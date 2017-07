Post Lovers – “Melbourne”

Οι Post Lovers είναι ένα solo project. Πίσω τους βρίσκεται η Ελένη Καραγεώργου.

Oι Post Lovers κινούνται αργά και εμπιστεύονται δύσκολα. Οι ευεργετικοί μουσικοί τους συμβάλλουν ευγενικά στις πρόβες και τα live τους.

Οι Post Lovers παίζουν μικρά indie folk τραγούδια, μιλούν σε ύφος προσωπικό, τους αρέσουν τα “δεύτερα” φωνητικά και τα 90’s που τους μεγάλωσαν.

Το single “Melbourne / Going Anyway” είναι η πρώτη τους δισκογραφική κυκλοφορία και κυκλοφορεί σε 7ιντσο βινύλιο και digital την 1η Αυγούστου στα πλαίσια του special project της Inner Ear “A Distant Victory Singles Club”.

To όγδοο single της σειράς A Distant Victory Singles Club περιέχει τα κομμάτια των Post Lovers:

Side A – Melbourne

Side B – Going Anyway

————

Η Inner Ear το 2017 συμπληρώνει 10 χρόνια στο χώρο της δισκογραφίας και το γιορτάζει με το A Distant Victory Singles Club.

Πρόκειται για ένα project που απευθύνεται σε συλλέκτες και λάτρεις των 7ιντσων, αλλά και σε όλους εσάς που μας υποστηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια. 12 ολοκαίνουρια 7ιντσα σε περιορισμένες εκδόσεις 100 αντιτύπων για το καθένα. 24 ακυκλοφόρητα κομμάτια συγκροτημάτων από το roster της Inner Ear και όχι μόνο.

Τα συγκεκριμένα 7ιντσα κυκλοφορούν ένα κάθε μήνα, από τον Ιανουάριο ως το Δεκέμβριο του 2017 και δεν είναι διαθέσιμα στα δισκοπωλεία, ούτε πωλούνται μεμονωμένα, αλλά αποκλειστικά και μόνο με τρίμηνη, εξάμηνη ή δωδεκάμηνη συνδρομή, η οποία περιλαμβάνει αντίστοιχο αριθμό 7ιντσων. Στην ετήσια συνδρομή συμπεριλαμβάνεται ειδική συσκευασία σχεδιασμένη για να περιέχει και τα δώδεκα 7ιντσα.

Γίνετε συνδρομητής τώρα στη σελίδα A Distant Victory στο Bandcamp