Πωλίνα, Μπίγαλης και Χαριτοδιπλωμένος ή αλλιώς “Οι τρεις μάγοι με τα μουσικά τους δώρα”…

Οι τρεις .. «Μάγοι» με δώρα τα αγχωλυτικά τραγούδια τους και το μοναδικό κέφι που ξέρουν να δημιουργούν αφού μας χόρεψαν στους ρυθμούς τους την παραμονή Χριστουγέννων ετοίμαζουν μια θεότρελη παραμονή πρωτοχρονιας στο Κύτταρο πριν το …επικό φινάλε στις 7 Ιανουαρίου.

Αυτή η μοναδική παρέα, που τα τελευταία χρόνια σαρώνει τα πάντα στο πέρασμα της που δεν έχει αφήσει άνθρωπο για άνθρωπο …καθιστό, με την συνδρομή των εκρηκτικών Polis και του showman Δημήτρη Κίκλη θα μας ξεσηκώσουν με τις αμέτρητες επιτυχίες τους για δύο ακόμα εορταστικά 80s-90s live happenings μέχρι τελικής πτώσης!!!!!

Ετοιμαστείτε για…. «Πάμε για τρέλες στις Σευχέλες», «Μελισσούλα», «Τα κορίτσια ξενυχτάνε», «Ροζ Μπικίνι», «Του Αιγαίου τα Μπλούζ», «Βραδινό μπανάκι», «Πους Απς» «Κατερίνα», «Όσο υπάρχει αυτή η αγάπη», «Μπιρίμπα», «Με την πρώτη ματιά», «Στοιχηματίζω», «Κυκλοφόρησε», «Σοκολατί», «Μου λείπεις», «Έτσι σε θέλω», «Ράδιο αγάπη μου», «Η κόρη του περιπτερά», «Ψηλές κοντές», «Καλή επιτυχία», «Ζηλεύω», «Το καπελάκι» «Lost in the Night” και after – Party με όλα τα 80s και 90s Super Hits ..!!!!!!!!

Πληροφορίες :

KYTTARO Live Club

Ηπείρου 48 και Αχαρνών, Αθήνα 10439

Τηλέφωνο : 210 8224134

Κινητό : 30 6977641373

www.kyttarolive.gr

Στις 31/12 και οι πόρτες θα ανοίξουν στις 00.30

Επικοινωνια- Κρατήσεις: 210 8224134 info@kyttarolive.gr

Εισιτήριο: 15€ (με ποτό) / Φιάλη- 120€

Προπώληση εισιτηρίων:

VIVA.GR, PUBLIC, RELOAD STORES, SEVEN SPOT, 11876 – Πληροφορίες Τηλεφωνικού Καταλόγου