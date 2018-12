Ρεβεγιόν στο Άλσος με Δώρο Δημοσθένους, Λένα Κιτσοπούλου, Athens lindy hop και φυσικά Διονύση Σαββόπουλο!

«Πρωτοχρονιές του ραδιοφώνου / πως θα τις γιόρταζες εσύ / τώρα που έχεις το κλειδί;» τραγουδά ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Ας αντιστρέψουμε το ερώτημα. Πώς θα γιορτάσει την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο ίδιος τώρα που έχει το κλειδί του ανακαινισμένου «Άλσους»; Μ’ ένα πάρτυ σίγουρα.

Ένα πάρτυ που θα έχει τη σφραγίδα του, τη μελωδική νοσταλγία του παλιού ραδιοφώνου, χορευτική διάθεση, φλερτ, ατμόσφαιρα και συνοδοιπόρο αυτής της βραδιάς όπως ο χρόνος θα φεύγει κι ο χρόνος θα έρχεται (as time goes by..) τον Δώρο Δημοσθένους με την σπουδαία φωνή, το λαμπερό σκηνικό μπρίο και ένα αστραφτερό, εορταστικό ρεπερτόριο που θα σε κάνει να τολμήσεις να σηκωθείς απ΄την καρέκλα με εκείνο το σούπερ ροκ ‘ν ρολ του Έλβις, να ανταλλάξεις ένα φιλί με ένα τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα, με μελωδίες και τραγούδια από τον κινηματογράφο.

Κι έτσι όπως η ατμόσφαιρα θα είναι όσο πρέπει φαντασμαγορική, «κινηματογραφική» και… Love will be in the air, θα έρθουν κι οι άλλες γιορτινές εκπλήξεις.

Διότι μια ιδανική παραμονή Πρωτοχρονιάς δεν μπορεί παρά να έχει μία… femme fatale. Η Λένα Κιτσοπούλου είναι μία κατεξοχήν τέτοια γυναίκα που θα έρθει για να τραγουδήσει, να πει ιστορίες και να παίξει όπως πάντα ανατρεπτικά με την εικόνα της.

Και σ΄αυτή την μουσική γκάμα της αστραφτερής γιορτής στο «Άλσος» θα φτάσουν στην ώρα τους και οι Athens lindy hop με τις σουίνγκ μουσικές και χορογραφίες τους να σε παρασύρουν και να μάθεις επιτέλους αυτές τις γοητευτικές χορευτικές στροφές (swing babyswing).

Και θα έχει κι άλλα κι άλλα… και φυσικά, τον ίδιο τον Σαββόπουλο με τα εκρηκτικά τραγούδια του επί σκηνής κάτω απ΄το χριστουγεννιάτικο δέντρο όπου ο κόσμος του πρωτοχρονιάτικου ρεβεγιόν στριφογυρίζει λαμπερός.

Συντελεστές:

Νεοκλής Νεοφυτίδης | πιάνο/ενορχηστρώσεις

Απόστολος Καλτσάς | μπάσο

Θοδωρής Χριστοδούλου | ντραμς

Δημήτρης Σίμος | σαξόφωνο / κλαρινέτο

Κωνσταντίνος Κεφαλάς | τρομπέτα

και οι:

Γιώτης Κιουρτσόγλου | μπάσο

Στάθης Άννινος | πλήκτρα

Ηχος: Σάκης Γκίκας | Θράσος Αμπατζής

Φώτα | Μαρία Αθανασοπούλου

Δευτέρα 31/12/18

Ώρα έναρξης παράστασης: 11.00 μμ

“ΤΟ ΑΛΣΟΣ”

Ευελπίδων 4, Κυψέλη-Πεδίον του Άρεως

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΕNU – Πληροφορίες 210 8227471

ΦΑΓΗΤΟ: 10.00-11.00 μ.μ.

ΤΙΜΕΣ*:

Α’ ΣΕΙΡΑ: 70€ / Α’ ΖΩΝΗ: 60€ / Β ΖΩΝΗ (εξώστης): 40€

*Συμπεριλαμβάνεται είσοδος θεάματος και εορταστικό μενού.

ΟΡΘΙΟΙ: 20€ (Με ποτό)