String Demons στην… Ευρώπη!

Μετά από τον Χριστουγεννιάτικο πρωταγωνιστικό τους ρόλο στον Καραγκιόζη του Ηλία Καρελλά και τις 2 sold out συναυλίες τους με τις 100 Κιθάρες στην Κύπρο οι String Demons φτιάχνουν τις μουσικές βαλίτσες τους και πηγαίνουν με μουσική τρέλα Βερολίνο (18/1) και Βρυξέλλες (21/1) για την συνέχεια των “Fear of the Bach Winter Concerts”! (τίτλο εμπνευσμένο από το διπλό τους Album “Fear of the Bach”.)



Τι θα Παίξουν?..Παραδοσιακά , Κλασσικά , Heavy Metal , Λαϊκά , Βυζαντινούς ύμνους , δικά τους!.. κάτι Αbba μπλεγμένους με τσιφτετέλι , Χατζιδάκι ενωμένο με Thrash metal , Lady Gaga με.. Λαϊκοδημοτικό αέρα , μουσικά απρόοπτα. και..τα υπόλοιπα στην…Ευρώπη !

18 / 1 .Βερολίνο. Hellas Filmbox Berlin – Opening Ceremony

21 / 1 Bρυξέλλες. Centre Culturel et de Congres