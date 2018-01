“Polyend”, το νέο album των Μέντα! Πάρτε μια πρώτη γεύση…

Το “Polyend” περιέχει 8 συνθέσεις. Οι τίτλοι των κομματιών είναι μονολεκτικοί. Ίσως να κρύβουν κάποιο μήνυμα…

Τα αναλογικά synthesizers και οι up tempo ρυθμοί κυριαρχούν.

Ο σχεδιασμός και η επιμέλεια του artwork έγιναν από τον DB.

Η διανομή θα γίνει από την Inner Ear.

Θα κυκλοφορήσει στις 9 Φεβρουαρίου του 2018 σε βινύλιο.

Η έκδοση βινυλίου περιέχει CD και MP3 download link.

Το “Polyend” είναι το μέρος που καταλήγουν όσα πράγματα τελειώνουν…

So| You| Went | Down |To |The | Poly |End