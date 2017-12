This Is Not A Game …for “Deejay Nic Τhe Band”!

Οι Deejay Nic Τhe Band κυκλοφορούν το ατμοσφαιρικό This Is Not A Game (Heartbreak) και μας μεταφέρουν στον κόσμο του μαύρου παραμυθιού.

Μετά το πρώτο τους επίσημο videoclip με τίτλο “Under The Sky”οι Deejay Nic The Band επιστρέφουν με το ολοκαίνουριο και αρκετά σκοτεινό παραμύθι “This Is Not A Game (HeartBreak)”

Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Θάνος Λυμπερόπουλος με τους συνεργάτες του, και πρωταγωνιστεί η νεαρή ταλαντούχα ηθοποιός Μαρτίνα Δημοπούλου (Ar3na, Τρελή Οικογένεια,The Bachelor 2).

Το video γυρίστηκε στο μοναδικό Fairytale (Νέα Φιλαδέλφεια), που τους φιλοξένησε, και το ενδυματολογικό της πρωταγωνίστριας ανέλαβε η εταιρία Love or War.

Οι Deejay Nic The Band συνδυάζουν ηλεκτρονικά στοιχεία της Pop, Dance και Dubstep με τον αναλογικό Rock ήχο του live συγκροτήματος.Τo μοναδικό concept έρχεται να συνδυάσει την τεχνική υποδομή του DJ με την ωμή ενέργεια της μπάντας, ενώ πρωτοτυπία αποτελεί η τοποθέτηση του disk jockey ως αποκλειστικού leader επί σκηνής. Όλα τα όργανα συνεργάζονται και συντονίζονται πάνω στις μελωδίες και στα φωνητικά που προέρχονται από τα samples του dj. Το αποτέλεσμα αποτελεί μία μοναδική μουσική πρόταση με περιγραφικό τίτλο: Rockstep.

Τη μουσική υπογράφουν οι ίδιοι ενώ στίχους έγραψε ο Deejay Nic μαζί με το νεαρό ταλαντούχο Κωσταντίνο Τουρλή ο οποίος είναι πλέον και κιθαρίστας του συγκροτήματος.

Το τραγούδι “This Is Not A Game (Heartbreak)” κυκλοφορεί με την υποστήριξη της ανεξάρτητης δισκογραφικής Phonographic Society Records.