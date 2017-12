Τα τραγούδια αγαπημένων μιούζικαλ έρχονται την Πρωτοχρονιά στο El Convento Del Arte!

Μια συναυλία μουσικού θεάτρου και κινηματογράφου με τραγούδια από μεγάλα μιούζικαλ του εξωτερικού.

Ένα σκηνικό ταξίδι στην ιστορία των μιούζικαλ και των ρόλων τους.

Tην πρώτη μέρα του χρόνου, η συναυλία A Little Theatre Music κάνει δυναμικό ποδαρικό στο 2018, παρουσιάζοντας τραγούδια ξένου θεάτρου και κινηματογράφου, καθώς διασχίζει την ιστορία των μεγάλων μιούζικαλ του εξωτερικού και των ρόλων τους.

Στον ατμοσφαιρικό χώρο του El Convento del Αrte, δύο ερμηνεύτριες, η Φανή Γέμτου και η Έλλη Δαδήρα παρουσιάζουν, στα πρότυπα των θεατρικών συναυλιών του Broadway και του West End, τραγούδια και ιστορίες που άφησαν εποχή στο παγκόσμιο μουσικό θέατρο και κινηματογράφο.

Τραγούδια αγαπημένα- Memory (“Cats”), Don’t cry for me Argentina («Evita”), I could have danced all night (“My fair Lady”) κ.α.-, τόσο από πασίγνωστα μιούζικαλ στο ευρύ κοινό – “Les Miserables”, “Miss Saigon”, “Grease”, “West Side Story” κ.α.-, όσο κι από σημαντικά μιούζικαλ λιγότερο γνωστά στην Ελλάδα- “Little night music”, “Scarlet Pimpernel”, “Follies” κ.α.- παρουσιάζονται και ερμηνεύονται μοναδικά σαν αυτοτελείς μουσικές ιστορίες.

Συντελεστές:

Τραγούδι: Φανή Γέμτου – ‘Ελλη Δαδήρα

Στο πιάνο ο Νίκος Δρογώσης

Κείμενα, επιλογή ρεπερτορίου: Φανή Γέμτου

Μουσική παράσταση: “A little theatre music”

Δευτέρα 1η Ιανουαρίου 2018

Ώρα προσέλευσης: 21:30 – Ωρα έναρξης: 22:00

(Ο χώρος λειτουργεί από τις 21:15 για ποτό και φαγητό)

Είσοδος: 8 ευρώ



Διάρεια: 2 ώρες με διάλειμμα

El Convento Del Arte

Βιργινίας Μπενάκη 7 Μεταξουργείο, Αθήνα

τηλ. 2105200602

email: info@elconvento.gr

web address : http://www.elconvento.gr/