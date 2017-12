Playmen feat. Demy, Andy Nicolas & MC Timm – “MIlion To One”

MIlion To One, το νέο #hit Single από τους κορυφαίους Έλληνες Djs και παραγωγούς, Playmen, είναι εδώ! Με τη συμμετοχή των Demy, Andy Nicolas & MC Timm, το Milion To One είναι η επόμενη επιτυχία από τους Playmen.

To video clip έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στο Λονδίνο από τους Γιάννη Σιγάλα και Γιάννη Mιχελόπουλο και περιγράφει τη συγκινητική ιστορία ενός ιδιαίτερου εφηβικού love story, Το σενάριο είναι βασισμένο στο Cameron Covell’s story.

To single κυκλοφορεί στα ψηφιακά καταστήματα ως μέρος της συλλογής των μεγαλύτερων hits των Playmen ‘The Playbook‘ από την Panik Records.