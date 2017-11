Τα τινάζει “Όλα στον Αέρα” η Πέννυ Μπαλτατζή, στο Passport Κεραμεικός!

Γράφει ο Μάριος Γκούβας

Φωτογραφίες: Αθηνά Γκούμα

Την Πέννυ Μπαλτατζή τη γνωρίσαμε ως front woman των Penny and the Swingin’ Cats. Ερμηνεύτρια, στιχουργός και συνθέτρια, η Πέννυ είναι μια πολυσχιδής μουσική προσωπικότητα με πολλά πρόσωπα, τα οποία, κατά καιρούς, είχαμε δει σε ζωντανές ή τηλεοπτικές εμφανίσεις της.

Η παράσταση με την οποία ξεκινάει τη φετινή σεζόν, φιλοξενείται στο Upstairs του Passport Κεραμεικός και τιτλοφορείται «Όλα στον αέρα» –όντως δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο και ακριβέστερο τίτλο. Σε ένα πρόγραμμα – έκπληξη, η Πέννυ μάς παρουσιάζει μια άλλη πλευρά του μουσικού της χαρακτήρα.

Τις εκπλήξεις μάς τις εκμυστηρεύτηκε λίγο πριν από την έναρξη του live, όταν μας δέχθηκε, με χαρά και χαμόγελα όπως πάντα, στα καμαρίνια.

Μετά από μια επιτυχημένη και γεμάτη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, ξεκινάς τον χειμώνα από τον Κεραμεικό και με τίτλο «Όλα στον αέρα». Τί… τινάζεις στον αέρα; Τί θα δούμε στις νέες σου εμφανίσεις;

Το πρώτο μέρος του live θα είναι έκπληξη. Δεν σας έχω συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Θα είναι πιο «σκοτεινό», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει ενέργεια. Είναι τραγούδια με μεγάλη συναισθηματική ένταση, όπως η «Θαλλασογραφία» που έγραψε ο Σαββόπουλος στη φυλακή, η «Κουπαστή» του Κραουνάκη, και άλλα κομμάτια που δεν τα συνηθίζω.

Θα αναρωτιόμαστε, δηλαδή, αν έχουμε έρθει στο σωστό live;

Κάπως έτσι (γέλια). Με το πέρασμα της ώρας, ωστόσο, ερχόμαστε στο πιο γνωστό μου στυλ, με διασκευές από Βάνου και Μαρούδα, κάποια dark κομμάτια από τον δεύτερο δίσκο των Swingin’ Cats, όπως το “Road Trip”. Γενικά το πρώτο μέρος περιέχει κομμάτια με αρκετή ενέργεια και ένταση, αλλά με πιο σκοτεινές μελωδίες. Στο δεύτερο μέρος «επιστρέφουμε» στα πολύ γνωστά μας κομμάτια, με τη γνωστή χορευτική διάθεση.

Ο προγραμματισμός είναι για τρεις Παρασκευές, δηλαδή η παράσταση θα επαναληφθεί και στις 3 και 10 Νοεμβρίου. Υπάρχει περίπτωση παράτασης;

Όχι. Αφού ολοκληρώσω στο Passport θα ξεκουραστώ λίγες μέρες και μετά θα συγκεντρωθώ στην ηχογράφηση του δίσκου. Ενδιάμεσα θα κάνω κάποιες επιλεγμένες εμφανίσεις στην επαρχία, αλλά ο κύριος όγκος του χρόνου μου θα αφιερωθεί στις ηχογραφήσεις.

Συνεπώς το 2018 θα έχουμε νέο δίσκο;

Τον Ιανουάριο υπολογίζω να βγει το νέο μου single, με τίτλο «Το κορίτσι», σε μουσική και στίχους του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Αυτό θα αποτελέσει και τον προπομπό του δίσκου, για τον οποίο θα ετοιμάσω και ένα κομμάτι με τον Κωστή Μαραβέγια.

Στις εμφανίσεις σου αυτές βλέπουμε στις ενορχηστρώσεις τον Παντελή Ντζιάλα.

Ναι, με τον Παντελή έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν και ξαναβρισκόμαστε φέτος. Έχει κάνει ένα μέρος των ενορχηστρώσεων, όπως και πέρυσι, ενώ αρκετά κομμάτια είναι «έτοιμα» από παλιότερα.

Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εμφανίσεις σου και στο νέο ύφος που προσθέτεις και θ’ ακούσουμε με ενδιαφέρον.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Λίγη ώρα αργότερα, η Πέννυ επιβεβαίωσε τα λεγόμενά της ξεκινώντας με τα τραγούδια που δήλωσε. Η αρχική έκπληξη του κοινού, σύντομα αντικαταστάθηκε από τα χειροκροτήματα για τις εξαιρετικές ερμηνείες της καλλιτέχνιδας, που μαζί με τους μουσικούς της και τις περίτεχνες ενορχηστρώσεις, έδωσαν άλλο ύφος σε κάθε κομμάτι.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με Πορτοκάλογλου, Βάνου, μέχρι Σουγιούλ και Αττίκ, αλλά με τους ρυθμούς και τις εντάσεις να ανεβαίνουν σταδιακά και την Πέννυ να… προειδοποιεί το κοινό για τις ασυνήθιστες επιλογές της, αποτέλεσμα εσωτερικής καλλιτεχνικής της ανάγκης. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην χορέψουμε «Σ’ ένα Βαλς» στο πρώτο μέρος, έτσι, για να κάνουμε ζέσταμα για το δεύτερο.

Αυτό ξεκίνησε πιο κεφάτα, ακριβώς όπως μας είχε προϊδεάσει η ερμηνεύτρια, με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει, φυσικά, στη δισκογραφία της Πέννυς, σόλο ή με τους Swingin’ Cats. Με τον κόσμο να χορεύει, μας ξεσήκωσε με μια βόλτα «Στην Τρούμπα, στην Καστέλλα», όπου το «Γυφτάκι» βρήκε «Στο καλάθι» ένα «Εξωτικό Χαρμάνι» με μια «Δεκάρα» και μας… απογείωσε με «Θέλω να τα σπάσω» σε ρυθμούς “Kalashnikov”.

Πλησιάζοντας στο τέλος, το πρόγραμμα γύρισε σε στυλ «μπουάτ», με «Ας ερχόσουν για λίγο» και «Σπουδαίοι Άνθρωποι», και ολοκληρώθηκε με “Piensa En Mi”, ενώ η τελευταία «παραγγελιά», ήταν το “Dance me to the end of Love” του Leonard Cohen, που ερμήνευσε με τη συνοδεία του Παντελή Ντζιάλα στην κιθάρα. Στα highlights της βραδιάς, οι εξαιρετικές ερμηνείες στο «Βενζινάδικο» και τη «Σερενάτα», σε ιδιαίτερες ενορχηστρώσεις.

Από το πρόγραμμα δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα νέα τραγούδια της καλλιτέχνιδας, όπως τα «Πώς να γελάσω τον καιρό», «Βραδιάζει», «Τα Δώρα», «Κρίμα», «Να ‘ρθεις», «Ένα φιλί», τα οποία περιλαμβάνονται στον επερχόμενο δίσκο που θα κυκλοφορήσει στις αρχές του έτους.

Ως γενικό συμπέρασμα, θα λέγαμε ότι παρακολουθήσαμε μια «διαφορετική» Πέννυ Μπαλτατζή, με ένα νέο πρόσωπο που δείχνει ότι η ερμηνεύτρια ωριμάζει καλλιτεχνικά. Η έκταση και η ποιότητα της φωνής της είναι ο καλύτερος σύμμαχος για τη «στροφή» αυτή. Η Πέννυ Μπαλτατζή, στις νέες της παραστάσεις στο Passport Κεραμεικός, τα… τινάζει «Όλα στον αέρα». Και μας αρέσει!

Αν θέλετε να απολαύσετε κι εσείς τα… δύο πρόσωπα της Πέννυς, δεν έχετε παρά να βρεθείτε κοντά της τις προσεχείς Παρασκευές, 3 και 10 Νοεμβρίου.

*** Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση υλικού γραπτού ή οπτικού, χωρίς την άδεια του Music Corner…