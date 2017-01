Συνεχίζει την περιοδεία του ο Theodore και “we are still here”!

O Theodore συνεχίζει την περιοδεία του αυτόν τον χειμώνα με συναυλίες εντός και εκτός Ελλάδας, παρουσιάζοντας κομμάτια από τα δύο προσωπικά του άλμπουμ, το 7 και το It Is But It’s Not.

Μαζί με την πενταμελή μπάντα του, ανάμεσά τους και η Melentini, καθώς και μια ομάδα που επιμελείται σταθερά τον ήχο και τα φώτα σε κάθε live του, ο Theodore επιχειρεί μέσα από τις παραστάσεις του να παρασύρει το κοινό σε μια διαφορετική εμπειρία, άκρως ατμοσφαιρική.

Οι επόμενοι σταθμοί της χειμερινής του περιοδείας θα τον βρουν στο Eightball στη Θεσσαλονίκη στις 12 Ιανουαρίου, στο Θέατρο Έκφραση στα Γιάννενα στις 13 Ιανουαρίου, στον Συνδετήρα στην Πάτρα στις 19 Ιανουαρίου, στο Lab Art στον Βόλο στις 20 Ιανουαρίου, στην Iβρέα (Τορίνο) στις 28 Ιανουαρίου, στο Αμβούργο στις 2 Φεβρουαρίου και στο Βερολίνο στις 3 Φεβρουαρίου. Έχουν προηγηθεί οι εμφανίσεις του στο Παρίσι (όπου θα επιστρέψει για 2η φορά), στην Αθήνα, σε 3 πόλεις της Γερμανίας και στη Σύρο.

Ο 24χρονος Theodore είναι ένας συνθέτης, performer και πολυοργανίστας με αξιοσημείωτη πορεία. Oι επιρροές του, από τους Pink Floyd και Radiohead σε συνδυασμό́ με τις σπουδές του στο πιάνο και την παραδοσιακή́ ελληνική́ μουσική́, του δίνουν μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους Έλληνες σύγχρονους δημιουργούς. Σε μια ευρεία γκάμα ατμοσφαιρικής, ψυχεδελικής και ambient υπόστασης, ο ταλαντούχος αυτός μουσικός δίνει μια ιδιάζουσα, δική του ηλεκτρονική post-rock τεχνοτροπία και αντίληψη στη σύνθεση και υλοποίηση της μουσικής του, αφήνοντας ανοιχτές τις πόρτες στον κλασικό ρομαντισμό.

Τα Μedia στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τον περιγράφουν ως ένα ανερχόμενο αστέρι και ένα σπάνιο ταλέντο. Τον Σεπτέμβριο το ΒΒC6 και συγκεκριμένα η Lauren Laverne έπαιξε 2 τραγούδια από το δεύτερο άλμπουμ του δηλώνοντας ότι είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον μπορούμε να ακούσουμε αυτή την στιγμή!

Οι live εμφανίσεις του είναι επιλεκτικές και τόσο ξεχωριστές όσο και οι συνθέσεις του. Τον είδαμε το καλοκαίρι ως opening act στο live των Sigur Ros στην Αθήνα (13/6 @ Release Athens Festival). Σημειωτέον ότι ότι το δεύτερο άλμπουμ του έχει την υπογραφή του Ken Thomas, του παραγωγού των Sigur Ros και του Yann Tiersen. Στις δυνατές στιγμές του καταγράφονται επίσης, μία παράσταση στον αρχαιολογικό χώρο στους Στύλους του Ολυμπίου Διός (2015) όπου έντυσε μουσικά την ταινία του Buster Keaton ‘The Cameraman’ παίζοντας ζωντανά, μία επιτυχημένη προσωπική συναυλία στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής (2014), η περσινή εμφάνιση στο Fuzz με αφορμή την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του καθώς και live gigs στο six d.o.g.s στην Αθήνα και σε clubs & φεστιβάλ σε διάφορες πόλεις στην Ευρώπη.

Tα media διεθνώς για τον Theodore (ενδεικτικά reviews)

UK :

“What do get when you wrap up Radiohead and Pink Floyd influences with a 23-year-old multi-instrumentalist from Greece? Theodore, that’s what. The rising star has travelled from the Parthenon to Abbey Road Studios and back again with his music, and you can really hear it in the alt-rock epic that is ‘Do You Know How to Fall?’ ” | Digital Spy

“We’re looking at a prodigious talent here… And it shines through so brightly on this song that’s filled with emotion, atmosphere, drama” … “Lavish, ambitious and grandiose, we think you won’t hear else anything quite as instantly striking this year” | Record of The Day

“…As I said at the beginning of the show, if you are fun of Floating Points, if you like Nils Frahm, if you are into Sébastien Tellier, if you love Agnes Obel, all that kinda wide screen, new classical jazz, influent stuff, it is really going to be your cup of tea and kind of wanna look out of everything that he does! Theodore ‘It Is But It’s Not’, one of my most exiting holiday discoveries on your headphones moment today!” | BBC 6 – Radio show – Lauren Laverne

Germany

“Kurze Pause gefällig? Einfach mal abschalten und allem entschweben? Kein Ding mit Theodore. Der 24jährige Multi-Instrumentalist lässt einen beim Hören seines neuen Albums vom ersten bis zum letzten Ton schlichtweg dahindriften und entspannen.” | Hamburg:pur August 2016

Μτφ.: “Short break? Simply switch off and float all? No thing with Theodore. The 24-year-old multi-instrumentalist leaves a drift while listening to his new album, from the first to the last note simply and relaxing.” | Hamburg:pur August 2016

“We are coming to one of the highlights of a festival that not only surpassed the last year’s number of visitors, but also its diversity. The anthemic, with surprising bursts and feeling escapades Pop of the Greek, Theodore, stands near Arcade Fire, Get Well Soon, Coldplay and Philip Glass. And he fits so beautifully in a festival that bears the Jazz in its name, because he suggests standing out of any categorization hook” | Die Welt – Stefan Krulle (Uberjazz Festival, 2015)

France

“D’une incontestable beauté” | LE FIGARO MADAME

Μτφ.: “Of unquestionable beauty’’

“Entre grâce, mélancolie et simplicité” | TSUGI

Μτφ.: “Between grace, melancholy and simplicity”

THEODORE

Are We There Yet?

Winter Live Tour

30.11.16 – France, Paris @ Espace B

10.12.16 – Aθήνα @ six d.o.g.s

12.01.17 – Eightball

13.01.17 – Θέατρο Έκφραση, Ιωάννινα

19.01.17 – Συνδετήρας , Πάτρα

20.01.17 – Lab art , Βόλος

28.01.17 – Ivrea , Italy , silence festival

02.02.17 – Kaiserkeller, Hamburg

03.02.17 – Auster club, Berlin

Παίζουν οι μουσικοί

Φωνή, Πιάνο, synthesizer, glockenspiel και kaoss pad: Theodore

Ηλεκτρική κιθάρα: Βασίλης Ντοκάκης, Alessandro Giovanetto

Μπάσο: Νικόλας Παπαχρονόπουλος

Φωνή, synthesizer, glockenspiel,τρομπέτα: Melentini

Ντράμς: Ashley Hallinan

Ηχολήπτης: Βαγγέλης Μόσχος

Βοηθός Ηχολήπτη: Βαγγέλης Χασιώτης

Φώτα: Μελίνα Ζερβάκη

Photo credits: Αλίκη Ευαγγελινού, Ιάσων Αρβανιτάκης, Κασσάνδρα Μπαζοπούλου