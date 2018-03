Τhe Steams… Νέα κυκλοφορία με guest τον Ψαραντώνη

Οι Steams επιστρέφουν στην αθηναϊκή σκηνή έπειτα από απουσία ενός χρόνου. Απουσία η οποία ήταν σκόπιμη ώστε να ολοκληρωθεί η παραγωγή του ντεμπούτου LP τους, το οποίο αποτελεί και το πιο ολοκληρωμένο εγχείρημά τους ως τώρα.

Όντας ένα δυναμικό μουσικό σχήμα, οι Steams αποτελούν την εκπλήρωση του προσωπικού οράματος του Πάνου Δημητρόπουλου, lead singer του σχήματος. Oι Steams είναι μια μπάντα που το κοινό έχει συνηθίσει να ακούει σε live περιβάλλον. Τον Μάρτιο του ’16 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single “Feed/Green Fire”, το οποίο αποκόμισε αρκετά θετικές εντυπώσεις για ελληνικό unsigned act. Ένα χρόνο αργότερα μπήκαν στο studio ξεκινώντας τις ηχογραφήσεις για το LP τους, το οποίο στόχευε εν μέρει και σε μία αλλαγή μορφής σε σχέση με την ως τώρα δουλειά τους. Το album αυτό ηχογραφήθηκε live και εξελίχθηκε σε ένα project το οποίο ξεπέρασε την εννοιολογία της heavy psych rock ταμπέλας τους. Η παραγωγή αυτή έγινε από τον Άλεξ Μπόλπαση και οι μίξεις πραγματοποιήθηκαν με αναλογικό τρόπο. Το mastering του δίσκου ανέλαβε ο Dave Cooley στο Elysian Masters στο Los Angeles. Με γνήσιους και ενδιαφέροντες ήχους, που προέκυψαν ύστερα από αναπάντεχες συνεργασίες με guest μουσικούς παραδοσιακών οργάνων, το πρώτο αυτό ολοκληρωμένο album καθηλώνει τον ακροατή από το πρώτο άκουσμα.

Το εν λόγω LP φέρει τον τίτλο “Wild Ferment”, τίτλος που προδίδει και σκιαγραφεί με μεστό τρόπο την πορεία, όχι μόνο του συγκεκριμένου δίσκου, αλλά και των Steams γενικότερα καθώς δίνεται έμφαση στην ώριμη δουλειά που χρειάστηκε για να προκύψει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και αποτελεί εμπραγμάτωση της ανάγκης του για έκφραση. Αποτελείται από κομμάτια πλήρως εικονοπλαστικά και ατμοσφαιρικά, τα οποία αναδεικνύουν αναμφίβολα την αυθεντικότητα που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο σχήμα καθώς και την πλήρη έλλειψη ετεροκαθορισμού αφού βασίζεται στην αυτοεφεύρεση και τον αυτοκαθορισμό του δημιουργού του.

Το single Perfect Storms From Afar έγινε σε συνεργασία με τον Ψαραντώνη.

Το “Wild Ferment” θα κυκλοφορήσει ψηφιακά στις 22 Μαρτίου και σύντομα και σε φυσική μορφή.

by the abandoned huts, up on a barren shore

black grains and limestone meet, still burning underneath

bearing a rizzared face, a horde of weary men

humming a hopeless prayer for rain to come again

there’s a favonian scent, remnant of northern winds

horizon drops a veil upon the highest cliff

where from a cave I stand and watch the changing forms

and as the sunset comes, I witness perfect storms

I remain to be unseen

I remain to be unseen

come and rise from the sea and fall

come rise from the sea and fall

come rise from the sea and fall

come rise from the sea and fall

come rise from the sea and fall

come rise from the sea and fall

come rise from the sea and fall

come rise from the sea and fall