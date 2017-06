Στη συνέντευξη τύπου του Φοίβου Δεληβοριά για την «Ταράτσα του Φοίβου»

Γράφει ο Κωνσταντίνος Τσακαλάκης

Φωτογραφίες: Γιάννης Μπάρλας

Αυτό το καλοκαίρι ο μοναδικός Φοίβος Δεληβοριάς μαζί με μία παρέα εξαιρετικών –διαφορετικών κάθε φορά– συνδαιτυμόνων, μας ανεβάζει στην ταράτσα του, «στην ταράτσα του Φοίβου», στο Γκάζι, σε έναν άκρως πρωτότυπο «αλά μπουάτ» χώρο, όπου μας ετοιμάζει ανεπιφύλακτες εκπλήξεις σε ένα πρόγραμμα, που προσιδιάζει κάλλιστα στο ύφος της «Μάντρας» του Αττίκ, με θέα όλη την Αθήνα και στέγη τον έναστρο αττικό ουρανό. Στα πλαίσια, λοιπόν, της πολυαναμενόμενης πρεμιέρας του, ο Φοίβος Δεληβοριάς, μαζί με την ομάδα του και εκλεκτούς καλεσμένους, μάς φιλοξένησε την Πέμπτη 1 Ιουνίου στο κατάστημα «Public» του Συντάγματος για την –καθιερωμένη πριν την έναρξη των θεαμάτων– συνέντευξη τύπου.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ασυμβίβαστου δημιουργού και ερμηνευτή που –παρά την εγχώρια μόδα που θέλει τα τραγούδια να πορεύονται σε πάγιες πεπατημένες οδούς μιλώντας για πόνο και χωρισμούς– κρατά πάντα τις αποστάσεις, παράγοντας αυθεντικά και φρέσκα κομμάτια απεγκλωβισμένος από την εποχική νόρμα. Μάλιστα, τόσο η μεγάλη αποδοχή του από το κοινό όσο και η ένθερμη και έμπρακτη υποστήριξη από τους συναδέλφους του, δικαιώνουν τις καλλιτεχνικές του επιλογές. Αστείρευτος, ανεπιτήδευτος, ευέλικτος, ευαίσθητος και ενίοτε αιχμηρός ο Φοίβος Δεληβοριάς αποτελεί καθιερωμένη και αναλλοίωτη αξία. Σφυγμομετρώντας, έτσι, τις μουσικές ανάγκες και ανησυχίες του καιρού τολμά να ταξιδέψει στο χρόνο και να επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ετερόκλιτο πολυθέαμα που συνυφαίνουν τραγουδιστές, ηθοποιοί και stand up comedians σε ένα ειδικά διαμορφωμένο «αναψυκτήριο» στη μέση της Αθήνας, που κλυδωνιζόμενη από τη λαίλαπα της κρίσης, επιθυμεί να συγκεντρωθεί κάπου ένα βράδυ και να ξαναβρεί το μίτο μέσα στον πολυδαίδαλο καιρικό της λαβύρινθο!

Ο Φοίβος Δεληβοριάς, έχοντας στο πλευρό του τη μόνιμη ομάδα που θα στελεχώνει τις εμφανίσεις του στην «ταράτσα του Φοίβου», υποδέχτηκε, στο «Public» το δημοσιογραφικό κοινό ενώ από τους προσκεκλημένους του σε κάποια παράσταση παρευρέθηκαν τρεις, η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Γιώργος Χατζηπαύλου και ο Θανάσης Αλευράς.

Ο Δεληβοριάς, λαμβάνοντας ρόλο ενορχηστρωτικό στη συνέντευξη τύπου, πήρε πρώτος το λόγο και, αφού μας καλωσόρισε, μάς παρουσίασε το promo-video της παράστασης ενώ, ακολούθως, δήλωσε: «Όλο αυτό το πράγμα που θα γίνει στην «Ταράτσα του Φοίβου» είναι ένα παιδικό μου όνειρο. Οι εφημερίδες είχαν τότε μελάνι που ξέβαφε κι έμενε στα δάχτυλα και η σελίδα των θεαμάτων ήταν γεμάτη όχι μόνο με θέατρα και κινηματογράφους αλλά και με «αναψυκτήρια», με μπουζούκια της Εθνικής Οδού και πάρα πολλά άλλα. Αισθανόσουν ότι όλη η Αθήνα ήταν ένα μέρος γεμάτο με λαϊκά θεάματα με παράξενους τίτλους, με τίτλους επιθεωρησιακούς, με τίτλους ελληνικών ταινιών. Όμως, από το ’90 και μετά έπαψαν να υπάρχουν πολλά θέατρα, έκλεισαν τα λεγόμενα «αναψυκτήρια», έκλεισαν τα θεάματα ποικιλιών. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα – που αν θέλεις να δεις κάποιο θέαμα πας Ηρώδειο, Επίδαυρο ή και στα πολύ κυριλέ μπουζούκια της παραλιακής – δεν υπάρχουν ανοιχτές ταράτσες, που καλλιτεχνικά αναπαρίσταται αυτό που υπάρχει σε κάθε ελληνική πολυκατοικία! Η λαϊκή καλλιτεχνική φλέβα, που πάντα – ιδιαίτερα σε εποχές κρίσεις – υπήρχε παντού γύρω μας, σαν να έχει εκλείψει, σαν να είναι αόρατη, σαν να μένει κλεισμένη στην «πολυκατοικία» της! Έτσι, σκέφτηκα τα τελευταία 4-5 χρόνια, που διάβαζα μανιωδώς βιβλία για τις παλιές επιθεωρήσεις, για το θέατρο σκιών, για τα παλιά «αναψυκτήρια», για τη «Μάντρα» του Αττίκ, να κάνουμε μία σύγχρονη εκδοχή αυτού του πράγματος με το έμψυχο υλικό της εποχής μας! Άρχισα, λοιπόν, να ψάχνω τέτοια πρόσωπα, να πηγαίνω σε θεάματα που υποψιαζόμουν ότι κάτι τέτοιο θα βιώσω, έφτιαξα έναν ιδεώδη μικρό θίασο στο μυαλό μου από πρόσωπα που γνώριζα, από άγνωστα παιδιά γεμάτα ταλέντο στο λαϊκό θέαμα, αλλά και από πρόσωπα πάρα πολύ διάσημα και γνωστά από το θέατρο, από το τραγούδι και από το stand up comedy. Στο μυαλό μου είχα μία σύγχρονη «Μάντρα»! Ο χώρος έλειπε… Όταν το είπα, λοιπόν, στην Κατερίνα Σταματάκη, τη μάνατζέρ μου, ενθουσιάστηκε κι αυτή και μου επέδειξε την καταλληλότερη ίσως ταράτσα γι’ αυτό που ονειρευόμουν. Είναι μία ταράτσα στην Ιερά Οδό. Πήγαμε, έτσι, ένα φθινοπωρινό βραδάκι, τον περασμένο Σεπτέμβριο και φτάσαμε στον πέμπτο όροφο του κτηρίου και, ξαφνικά, βρεθήκαμε στην πιο ωραία και στην πιο αληθινή Αθήνα που έχω δει ποτέ! Απέναντι μου είδα την Ακρόπολη, το Αστεροσκοπείο, το Λυκαβηττό, δεξιά είδα τη θάλασσα, απέναντι ακριβώς από κάτω υπάρχει το αρχαίο νεκροταφείο του Κεραμεικού, μετά και κάτι άλλα νεκροταφεία με «κοιμισμένα» παλιά οχήματα, ενώ από πίσω απλώνονται τα δυτικά προάστια με τον κόσμο τους. Είπα μέσα μου: «Αυτό είναι το μέρος!» και εξωτερίκευσα, αρχικά, δειλά την ιδέα μου στους επιχειρηματίες, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν και άρχισαν να το οραματίζονται τέλεια! Το όνειρό μας αυτό τώρα γίνεται πραγματικότητα!»Ύστερα ο Φοίβος Δεληβοριάς προέβη σε αποκαλύψεις σχετικά με τη σκηνογραφία και την όλη εντυπωσιακή διαμόρφωση του χώρου δηλώνοντας: «Είναι εκεί κηπουροί, ξυλουργοί, είναι η σπουδαία σκηνογράφος Έλλη Παπαγεωργακοπούλου, που με το που της είπα την ιδέα μου είχε τα πάντα έτοιμα κατευθείαν. Το πάτωμα θα είναι σε στυλ πλακιδίων παλιού συνοικιακού σπιτιού, από πίσω μας θα υπάρχει ένα μεγάλο μπαρ σαν αυτά της δεκαετίας του ’50, θα υπάρχει μια – ας πούμε – μετά-τσαρουχική σκηνή ξύλινη και κουρτίνες και διάφορα ωραία αντικείμενα, ζωγραφιστά λουλούδια και άλλα πολλά! Ακόμη, θα υπάρχουν τραπεζάκια τετράγωνα και στρογγυλά σαν αυτά που υπήρχαν στα παλιά αναψυκτήρια. Θα υπάρχουν καρέκλες παλιού σινεμά και ένας αληθινός κήπος με δέντρα και φυτά αναρριχόμενα, συνήθη στο αττικό τοπίο».

Ο καλλιτέχνης συνέχισε μιλώντας για τη σύσταση του θιάσου: «Αφού βρέθηκε ο χώρος, αρχίσαμε να βρίσκουμε συντελεστές. Θα έχουμε ένα μόνιμο θίασο. Όλα αυτά τα κάναμε παρέα με τον Άγγελο Τριανταφύλλου, που είναι σκηνοθέτης, μουσικός, ένας πολυτάλαντος άνθρωπος που αντιλαμβάνεται το θέαμα με τον τρόπο που το αντιλαμβάνομαι κι εγώ! Όταν του μίλησα για την ιδέα μου, έχοντας δει προηγουμένως εξαιρετικές δουλειές του, ήταν κι αυτός σαν έτοιμος από καιρό! Λοιπόν, φτιάξαμε έναν μόνιμο θίασο – όπως προείπα – στον οποίο εκλεκτός συνοδοιπόρος είναι ο κύριος Σπύρος Γραμμένος, είναι η νεότερη τραγουδίστρια Νεφέλη Φασούλη, είναι ένα μολυεργαλείο-ντουέτο, οι «Στενός Κορσές», οι δεσποινίδες Άννη Θεοχάρη και Έλσα Λουμπαρδιά. Ακόμη, κάποιες φορές θα είναι μαζί μας και μία πολύ σπουδαία Ελληνίδα χορεύτρια που διαπρέπει στο εξωτερικό με την επωνυμία «la dandizette». Επίσης, έχουμε τον μάγο, κύριο Κώστα Καρυπίδη. Στους φωτισμούς είναι ο Αλέκος Αναστασίου. Ωστόσο, υπάρχουν και οι άλλες πτυχές καθώς σκέφτηκα ένα ονειρεμένο καστ από τους ανθρώπους που ήδη υπηρετούν το θέαμα στην Ελλάδα και που το μελετούν και που το προεκτείνουν στο σήμερα! Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη θα υπάρχει μία τριπλέτα τραγουδιστής-ηθοποιός-stand up comedian.Το πρόγραμμα για τον Ιούνιο έχει ήδη ανακοινωθεί».

Έπειτα, ο ερμηνευτής αποκάλυψε μερικά ακόμη πρόσωπα που θα παρευρεθούν στην «Ταράτσα του Φοίβου» τον Ιούλη και τον Σεπτέμβρη και ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί: «Τον Ιούλιο έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις, όπως και το Σεπτέμβριο! Θα εμφανιστούν στην ταράτσα από τον Σαββόπουλο και τη Χαρούλα Αλεξίου, μέχρι και την Τάνια Τσανακλίδου, τους «Imam Baildi», το Μαραβέγια, το Μουζουράκη. Θα είναι πολύς κόσμος! Και από ηθοποιούς θα είναι πάρα πολλοί, από τη Λένα Κιτσοπούλου μέχρι τον Σταμάτη Φασουλή και από το Χρήστο Λούλη μέχρι και ολόκληρες θεατρικές ομάδες που έχουν κάνει σύγχρονες επιθεωρήσεις. Ωστόσο, ολόκληρο το πρόγραμμα του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί στα τέλη του Ιουνίου».

Ο τραγουδοποιός, ακολούθως, μίλησε για τους «Αγώνες Τραγουδιού» που διοργανώθηκαν με αφορμή την «Ταράτσα του Φοίβου»: «Υπάρχει, ακόμη, και μία άλλη παράμετρος, η οποία δεν ήταν καν δική μου ιδέα. Ήταν μία ωραία και πάρα πολύ γόνιμη ιδέα της Κατερίνας της Σταματάκη. Είναι οι λεγόμενοι «Αγώνες Τραγουδιών» ή «Ζαρντινιέρα Academy», όπως τους ονομάσαμε! Αυτό προέκυψε ως εξής. Παλαιότερα ο Οικονομίδης και ο Αττίκ διοργάνωναν τέτοιους διαγωνισμούς. Σήμερα, όμως, οι τηλεοπτικοί μουσικοί αγώνες έχουν περιοριστεί κυρίως στις φωνές και πράγματι έχουν βγει εξαιρετικά ταλέντα από αυτά τα shows, αλλά εγώ αυτούς του τύπους τους φαντάζομαι κάπως σαν «Άμλετ», που κυκλοφορούν μόνοι τους μέσα σε ένα παλάτι στο οποίο ο δημιουργός έχει δολοφονηθεί, δεν υπάρχει, δηλαδή, κάποιος να τους γράψει τραγούδια. Είπα, λοιπόν, ότι αυτοί οι αγώνες πρέπει να είναι αγώνες δημιουργών, τραγουδοποιών, συνθετών με αξιόλογα τραγούδια ανεξάρτητα από την ποιότητα της φωνής τους! Βάλαμε, έτσι, μία αγγελία, μας έστειλαν 500 τραγούδια, τα οποία τα άκουσε μία προκριματική επιτροπή από ραδιοφωνικούς παραγωγούς που αγαπώ και εκτιμώ πάρα πολύ το κριτήριο τους. Τα άκουσαν, μας πρότειναν 50 τραγούδια από τα 500. Τα παιδιά που προκρίθηκαν τα είδαμε την περασμένη Δευτέρα ζωντανά με μία κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από τη Μαρία Βουμβάκη, τη Δήμητρα Γαλάνη, το Γεράσιμο Ευαγγελάτο, τον Άγγελο Παπαδημητρίου, τον Άγγελο Τριανταφύλλου, την Κατερίνα Σταματάκη και εμένα, και από αυτά τα 50 κομμάτια διαλέξαμε 24. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη θα παρουσιάζονται στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος δύο παιδιά, ο κόσμος θα επιλέγει με ψήφο, στο τέλος, το τραγούδι που του άρεσε περισσότερο και τα 12 τραγούδια, τα οποία θα επιλεγούν τελικά, θα αποτελέσουν το περιεχόμενο της τελευταίας βραδιάς, που θα είναι ο μεγάλος τελικός της « Ταράτσας». Στο τέλος, όμως, μόνο τρεις από αυτούς θα προκριθούν τόσο από την κριτική επιτροπή όσο και από τον κόσμο ώστε τα τραγούδια τους να ηχογραφηθούν με τη φροντίδα μας και να παιχτούν ευρέως στο ραδιόφωνο».Μετά το λόγο πήρε οπου έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία της παράστασης: «Θα ήθελα να εκφράσω τον ενθουσιασμό μου εξ’ αρχής γι’ αυτή την ιδέα του Φοίβου και για όλο αυτό το εγχείρημα που πηγαίναμε να κάνουμε. Είναι κάτι που λείπει σήμερα πάρα πολύ από την Αθήνα. Επίσης, θα ήθελα να σας μεταφέρω και τη ζέση όλων των συντελεστών που ετοιμάζουν την ταράτσα αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να παράγουμε ένα αποτέλεσμα, εξάλλου, το οποίο να ακουμπάει σε όλο τον προηγούμενο αιώνα και σε αυτά που αγάπησαν οι παππούδες, οι μπαμπάδες μας και εμείς με όλο αυτό το επίπεδο του ρομαντισμού και να δούμε πώς αυτό θα μας μιλήσει σήμερα στη δικιά μας γενιά, στη δικιά μας γλώσσα με πυξίδα πάντα το όραμα του Φοίβου! Ακόμη, να προσθέσω δύο πολύ βασικούς συντελεστές μας. Ο ένας είναι ο Κώστας ο Μανιάτης, ο οποίος γράφει τα σύγχρονα επιθεωρησιακά κείμενά μας με το δικό του ξεχωριστό χιούμορ. Ο άλλος συντελεστής είναι ο Σιδερής Πρίντεζης, ο οποίος μας βοηθάει, με την τεράστια γνώση του στο ελληνικό τραγούδι και στην ελληνική επιθεώρηση, στην επιλογή των τραγουδιών» με τον Φοίβο Δεληβοριά να προσθέτει: «Κάθε τραγουδιστής που θα έρχεται – εκτός από τα τραγούδια που θα λέει – θα ενσαρκώνει και κάποιον ρόλο από κάποια παλιά ξεχασμένη επιθεώρηση που θα ταιριάζει στο πρόσωπό του και που θα είναι επιλογή του Σιδερή, ο οποίος είναι ένας πολύτιμος ταξιδιώτης του χρόνου που βρίσκεται ανάμεσά μας!»Μετά, τη σκυτάλη πήρε –με πηγαίο χιούμορ– ο, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε: «Ήταν όνειρό μου να συνεργαστώ με τον Φοίβο γιατί τα τραγούδια του πάντα, βασικά… ακόμη και τώρα με κοιμίζουνε! (γέλια) Θα ήθελα να πω, πως περνάμε καταπληκτικά στις πρόβες και αυτό θα φανεί στη σκηνή – που λένε. Ήταν μια φοβερή ιδέα του Φοίβου και αισθάνθηκα τρομερά μεγάλη χαρά όταν μου είπε να είμαι μαζί του σ’ αυτό! Γενικά με κάλυψαν οι προλαλήσαντες!»Επιπρόσθετα ο Δεληβοριάς δήλωσε για το ενδυματολογικό σκέλος της παράστασης: «Θα έχουμε και πάρα πολύ ωραία κουστούμια από παλιά βεστιάρια! Θα μας δείτε όλους μεταμορφωμένους!», ενώ, εν συνεχεία, έδωσε το λόγο στους καλεσμένους του!

Η Νατάσα Μποφίλιου, για την οποία ο Δεληβοριάς δήλωσε ότι έχει πολύ ισχυρό στίγμα και ότι θα μπορούσε να είναι κάλλιστα από τις αποκαλύψεις του Αττίκ για την οποία θα δημιουργούσε ο τελευταίος και τραγούδια, δήλωσε για τη συμμετοχή της στην πρώτη κιόλας παράσταση της «Ταράτσας» στην οποία θα ερμηνεύσει και κομμάτια του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Τσιτσάνη και άλλων: «Ο Φοίβος το πόσο πραγματικά καλλιτέχνης είναι αλλά και το πόσο αεικίνητος είναι, μας το έχει δείξει όλη του η πορεία. Για άλλη μία φορά, όμως, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δεν βολεύεται σε όλα αυτά που έχει επάξια κατακτήσει, αλλά κάθε φορά μπαίνει στη διαδικασία να υλοποιήσει και μία νέα ιδέα, που για εμένα αυτό είναι παράδειγμα καλλιτεχνικότητας! Ο Φοίβος έχει την πολύ μεγάλη ικανότητα αυτό να το συνδυάζει και με το πώς είναι σαν πρόσωπο και σαν άνθρωπος. Και γι’ αυτό και όλη αυτή η ακτινοβολία του μαζεύει όλους αυτούς τους ανθρώπους γύρω του, που εκτός από περίσσευμα ταλέντου έχουν και περίσσευμα ευγένειας ψυχής και προσωπικότητας. Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτό θα φανεί και θα λάμψει στην ταράτσα και θα κάνει τη διαφορά! Γιατί αυτό το εγχείρημα δεν είναι απλά κάτι το πολύ ωραίο αλλά θα προσφέρει πολλά και γι’ αυτό χαίρομαι διπλά που θα το στηρίξω και θα είμαι εκεί στην πρώτη κιόλας παράσταση και ελπίζω να φέρω γούρι! Ευχαριστώ, λοιπόν, πολύ τον Φοίβο γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να βρεθώ σε έναν χώρο, που – αν ζούσα σε κάποια άλλη εποχή – κάπου εκεί θα κινούμουν! Βρίσκω, δηλαδή, κάτι από τον εαυτό μου μέσα σε όλη αυτή την ιδέα! Τέλος, το πιο σημαντικό είναι ότι θα δοθεί η ευκαιρία – εφόσον το πείραμα της «ταράτσας» επιτευχθεί ομαλά – να αλλάξει μια αίσθηση που έχουμε για την καλοκαιρινή Αθήνα, ενώ, παράλληλα, θα δοθεί και η δυνατότητα σε νέους, που ψάχνουν να βρουν ένα χώρο, να αφομοιωθούν. Κυρίως γι’ αυτό θα πρέπει να συνδράμουμε υποστηρικτικά όλοι, γιατί υπάρχουν τόσοι άνθρωποι ταλαντούχοι που δεν τους έχουμε δει ποτέ! (προς τον Δεληβοριά) Να ξέρεις ότι φέρεις μεγάλο βάρος στις πλάτες σου μ’ αυτό που ανέλαβες να κάνεις φέτος!»

Έπειτα, ο, κωμικός, τραγικός, μίμος, κινησιολόγος, που αναδείχθηκε στους «Ήρωες», όπως δήλωσε ο Φοίβος Δεληβοριάς, σε οποιαδήποτε δεκαετία θα έλαμπε! Ο ηθοποιός θα κάνει μία βαθυστόχαστη αναδρομή στα λαϊκό-pop τραγούδια του ’90, θα παίξει ένα νούμερο από τους Ήρωες και θα διαγωνιστεί με τη Νατάσσα Μποφίλιου για το ποιος από τους δύο είναι «πιο Μποφίλιου», κοινώς θα τη μιμηθεί σε μία – όπως ειπώθηκε – «Μποφιλιο-μαχία»! Ο Θανάσης Αλευράς δήλωσε για τη συμμετοχή του στην παράσταση: «Θέλω κι εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Φοίβο και να σταθώ στο γεγονός ότι αυτό το θέαμα είναι ένα απόλυτα ελληνικό είδος που τα τελευταία χρόνια κι εμείς οι ίδιοι οι δημιουργοί το σνομπάραμε, όπως, επίσης, σνομπάραμε ίσως και τη λαϊκότητά του! Όταν, λοιπόν, ένας άνθρωπος με τέτοια καλλιτεχνική αξία, ευαισθησία και αισθητική θέλει όλο αυτό να το ξαναθυμηθεί – επειδή εμένα ιδιοσυγκρασιακά μου ταιριάζει το θέαμα αυτό πάρα πολύ – αρχίζω σιγά-σιγά να βλέπω ότι αποκτά νέα αξία. Κι αυτό το είδος παράστασης πέρασε – όπως τα πάντα – μία βαθειά κρίση αλλά – όπως λέει και ο Λειβαδίτης: «Κι όπως όλοι σε αγνόησαν, στο τέλος, έγινες η μεγάλη άγνωστη έρημος όπου πολλοί θα αφήσουν τα κόκαλά τους!»Τέλος, το νήμα της συζήτησης, σε ό,τι αφορά στους προσκεκλημένους, κατέληξε στον, που έκανε δηλώσεις –εκ μέρους των «όρθιων κωμικών»- για τη σύμπραξή του στην «Ταράτσα» του Δεληβοριά, ο οποίος και του αναγνώρισε τον αγώνα του για την καθιέρωση του stand up comedy στην Ελλάδα, αποκαλώντας τον, επίσης, και «φυτώριο για τους stand up comedians». Πιο συγκεκριμένα, ο κωμικός δήλωσε: «Κατ’ αρχάς χαίρομαι που στην αρχή ξεκινήσαμε και ειπώθηκε η έννοια «λαϊκό», γιατί – για κάποιον λόγο – στην Ελλάδα αποσυνδέσαμε το λαϊκό από την έννοια της δημοφιλίας! Για εμένα το λαϊκό είναι το δημοφιλές, το «pop» που λένε και οι αγγλοσάξονες. Ακόμη, ο Φοίβος – οφείλω να πω – είναι εξωφρενικά διαβασμένος περί του stand up comedy. Με οτιδήποτε επ’ αυτού προσπάθησα να τον εντυπωσιάσω, το ήξερε ήδη. Για εμάς, τους κωμικούς της παράστασης, υπάρχουν δύο βασικά καλά σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μας. Η δικιά μας η τέχνη είμαι μοναχική. Γράφουμε, προβάρουμε και παίζουμε μόνοι μας! Οπότε, όταν μας λένε να ενταχθούμε σε μία ομάδα, η καλύτερη ιδέα που είχαμε μέχρι στιγμής ήταν να μαζευτούμε 4-5 κωμικοί και να παίξουμε μόνοι μας πάλι! (γέλια) Οπότε αυτό με τον Φοίβο ήταν ό,τι καλύτερο για μας ως τώρα. Το δεύτερο καλό που μας συμβαίνει είναι ότι, επειδή δεν γίνονταν – ως τώρα – πολλές παραστάσεις stand up το καλοκαίρι γιατί δεν το ευνοούν οι ανοιχτοί χώροι, αυτό φέτος θα αλλάξει! Έτσι, θεωρώ ότι, όταν άνθρωποι, της καλλιτεχνικής αξίας του Φοίβου και όλων των άλλων συντελεστών που συμμετέχουν σ’ αυτό, θεωρούν ότι το stand up comedy έχει θέση σε κάτι τόσο μεγάλο, είναι σαν να παίρνεις έγκριση από ένα ήδη εγκεκριμένο είδος τέχνης και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά!»Η συνέντευξη τύπου επιστεγάστηκε με το εναρκτήριο εξαιρετικό τραγούδι της παράστασης, το οποίο – όπως εξομολογήθηκε ο Φοίβος Δεληβοριάς – γράφτηκε πριν από μερικές μόλις ημέρες.

Ελάτε στην ταράτσα του Φοίβου (χ2)

Γελάτε με το νόημα που κρύβουν

γρανίτες, καρεκλάκια κι αναμένα ρεσό.

Πετάξτε στην ταράτσα του Φοίβου

Ξεχάστε στην ταράτσα του Φοίβου

Σκεπάστε τις σκιές που σας κρύβουν

Με σεντόνι από αγιόκλημα κι από κισσό.

Για ολόκληρο το τραγούδι και πολλές εκπλήξεις ραντεβού, στην «Ταράτσα του Φοίβου» από 7 Ιουνίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη (να πάμε για μπανάκι το Σαββατοκύριακο) και ώρα 21.00 (να προλάβουμε και το μετρό μετά)!



Info:

Η ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ» | Ιερά Οδός 13-15, Γκάζι

Έναρξη παραστάσεων: από 7 Ιουνίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21.00

Ώρα εισόδου κοινού: 19.30

Εμφανίζονται σε όλες τις παραστάσεις:

ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Τραγούδι: ΝΕΦΕΛΗ ΦΑΣΟΥΛΗ

Μάγος: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Το μουσικοχορευτικό ντουέτο ΣΤΕΝΟΣ ΚΟΡΣΕΣ (Άννη Θεοχάρη, Έλσα Λουμπαρδιά)

Κείμενα: ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ – ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Σκηνικά: ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Artwork: ΜΥΡΤΩ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ

Artwork προσαρμογές: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Φωτογραφίες: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

Φιλικό αρχείο: ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

Ηχοληψία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΛΙΑΣ

Σχεδιασμός φωτισμών: ΑΛΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Μουσικοί:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΣ (σαξόφωνο)

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΟΥΒΑΣ (τύμπανα)

ΚΩΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (πλήκτρα)

YOEL SOTO (μπάσο)

και οι επιτυχόντες της ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ACADEMY

Τιμές εισιτηρίων καθήμενων – Α ΖΩΝΗ: 30 ΕΥΡΩ , Β ΖΩΝΗ: 23 ΕΥΡΩ

Τιμή εισιτηρίου ορθίων – 15 ΕΥΡΩ (δώρο μια μπύρα)

Οι θέσεις καθήμενων είναι σε τραπέζια των 12 και των 8 θέσεων και οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους ότι θα κάθονται μαζί με άλλους. Η αγορά εισιτηρίου περιλαμβάνει τη θέαση του προγράμματος, για την οποία η αγορά ποτού δεν είναι υποχρεωτική. Για όσους πελάτες επιθυμούν να καταναλώσουν ποτά ή αναψυκτικά, θα υπάρχει τιμοκατάλογος στα τραπέζια.

Παρέχεται στους θεατές 20% έκπτωση σε κάθε επόμενη παράσταση του μήνα με την επίδειξη του εισιτηρίου της προηγούμενης παράστασης.

Πληροφορίες 210 3428272

Προπώληση : TICKET SERVICES

– Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39

– Τηλεφωνικά: 2107234567

– Online: www.ticketservices.gr

και σε όλα τα καταστήματα PUBLIC – http://tickets.public.gr/event/i-taratsa-tou-foivou



*** Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση υλικού γραπτού ή οπτικού, χωρίς την άδεια του Music Corner…