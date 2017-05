“Till Now”, η νέα limited edition κυκλοφορία του Hume Assine!

Φυσικά όργανα όπως πιάνο, βιολιά και κόντρα μπάσο, μαζί με synths, φωνές και samples είναι τα συστατικά της μουσικής του Hume Assine. To project με ονοματεπώνυμο που …σπάνια το προφέρεις σωστά (δηλαδή Χιουμ Ασίν) μόλις κυκλοφόρησε το “Till Now” album.

Το “Till Now” ξεκινάει με την εκδοχή του Hume Assine στο Stars από τον Monsieur Minimal και συνεχίζει με κομμάτια από τα ψηφιακά EPs που έχει κυκλοφορήσει έως τώρα. Περιλαμβάνει τα “House of the rising sun” και “If you want this love” που ίσως να τα έχεις πετύχει στη μπάντα των FM (και όχι μόνο) ενώ ξεχωρίζει και το Foreign Lands με το χαρακτηριστικό σουρεαλιστικό video του ιπτάμενου ξύλινου αυτοκινήτου.

Το album κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα, σε μία ιδιαίτερα καλαίσθητη χειροποίητη συσκευασία, όπου ξεχωρίζει στο εξώφυλλο μία φωτογραφία του Χιουμ Ασίν από τότε… Από το μακρινό παρελθόν! Από τότε έως τώρα, το “Till Now” φιλοδοξεί να γίνει μέρος του δικού σου soundtrack των μικρών σου καθημερινών στιγμών.

Το album είναι διαθέσιμο αποκλειστικά από το Muzitee στο http://muzitee.com/humeassine/