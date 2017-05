Τι λένε οι στίχοι του τραγουδιού της Πορτογαλίας, που κέρδισε στη Eurovision…

Se um dia alguém perguntar por mim

Diz que vivi p’ra te amar

Antes de ti, só existi

Cansado e sem nada p’ra dar Meu bem, ouve as minhas preces

Peço que regresses, que me voltes a querer

Eu sei que não se ama sozinho

Talves devagarinho possas voltar a aprender Meu bem, ouve as minhas preces

Peço que regresses, que me voltes a querer

Eu sei que não se ama sozinho

Talves devagarinho possas voltar a aprender Se o teu coração não quiser ceder

Não sentir paixão, não quiser sofrer

Sem fazer planos do que virá depois

O meu coração pode amar pelos dois

Αν κάποτε κάποιος ρωτήσει για μένα

Πες του ότι έζησα για να σε αγαπήσω

Πριν από εσένα

ήμουν κουρασμένος, χωρίς τίποτα να προσφέρω Αγάπη μου, άκου τις προσευχές μου

Σε ικετεύω να γυρίσεις, να με θέλεις πάλι

Ξέρω πως κανείς δεν μπορεί να αγαπάει μοναχός του

Ίσως σιγά σιγά να το μάθεις ξανά Αγάπη μου, άκου τις προσευχές μου

Σε ικετεύω να γυρίσεις, νε με θέλεις πάλι

Ξέρω πως κανείς δεν μπορεί να αγαπάει μοναχός του

Ίσως σιγά σιγά να το μάθεις ξανά Αν η καρδιά σου δεν θέλει να υποκύψει

δεν θέλει να νιώθει πάθος, να υποφέρει

δεν θέλει να κάνει σχέδια για το μέλλον

τότε η καρδιά μου μπορεί να αγαπήσει και για τους δυο μας