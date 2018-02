Scorpions… Έρχονται στο Καλλιμάρμαρο, συνοδεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών!

Ο Ιούλιος του 2018 θα είναι μια σημαντική στιγμή για τους Scorpions αλλά και τους χιλιάδες φίλους τους σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά το θρυλικό συγκρότημα θα τραγουδήσει σε ένα από τα ομορφότερα στάδια του κόσμου, στο Καλλιμάρμαρο, στο στάδιο που αναβίωσαν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες το 1896 και εκεί που πάντα καταλήγει κάθε χρόνο ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας.

Οι Scorpions στο άκουσμα και μόνο της ιδέας ενθουσιάστηκαν! Αλλά και ο τίτλος της βραδιάς, «», δεν είναι τυχαίος, μιας και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στην επιλογή του μοναδικού αυτού χώρου! Τη συναυλία θα ανοίξει η, παρουσιάζοντας με συμφωνικό ήχο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των διάσημων σκορπιών. Για πρώτη φορά επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε 2 από τα πιο διάσημα τραγούδια των Scorpions με τη συμμετοχή. Και φυσικά, το αγαπημένο μας συγκρότημα θα χαρίσει στο ελληνικό κοινό μια μοναδική ροκ συναυλία, αντάξια της καριέρας του!

Μια ροκ βραδιά που θα μείνει στην ιστορία! Άλλωστε μην ξεχνάμε και τη μανία των Ελλήνων για τους «Σκορπιούς». Το Scorpions Best παραμένει το πρώτο σε πωλήσεις άλμπουμ στην χώρα μας και το κοινό που παρακολούθησε τις συναυλίες τους στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία ξεπερνά τις 200.000!

Τα ραδιόφωνα δεν σταματάνε να παίζουν τις μεγάλες τους επιτυχίες όπως «Still Loving You», «Holiday», «When the Smoke is Going Down», «Always Somewhere», «Wind of Change», «Send Me an Angel», αλλά και τους ροκ ύμνους όπως «Rock You Like a Hurricane», «Blackout», «Bad Boys Running Wild», «In Trance», «He’s A Woman She’s A Man», «No One Like You», «Rhythm Of Love», κ.α.

Όπως έχει πει και ο τραγουδιστής τους Klaus Meine, “μπορεί το ροκ να έπαψε να είναι τόσο επαναστατικό, αλλά οι νέοι χρειάζονται αυτή τη μουσική ως «τροφή για την ψυχή». Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ…”

Καλλιμάρμαρο Στάδιο

Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21.00

ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ: 19.00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

VIP ΚΑΤΩ 80€

VIP ΑΝΩ 60€

Α’ ΖΩΝΗ ΚΑΤΩ 60€

Α’ ΖΩΝΗ ΑΝΩ 40€

ΚΑΤΩ ΔΙΑΖΩΜΑ 40€

ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ 25€

GOLD AΡENA 60€

AΡENA 35€

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ-ΑΝΕΡΓΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΡΕΝΑ 28€ & ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ 18€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: σε όλα τα καταστήματα PUBLIC, Ticket Services – Πανεπιστημίου 39, www.ticketservices.gr, www.tickets.public.gr, τηλεφωνικά στο 210 7234567

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 7298930