες και συνεχόμενες που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί την εξέλιξη της ιστορίας μέχρι την …αυλαία. Στην πλοκή της ιστορίας έρχεται να προστεθεί ο καταλυτικός ρόλος του δικηγόρου και οικογενειακού φίλου των Bruhl, του Porter Milgrim (Αργύρης Γκαγκάνης).



ΤΟ ΕΡΓΟ

Οι συνεχείς ανατροπές, το φλεγματικό χιούμορ και οι ενδιαφέροντες χαρακτήρες το καθιέρωσαν αμέσως σαν μια από τις διαχρονικότερες παγκόσμιες θεατρικές επιτυχίες. Χαρακτηρίστηκε ως μια από τις πιο πετυχημένες σύγχρονες μαύρες κωμωδίες και όχι αδίκως. Η ισορροπία του ανάμεσα στο θρίλερ και την κωμωδία και οι εμπνευσμένοι διάλογοί του το κατέταξαν στη λίστα με τα πιο πετυχημένα σύγχρονα θεατρικά έργα, δίπλα σε αντίστοιχα θεατρικά αριστουργήματα όπως το Dial M και το Sleuth.

Από το 1978 που πρωτοπαρουσιάστηκε το Deathtrap έχει μεταφραστεί και παρουσιαστεί σχεδόν σ’ όλο τον κόσμο. Ακριβώς αυτή η επιτυχία οδήγησε το 1982 και στην κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού έργου, σε σκηνοθεσία του Sidney Lumet και πρωταγωνιστές τον Michael Caine, την Dyan Cannon, τον Christopher Reeve και την Irene Worth, με τον ομώνυμο τίτλο, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των σινεφίλ.

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

O Ira Levin, ο συγγραφέας των μεγάλων επιτυχιών Rosemary’s Baby, The Stepford Wives και The Boys From Brazil παρουσίασε το θεατρικό του έργο Deathtrap, στο Broadway το 1978. Ένα θεατρικό έργο σε δύο πράξεις με πέντε χαρακτήρες που διαδραματίζεται σε ένα σκηνικό χώρο.

Το Deathtrap έγινε αμέσως η sold out παράσταση της Αμερικής, προτάθηκε για το βραβείο Tony και τελικά έγινε το μακροβιότερο θρίλερ-κωμωδία στο Broadway. Ο Ira Levin δήλωσε ότι ο ήρωας του έργου του, ο Sidney Bruhl, είναι ουσιαστικά ο ίδιος.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

«Αλήθεια θα σκότωνες για να εξασφαλίσεις την επιτυχία»;

Με αυτό το ερώτημα της Myra Bruhl, ο Ira Levin, σηματοδοτεί το έργο του «Deathtrap» και κλείνει το μάτι στον αναγνώστη και θεατή, προσφέροντάς του μια από τις καλύτερες μαύρες κωμωδίες που έχουν γραφτεί για τον κόσμο του θεάτρου και την απατηλή λάμψη της ματαιοδοξίας.

Ο Ira Levin, αγαπημένος συγγραφέας από τα εφηβικά μου χρόνια, διαμόρφωσε μαζί με άλλους συγγραφείς και σκηνοθέτες της γενιάς του, τη δική μου προσωπική οπτική. Η σκηνοθεσία του «Deathtrap» ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα, όπως η σκηνοθεσία κάθε μαύρης κωμωδίας και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση ενός θρίλερ – κωμωδίας. Η ίδια η γραφή του Levin αντιμετωπίζει με χιούμορ καταστάσεις και ανθρώπινες συμπεριφορές στα άκρα, χωρίς να χάνεται στιγμή η σοβαρότητα και η κρισιμότητα των περιστάσεων.

Ο φιλόξενος χώρος του Αγγέλων Βήμα, που τόσο ταιριάζει στο ύφος και το στυλ του έργου και η συνδρομή της Μαργαρίτας Δαλαμάγκα-Καλογήρου (η οποία μετέφρασε και το αγγλικό πρωτότυπο) στο όλο εγχείρημα πολύτιμα.

Αντώνη, Τζένη, Αλεξάνδρα, Αργύρη, Γιάννη ευχαριστώ για την στήριξη, την εμπιστοσύνη, και το εκατό τοις εκατό του ταλέντου και της δύναμής σας.

Η συνεργασία με όλους τους συντελεστές του έργου προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ανέβασμα του Deathtrap στην Ελλάδα, 32 ολόκληρα χρόνια μετά το πρώτο του ανέβασμα, μια ευτυχής συγκυρία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΣΠΙΑΣ



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Μαργαρίτα Δαλαμάγκα – Καλογήρου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Λασπιάς

Φωτισμοί: Βαγγέλης Μούντριχας

Κοστούμια: Χριστίνα Πανοπούλου

Σκηνικά: Αρετή Μουστάκα

Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Λασπιάς

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γεωργία Παντέλη

Trailer/teaser : Νικήτας Χάσκας

Σχεδιασμός αφίσας, προγράμματος : Ιωάννης Τσίγκας

Φωτογραφίες : Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Παίζουν: Αντώνης Λουδάρος, Τζένη Μπότση, Γιάννης Κουκουράκης, Αργύρης Γκαγκάνης και η Αλεξάνδρα Παντελάκη.

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Δευτέρα & Τρίτη : 21.15

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 110’

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ

Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 104 31 Αθήνα

Τηλ: 210 5242211 & 13

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Κανονικό: 12 ευρώ

Φοιτητικό – Θεατών άνω των 65 – Ανέργων –Ατόμων με ειδικές ανάγκες: 10 ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται καθημερινά 18:00 – 22:00 στο ταμείο του Θεάτρου και τηλεφωνικά στο 210 5242211.