Το “Anemi Festival”, θα ξεσηκώσει και φέτος τη Φολέγανδρο!

Η αγαπημένη Φολέγανδρος, το νησί των αντιθέσεων, της άγριας ομορφιάς αλλά και των γραφικών τοπίων, συμπυκνώνει μέσα σε μόλις 32 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης το ελληνικό καλοκαίρι.

Απομονωμένες, μαγευτικές παραλίες, πλατείες στην Χώρα που γεμίζουν καρέκλες και κόσμο που γίνεται μια παρέα, απόκρυμνα βράχια, αρχαίες σπηλιές, μεσαιωνικά σοκάκια, τοπικές λιχουδιές, καταδύσεις και ένα φεστιβάλ!

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, το ANEMI FESTIVAL πραγματοποιείται στη Χώρα του νησιού και στο λιμάνι του Καραβοστάση, φέρνοντας μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και στήνοντας μια τριήμερη γιορτή από τις 26 έως τις 28 Ιουλίου.

Την πρώτη βραδιά, στις 26 Ιουλίου, η συναρπαστική Κατερίνα Πολέμη, με το φλογερό ταμπεραμέντο και τις ευαίσθητες χορδές, έρχεται για πρώτη φορά στη Φολέγανδρο στήνοντας μια ξεχωριστή παράσταση! Η βραβευμένη συνθέτις και ταλαντούχα ερμηνεύτρια, μαζί με τον επίσης βραβευμένο Βαγγέλη Τούντα στο βιολί, θα διαλέγει ελληνικά τραγούδια αγάπης, γνωστά ξενόγλωσσα και δικά της κομμάτια, συνδυάζοντας τις εικόνες και τα ακούσματα που έχει αποκτήσει από την μουσική της πορεία σε Ελλάδα, Βραζιλία αλλά και το Λονδίνο για να μας μαγέψει με την παράσταση «Αγάπη, love, amor».

Η δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, Παρασκευή 27 Ιουλίου φέρνει τους Imam Baildi για μια ξεσηκωτική καντάδα στο “μπαλκόνι του Αιγαίου”, την Πούντα στην Χώρα της Φολεγάνδρου. Πιο ορεξάτοι από ποτέ, μετά από εναν sold out συναυλιακό χειμώνα, θα μας παρουσιάσουν ένα καλοδουλεμένο πρόγραμμα, ανεβάζοντας συνεχώς τα δικά τους standards αλλά και της εγχώριας μουσικής σκηνής. Η εμπειρία τους από αμέτρητες συναυλίες σε περισσότερες από 22 χώρες υπόσχεται μια βραδιά πραγματικά ξεχωριστή.

Η τρίτη και τελευταία μέρα, 28 Ιουλίου, όπως κάθε χρόνο ξεχωρίζει, με τους επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν το απόγευμα σε ένα special full moon event στον μικρό αμπελώνα του Anemi Hotel . Το βράδυ, η αυλαία του 3ου Anemi Festival θα πέσει με ένα back2back dj set by Radio Pepper 96.6 από τον “resident dj” του φεστιβάλ Γιώργο Μουχταρίδη και τον ηθοποιό και dj Γιάννη Σοφολόγη σε γνωστό bar της Χώρας.

Το ANEMI FESTIVAL συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την παράδοση που ξεκίνησε, στολίζοντας τον Ιούλιο στο πανέμορφο νησί της Φολεγάνδρου με μουσική.

26 Ioυλίου – 28 Ιουλίου

26 Ιουλίου | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΕΜΗ live | «Αγάπη, love, amor»

27 Ιουλίου | IMAM BAILDI

28 Iουλίου | Special Full Moon Event in the vineyard of Anemi Hotel

& Party λήξης με guest DJs: Γιώργος Μουχταρίδης (Pepper 96.6) & Γιάννης Σοφολόγης

Καραβοστάσης & Χώρα Φολεγάνδρου