Θανάσης Παπακωνσταντίνου και Σωκράτης Μάλαμας αλλά και… μπόλικο hip hop, ska, punk και blues-rock, στη Νέα Κίο!

ΛΕΛΕΚΙΟΣ ΦΙΕΣΤΑ 2018

Το φιλόξενο λελέκι ανοίγει για τρίτη χρονιά τις πύλες του για ένα διήμερο που θα μείνει αξέχαστο!

“Με στόμα που γελά” ο δίσκος της χρονιάς, αλλά η συνύπαρξη στην σκηνή των Θανάση Παπακωνσταντίνου και Σωκράτη Μάλαμα και η περιοδεία τους θα είναι το γεγονός των επόμενων αρκετών ετών…

Το Σάββατο, πρώτη μέρα της φετινής μας φιέστας τους βλέπουμε από κοντά να αναπτύσσουν επί σκηνής, όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχουν αναδείξει τις ζωντανές εμφανίσεις τους σε απίστευτες, μοναδικές και σχεδόν πάντοτε…. Sold out!

Λίγο νωρίτερα, οι καταπληκτικοί Social Waste μας φέρνουν, το «hiphop της μεσογείου» σε μία πρωτότυπη μίξη με λύρες, ντραμς, λαούτα για μία εκρηκτική live εμφάνιση!

Την Κυριακή οι Planet of Zeus και οι Vodka Juniors στο ίδιο stage μετά από αρκετά χρόνια και ετοιμαζόμαστε για ακόμα μια μάχη!

Οι μοναδικοί άρχοντες του ολέθρου, Vodka Juniors με ορμητικούς Ska – punk – hardcore ρυθμούς και σαρωτική τρέλα, συναντούν επί σκηνής τους αδιαμφισβήτητους ηγέτες του stoner rock ήχου Planet of Zeus και αναμένεται χαμός!

Από κοντά και οι The Big Nose Attack, ρίχνουν και αυτοί στην μάχη, τις παθιασμένες blues-rock συνθέσεις τους και τις…. μεγάλες τους μύτες.

Κι επειδή μας έλειπε λίγο grunge ήχος σκεφτήκαμε να φέρουμε τους καλύτερους: οι Breath After Coma και οι The Mighty N συμπληρώνουν αυτό το “battle of bands”…

Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Αυγούστου

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣ, ΝΕΑ ΚΙΟΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Σάββατο 4/08

Προπώληση: 13€ (τα πρώτα 1000 εισιτήρια)

Γενική είσοδος: 15€

Κυριακή 5/08

Προπώληση: 10€ (τα πρώτα 750 εισιτήρια)

Γενική Είσοδος : 12€

Εισιτήρια διημέρου : 20€ ( Μόνο σε Αθήνα, Ναύπλιο, Άργος)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Ναύπλιο

• IndieShop( Δισκοπωλείο) : Πλαπουτα 23 ,πλατεία Αγίου Γεωργίου, 2752026941

• Αλλοτινόν (Καφέ-Μπαρ) : Βασιλέως Κωνσταντίνου 19, 2752096150

Άργος

• Beetle (Καφέ-Μπαρ) : Βασιλέως Αλεξάνδρου, 2751069386

Αθήνα

• MusicCorner (Δισκοπωλείο) : Πανεπιστημίου 56 , 2103304000

Κόρινθος

• Artichoke (Καφέ- Μπαρ) : Πυλαρινού 68, 2741084233

Τρίπολη

• MusicCenter (Δισκοπωλείο) : Γεωργίου Α΄ 3, 2710224545

Άστρος

• CentroCafé (Καφέ-Μπαρ) : Κεντρική Πλατεία, 2755023963

Νέα Κίος

• Γνώση (Βιβλιοπωλείο) : Πλατεία, 2751052424