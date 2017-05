The Besnard Lakes + Tango with Lions, live στο Six Dogs!

Οι Besnard Lakes , μία από τις καλύτερες μπάντες της Καναδικής indie rock σκηνής, έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα, την Πέμπτη 1 Ιουνίου στο Six Dogs. Το special set που θα μας παρουσιάσουν αποτελείται από δύο μέρη: 70 λεπτά με τα γνωστότερα τραγούδια από ολόκληρη τη μέχρι τώρα πορεία τους και στο encore ολόκληρο το εμβληματικό 2ο album τους, “The Besnard Lakes Are The Dark Horse“, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων από την κυκλοφορία του! Τη συναυλία θα ανοίξουν οι εξαιρετικοί Tango with Lions.

Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 16 ευρώ.

Πέμπτη 1 Ιουνίου

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 21:00.

Six Dogs

Αβραμιώτου 6-8, Στ. Μετρό Μοναστηράκι

——————-

Σε έναν δικαιότερο κόσμο, οι Besnard Lakes θα ήταν πολύ γνωστότεροι και εμπορικά επιτυχημένοι. Ο ήχος τους είναι μοναδικός, πλούσιος, “μεγάλος”, ένας ιδιόμορφος ψυχεδελικός συνδυασμός ανάμεσα στη θορυβώδη έκσταση των My Bloody Valentine , τη μελωδικότητα των Beach Boys και τον ρομαντισμό των Fleetwood Mac!

Σχηματίστηκαν το 2003, στο Montreal του Quebec , στον Καναδά, χρονιά κατά την οποία κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους album , “Volume 1 (The Besnard Lakes Album )”. Ο δημιουργικός τους πυρήνας αποτελείται από το ζευγάρι των Jace Lasek (φωνή, κιθάρα) και Olga Goreas (φωνή, μπάσο). Όπως είναι προφανές, η δεύτερη είναι ελληνικής καταγωγής. Οι δυο τους γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν στο Vancouver, αλλά γρήγορα μετακόμισαν στοMontreal, όπου το κόστος ζωής ήταν σημαντικά χαμηλότερο και οι γενικές συνθήκες ευνόησαν την ανάπτυξη μίας έντονης πολιτιστικής δραστηριότητας. Δεν είναι τυχαίο πως η τοπική σκηνή ανέδειξε ονόματα όπως οι Godspeed You ! Black Emperor και οι Arcade Fire.

Επέλεξαν το όνομά τους από την περιοχή της Λίμνης Besnard, στην επαρχία τουSaskatchewan, στον Δυτικό Καναδά. Στα πανέμορφα και μάλλον απομονωμένα τοπία της, οι Lace / Goreas καταφεύγουν κάθε καλοκαίρι αναζητώντας έμπνευση. Κάτι καλό πρέπει να τους προσέφεραν αυτές τους οι εξορμήσεις, αφού δύο από τα (μέχρι στιγμής) πέντε albumsπου έχουν κυκλοφορήσει ήταν υποψήφια για το Polaris Music Prize , του βραβείου για τον καλύτερο δίσκο της Καναδικής μουσικής σκηνής.

Φέτος, συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου από αυτά τα δύο, του περίφημου ” The Besnard Lakes Are The Dark Horse ” (2007), γεγονός που τους οδήγησε στην απόφαση να παίξουν το συγκεκριμένο album , στο σύνολό του, κατά τη διάρκεια του encore (!!!) σε όλες τις συναυλίες της επερχόμενης Ευρωπαϊκής περιοδείας τους. Είναι μία σπάνια ευκαιρία να απολαύσουμε, πέρα από τα γνωστότερα τραγούδια από ολόκληρη τη δισκογραφία τους, τον δίσκο που τους έβαλε στον χάρτη της παγκόσμιας σκηνής, με υπέροχα highlights όπως το ” Disaster “, το ” For Agent 13″ και το ” Devastation” και με συμμετοχές μελών των Godspeed You ! Black Emperor , των Dears και των Stars .

To 2010, οι Besnard Lakes τιμήθηκαν και πάλι με μία υποψηφιότητα για το Polaris , με το τρίτο τους album , ” The Besnard Lakes Are The Roaring Night “. Άλλη μία υπέροχη, στο σύνολό της, δουλειά που ανέδειξε σπουδαία κομμάτια όπως τα ” Albatross “, ” And This IsWhat We Call Progress “, ” Like The Ocean , Like The Innocent pts 1&2″.

To 2013, συμπεριλήφθηκαν πάλι στις προκαταρκτικές υποψηφιότητες, χωρίς να μπουν στην τελική λίστα, με το ” Until In Excess , Imperceptible UFO “. Το album τους βοήθησε να γίνουν γνωστότεροι στο ευρύτερο κοινό, κυρίως χάρη στα καταπληκτικά singles ” People OfThe Sticks ” και ” Colour Yr Lights In “.

H πιο πρόσφατη κυκλοφορία τους, είναι το 5ο album τους, ” A Coliseum Complex Museum” (2016), ηχογραφημένο και αυτό – όπως σχεδόν όλα τα προηγούμενα – στο δικό τουςBreakglass Studio . Η μπάντα αποτελείται πλέον από 5 άτομα (με την προσθήκη ενός 6ου στις ηχογραφήσεις), συνδυάζοντας πάντα τα ανδρικά με τα γυναικεία φωνητικά και με τις ιδιαίτερες (φαινομενικά) ετερόκλητες επιρροές να εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τον ήχο τους.

Την 1η Ιουνίου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μία πραγματικά σπουδαία μπάντα, για πρώτη φορά ζωντανά στην Αθήνα, σε ένα special set μίας περιοδείας που θα κλείσει με τη συναυλία τους εδώ. Ακολουθούν λίγα λόγια από τους ίδιους προς όλους τους φίλους τους:

“Τα encores ήταν πάντα ένα περίεργο πράγμα – αναμενόμενα, χωρίς να είναι αναμενόμενα. Είναι ένα σημάδι ευγένειας και σεβασμού από το κοινό προς τον καλλιτέχνη, αλλά πολλές φορές το χειροκρότημα πριν το encore μπορεί να οδηγήσει και σε αμηχανία, ιδίως σε περιπτώσεις όπου η προηγηθείσα εμφάνιση δεν το αξίζει. Έχουμε παλέψει πολύ με αυτό κατά τη διάρκεια της καριέρας μας, αναρωτώμενοι αν ο κόσμος θέλει περισσότερο ή αν απλά ο ενθουσιασμός του φθίνει.

Όποτε βρισκόμαστε κάτω από τη σκηνή, ακριβώς τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί το κυρίωςset και αναμένεται το encore, έχουμε προσπαθήσει να σχηματίσουμε μία σωστή αίσθηση του πως είναι ένα καλό χειροκρότημα. Δεν θα πρέπει να ηχεί υποχρεωτικό ή βγαλμένο με τη βία. Η έντασή του δεν πρέπει να μειώνεται σταδιακά και να χαμηλώνει. Οφείλει να ακούγεται χαρούμενο, ενθουσιασμένο και ευγνώμων. Δεν επιστρέψαμε ποτέ στη σκηνή χωρίς να αισθανθούμε πως αξίζουμε να βρισκόμαστε εκεί και πως το κοινό δεν προσπαθεί απλά να μας κολακέψει, ή απλά συμμετέχει στο αναμενόμενο και συνηθισμένο τελετουργικό του τελευταίου χειροκροτήματος.

Τούτων λεχθέντων, μετά το κυρίως set σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή περιοδεία μας τον Μάιο του 2017, που θα κλείσει στην Αθήνα την 1η Ιουνίου, θα παίξουμε ολόκληρο το ‘…are theDark Horse‘ για εσάς, από το τέλος προς την αρχή. Έχουν περάσει 10 χρόνια από την ημέρα που κυκλοφόρησε και θέλουμε να κάνουμε κάτι το ξεχωριστό για να σας ευχαριστήσουμε για όλα τα χρόνια που μας προσφέρετε την αγάπη σας”.