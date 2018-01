SKG FEST: η σκηνή της Θεσσαλονίκης κατεβαίνει στην Αθήνα!

Η σκηνή της Θεσσαλονίκης κατεβαίνει στην Αθήνα!

Οι άνθρωποι, οι παρέες, οι μουσικές, τα γκρουπ, ο δανεικός ενισχυτής, τα κοινά στούντιο, τα όνειρα, οι βόλτες, οι δίσκοι, τα μπαρ, οι δρόμοι. Αυτή είναι η σκηνή της πόλης. Κάθε πόλης.

Η Goodheart productions με ιδιαίτερη χαρά και τιμή παρουσιάζει το Skg fest, βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Χριστιανάκη.

Παλιοί και νέοι μουσικοί, που εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό μέρος της θεσσαλονικιώτικης μουσικής πραγματικότητας, έχοντας γράψει και γράφοντας καθημερινά την μουσική ιστορία της πόλης, φέρνουν στο Gagarin205 σε ένα μοναδικό διήμερο, το άρωμα και την ένταση της δικής τους Θεσσαλονίκης!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Underwater Chess

Οι Underwater Chess (Μιχάλης Βρέττας – Βιολί, φωνή / Πάνος Παπάζογλου – κιθάρα, φωνή) είναι ένα ηλεκτροακουστικό ντουέτο. H μουσική τους μπορεί να χαρακτηριστεί ως πειραματική, με αυτοσχεδιαστική λογική και επιρροές από το πρώιμο πανκ ως την σύγχρονη electronica. Με βάση τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν το 2001. Έχουν δώσει εκατοντάδες συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχουν συνεργαστεί επί σκηνής με πολλούς μουσικούς (Damo Suzuki, Katherina Bornefeld (The Ex) κ.α.) Το 2008 συμμετείχαν στις Backwater Compilation vol.Ι και II, συλλογές της TenToGo Records με ηλεκτρονική μουσική απ’τη Θεσσαλονίκη. Το 2011 κυκλοφόρησαν, με δική τους παραγωγή, το πρώτο τους album “ΙnJoy Υour Fear” (CD, Photovoltaic Records, εξαντλήθηκε). Την Πρωτοχρονιά του 2017 κυκλοφόρησαν το δεύτερο τους album “Seriality”(LP, Amplify Records) με σαφή προσανατολισμό την ηλεκτρακουστική elecronica, ακουμπώντας ακόμη και την Techno. Αυτή την περίοδο γράφουν μουσική για μια ταινία μικρού μήκους και ετοιμάζουν το νέο τους υλικό.

Mate Ensemble

M.A.t.E ή αλλιώς Μeetings Along the Edge είναι η συνάντηση του ηλεκτρονικού και του ακουστικού ήχου με τη μορφή διάδρασης live electronics, live drumming και φωνητικών δημιουργώντας ετερόκλητα ηχητικά τοπία. Στις συνθέσεις τους εναλλάσσονται Drum ‘n bass, Dubstep και Trip hop στοιχεία, τα οποία οδηγούν τον ακροατή από μια τελετουργική εσωστρέφεια σ ένα εκστασιακό κρεσέντο.

Τον Νοέμβριο του 2013 κυκλοφόρησαν το πρώτο ομώνυμο άλμπουμ (Μeetings along the edge), ενώ τον Απρίλιο του 2016 κυκλοφόρησαν την δεύτερη δισκογραφική τους δουλειά με όνομα “Transitions”. Μέχρι τώρα έχουν εμφανιστεί σε χώρους και σε φεστιβάλ σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και έχουν ανοίξει τις συναυλίες των Dub FX, Dub Pistols και Τricky.

Alien Mustangs

Οι Alien Mustangs ξεκίνησαν το 2010 στη Θεσσαλονίκη. Η μουσική τους αποτελείται από ένα μείγμα ήχων που υπνωτίζουν, επαναλαμβανόμενες νόρμες στα drums και reverb κατευθείαν από τα 60’s, συνδυασμένα με μια παραμορφωμένη pop αισθητική. Μέσω της ανεξάρτητης Hands In Sand Records, κυκλοφόρησαν το πρώτο τους 7inch το 2013, τον Μάιο του 2014 το River (10inch EP) και το 2015 την τελευταία τους κυκλοφορία, The Tape Sessions, από την Krappstapes Records.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ & 100°C

O Γιάννης Αγγελάκας και οι 100°C ταξιδεύουν παρέα περίπου δύο χρόνια. Πειραματίζονται, γελάνε, γράφουν, σβήνουν και ταξιδεύουν ξανά! Ένα κομμάτι αυτής της διαδρομής αποτυπώνεται στο δίσκο τους ήσυχα τραγούδια για ανέμελα λιβάδια που κυκλοφόρησε πέρυσι. Όσο για τα live τους…ως γνωστόν είναι μια μεγάλη γιορτή! Στο skg fest έρχονται για τη μοναδική χειμερινή τους εμφάνιση στην Αθήνα!

Τους 100°C αποτελoύν οι: Λαμπρινή Γρηγοριάδου στην ακουστική κιθάρα, Αλέξης Αρχοντής στα τύμπανα, Γιάννης Σαββίδης στην ηλεκτρική κιθάρα, Γιώργος Αβραμίδης στην τρομπέτα, James Wylie στο σαξόφωνο. Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Γιώργος Ταχτσίδης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Μπάμπης Παπαδόπουλος – Electric Solo

Ο κιθαρίστας Μπάμπης Παπαδόπουλος, γνωστός ήδη μέσα από την πορεία του συγκροτήματος Τρύπες αλλά και από την μετέπειτα διαδρομή του, είτε με τις προσωπικές του δουλειές αλλά και μέσα από τις συνεργασίες του, έχει ήδη αφήσει το στίγμα του στην ελληνική μουσική πραγματικότητα. Στις εμφανίσεις του με τίτλο Electric Solo, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με δικές του οργανικές συνθέσεις, κομμάτια απ’ όλη του την μουσική διαδρομή με έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού.

Εργαλεία του γι αυτό το μουσικό ταξίδι η κιθάρα του και ένας υπολογιστής. Με Fx και loops περνάει από τον λυρισμό στον μοντερνισμό και στον κόσμο των ηχητικών εντυπώσεων, δημιουργώντας έντονες εικόνες – διαθέσεις – συναισθήματα.

PSYCHEDELIC TRIPS TO DEATH

Ο ήχος των PTTD παντρεύει χαοτικά τα ψυχρά ηλεκτρονικά beat και το rock’n’roll, έχοντας ως αφετηρία σκοτεινές και θορυβώδεις επιρροές. Οι Psychedelic Trips To Death δημιουργήθηκαν το 2010 στη Θεσσαλονίκη ενώ έχουν κυκλοφορήσει το Malibu (Early Recordings) (2012) και το Love & Death EP (2014). Έχουν εμφανιστεί ζωντανά μαζί με τους The Black Angels, The Underground Youth, Singapore Sling μεταξύ άλλων.

Johnny Carbonaras

Οι Johnny Carbonaras είναι ένα ψυχεδελικό σερφοπάνκ (και όχι μόνο) συγκρότημα. Χρόνια στο κουρμπέτι, με ένα ομότιτλο πράσινο βινύλιο (s/t, LP, CD, Green Makaroni Records) και μία αυτοοργανωμένη ευρωπαϊκή περιοδεία στην πλάτη τους, συνεχίζουν ακάθεκτες να σέρνουν το χορό και να ξεκουφαίνουν τα πλήθη. Στο Gagarin στις 10 Φεβρουαρίου θα παίξουν κομμάτια απ’το επερχόμενο δωδεκάιντσο single τους, που θα κυκλοφορήσει την άνοιξη.

Ντίνος Σαδίκης

Ιδρυτικό μέλος & η φωνή των Εν Πλω, ο Ντίνος Σαδίκης μαζί με την παρέα του συνεχίζουν μια μουσική ιστορία που άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και σμίγουν ζωντανά τις «Μολυβένιες Ιστορίες» με τον ψυχεδελικό μύθο των Εν Πλω & την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα του «Γέλιου Των Πολλών».

Άλλοτε με ωμή πανκ διάθεση, άλλοτε με νοσταλγικό new wave ύφος και άλλοτε με καθαρά πειραματική οπτική, στήνουν ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ηχητικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο Ντίνος πότε ήρεμα και πότε άγρια, πότε χορεύοντας και πότε ξαπλώνοντας λέει τις ιστορίες του. Τραγουδά τις ιστορίες μας!

Συνοδοιπόροι του Ντίνου Σαδίκη είναι οι : Πάνος Παπάζογλου: ηλεκτρική κιθάρα.

Χρήστος Παππάς: μπάσο. Λάζαρος Πλιάμπας: τύμπανα.

