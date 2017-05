Το χρονικό του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2017!

Γράφει ο Μιχάλης Παπαϊωάννου

Ένας ακόμα ημιτελικός της Eurovision, ανήκει στο παρελθόν. Η Demy και ο Hovig, η Ελλάδα και η Κύπρος, θα δώσουν το παρόν, στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, όπου θα διεκδικήσουν την καλύτερη δυνατή θέση. Ας δούμε όμως τι συνέβη, στο Κίεβο της Ουκρανίας.

Ο 62ος διαγωνισμός τραγουδιού ξεκίνησε, όχι όπως συνηθίζεται με τον νικητή της περσινής χρονιάς, δηλαδή την, αλλά με έναν γνωστό ράπερ της Ουκρανίας τον Monatik, του οποίου δε μπορώ να μην σχολιάσω αυτή την υπέροχη πουκαμίσα που φορούσε! Στα μικρόφωνα, για τον ελληνικό σχολιασμό, ο μοναδικόςκαι η ξεχωριστή, μας έδωσαν μια περίληψη του τι έχει γίνει τις προηγούμενες μέρες στο Κίεβο, όπως τα πολλά τεχνικά προβλήματα ήχου και μας έβαλαν γρήγορα στο κλίμα.

Παρουσιαστές της βραδιάς, ήταν τρεις άντρες, οι Timur Miroshychenko, Oleksandr Skichko και Volodymyr Ostapchuk, οι οποίοι προς έκπληξη μου, ήταν αρκετά καλοί, άνετοι και με καλή προφορά στα αγγλικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εισαγωγικά video των χωρών, ήταν εμπνευσμένα από το Mannequin challenge. Και η βραδιά …ξεκίνησε!

1. ΣΟΥΗΔΙΑ

Ο Robin Bengtsson, μας τραγούδησε το ‘I can’t go on’‘, άλλα όπως φαίνεται μπορεί να συνεχίσει και θα τον ξαναδούμε στον τελικό. Πρωτοπορία στην έναρξη, αφού έγινε από τα παρασκήνια, διάδρομοι γυμναστικής για να μας θυμίσουν ότι έρχεται καλοκαίρι και μου θύμιζε λίγο στο πρόσωπο τον John John της Barbie. Πολύ καλός, δίκαιη πρόκριση.

2. ΓΕΩΡΓΙΑ

Σειρά είχε η Tamara, με την μπαλάντα της ”Keep the faith”. Εντυπωσιακή, μόνη πάνω στη σκηνή, με το κόκκινο χρώμα να δεσπόζει παντού. Μια πάρα πολύ καλή ερμηνεία που δυστυχώς δεν την έφερε στον τελικό.

3. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Για μένα, ίσως από τις πιο μέτριες συμμετοχές της χώρας. Ο Isaiah με το ”Dont come easy”, με έκανε να βαρεθώ λιγάκι. Ένα γκρι μακρύ σακάκι, στα όρια της συνταξιοδότησης, background εκείνος, λίγο πριν παίξει στον …”Τιτανικό” και η γνώριμη πύρινη βροχή. Παρόλα αυτά, θα τον δούμε το Σαββάτο, αφού πέρασε. Ίσως και να μην έπρεπε…

4. ΑΛΒΑΝΙΑ

Λογικά αντιμετώπισε κάποια προβλήματα στον ήχο η Lindita, από τις κινήσεις που έκανε στο αυτί της. Το τραγούδι ”World”, δεν έπεισε κοινό και επιτροπή, μολονότι είχε μια αρκετά καλή φωνή και ένα αρκετά κακό μακιγιάζ, το οποίο την έκανε να φαίνεται στο γυαλί κάπως… παράξενη! Δεν χρησιμοποιώ άλλη λέξη, έχει και την πίκρα της, το κορίτσι, που δεν πέρασε.

5. ΒΕΛΓΙΟ

Η μαρμαροκολόνα της βραδιάς, ακούει στο όνομα Blanche και μας τραγούδησε το ”City Lights”. Με διαφορετικό φόρεμα από εκείνο των προβών -σαφώς πιο σοφή επιλογή-, μας χάρισε ένα χαμόγελο για περίπου 4 με 5 δευτερόλεπτα. Πολύ όμορφο το φόντο της, το οποίο ταίριαζε απόλυτα με το ύφος του τραγουδιού. Θα την δούμε τελικό.

6. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Να σας πω την μαύρη μου αλήθεια, με ξύπνησε λίγο ο Slavo Kalezic με το ”Space” και με έκανε να πιστέψω, από την θερμότατη υποδοχή του κόσμου, ότι θα περνούσε τελικό. Στρας, κοτσίδα, φούστα, χορός, κέφι, μπρίο, ζωντάνια τα είχε όλα, αλλά δεν ήταν αρκετά για να τον στείλουν στον τελικό. Στοιχηματίζω, τον έφαγαν οι επιτροπές.

7. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς. Οι Norma John, με το ”Blackbird”, έμειναν -αδίκως- εκτός τελικού, γεγονός που εξέπληξε τους πάντες. Όμορφο μελαγχολικό τραγούδι, όμορφος στίχος, πολύ καλή ερμηνεία αλλά έτσι είναι η Eurovision. Πολλές φορές αδικεί!

8. ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ

Δε με ενθουσίασε αυτό που είδα τηλεοπτικά, όμως είναι από τις καλύτερες τελευταίες συμμετοχές της χώρας. Η Dihaj, που από το βάψιμο της που θύμισε εντόνως την …Σωσώ Παπαδήμα, κλεισμένη σε ένα δωμάτιο, με μαύρους τοίχους, και έναν κύριο με κεφάλι αλόγου, κατάφερε να είναι στον τελικό του Σαββάτου. ‘‘Skeletons” για το Αζερμπαϊτζάν.

9. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Δεν τον είχαμε δει καθόλου τον Salvador Sobral, αφού μόλις την Κυριακή έφτασε στο Κίεβο. Για κάποιους ιδιαίτερος, για άλλους περίεργος. Για κάποιους παράλογο να περάσει στον τελικό, για άλλους απολύτως φυσιολογικό. Μεγάλη απήχηση στο κοινό το ”Amar pelos dois”. Θα κοντράρει άνετα την Ιταλία, και δε θα παραξενευτώ αν της κλέψει την νίκη. Δε θα με πείραζε πάντως… Φυσικά και πέρασε τελικό!

10. ΕΛΛΑΔΑ

Αν και ήταν εμφανώς αγχωμένη, αφού την προηγούμενη μέρα, στην πρόβα για τις κριτικές επιτροπές, αναγκάστηκε να ερμηνεύσει δύο φορές το κομμάτι, λόγω τεχνικών προβλημάτων, η Demy πανέμορφη, λαμπερή και γλυκιά, έδωσε τον καλύτερο της εαυτό επί σκηνής και έβαλε την Ελλάδα ξανά σε τελικό ύστερα από έναν χρόνο απουσίας. ”This is love” and this is Greece! Μπράβο μας και ας απολαύσουμε την βραδιά εκείνη χωρίς γκρίνιες και μουρμούρες…

11. ΠΟΛΩΝΙΑ

Η Kasia Mos ερμήνευσε εξαιρετικά το ”Flashlight”. Σε μια επίδειξη, στο φινάλε, των φωνητικών της δυνατοτήτων, κατάφερε και έβαλε την Πολωνία στον τελικό, παρόλο που δεν ήταν φαβορί. Μετά την Demy μας, οφείλω να πω ότι ήταν πολύ όμορφη και σέξι.

12. ΜΟΛΔΑΒΙΑ

Φάνηκε εξαρχής, ότι θα περάσει. Ξεσήκωσε όλον τον κόσμο μέσα, και παρόλο που είναι ένα πολύ μέτριο κομμάτι, έως κακό θα τολμούσα να πω, είχε μια τόσο έξυπνη και ζωντανή σκηνική παρουσία, που πέρασε τελικό. Μοναδικός ο σαξοφωνίστας, με έκανε και γέλασα πολύ! ‘‘Sunstroke project” και ”Hey mamma!” για την Μολδαβία. Οι κοπέλες δήλωσαν ξεκάθαρα την πρόθεση τους για …γάμο, ντυμένες νύφες!

13. ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Η Svala, η λευκή βασίλισσα, δεν τα κατάφερε να περάσει. Το ”Paper” δεν έπεισε, και από ότι φάνηκε, δεν ήταν η χρονιά της …κοτσίδας φέτος! Διακριτικά ήταν και τα σκουλαρίκια της.

14. ΤΣΕΧΙΑ

Η Martina Barta , τυλιγμένη σε αυτό το bronze λαμέ σύνολο που φορούσε, δεν κατάφερε να βάλει την Τσεχία για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε τελικό. Μια απλή ερμηνεία για το ”My turn”, δεν έφτασε και έτσι δεν έπεισε!

15. ΚΥΠΡΟΣ

Ο Hovig, τα κατάφερε , το ”Gravity‘‘ κέρδισε τις εντυπώσεις στη σκηνή του Κιέβου και έτσι το νησί της Αφροδίτης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, θα δώσει το παρόν σε τελικό! Εξακολουθώ να πιστεύω, ότι έχει κάποιες ομοιότητες με άλλες συμμετοχές, αλλά εφόσον μπήκε στον τελικό, αυτό είναι που μετράει.

16. ΑΡΜΕΝΙΑ

Μακράν και με διαφορά, ήταν η καλύτερη της βραδιάς. Η πιο άρτια παρουσίαση ανήκει στην Artsvik και στο έθνικ κομμάτι της ”Fly with me”. Το μόνο που μένει, είναι να δούμε μέχρι που μπορεί να φτάσει. Εξαιρετική, απολαύστε την!

17. ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Ο νικητής του 1990 …θα μπορούσε να ήταν ο Omar Naber, με αυτό το τραγούδι, το ”On my way”. Τώρα για το 2017, τολμώ να κάνω πρόβλεψη ότι είναι ο νικητής της …τελευταίας θέσης του ημιτελικού! Δεν τον ευνόησε και η εμφάνιση μετά την ισοπεδωτική Αρμενία… όχι πως αν εμφανιζόταν πιο πριν θα περνούσε!

18. ΛΕΤΟΝΙΑ

Την αυλαία έριξε το συγκρότημα Triana Park, που δικαιωματικά λαμβάνει τον τίτλο, της εναλλακτικής πρότασης της βραδιάς. Ψυχεδελικό κομμάτι το ”Line”, που για να πούμε και την αλήθεια, θα είχε ενδιαφέρον να το δούμε την βραδιά του τελικού. Δε θα συμβεί όμως, αφού αποκλείστηκαν.

Μετά το απαραίτητο recap των συμμετοχών, ώστε να ψηφίσει ο κόσμος, εμφανίστηκε -επιτέλους- η Jamala, για να ερμηνεύσει σε μια ορχηστρική εξαιρετική διασκευή, το περσινό νικητήριο κομμάτι, το ”1944”. Με μια ευφάνταστη σκηνική παρουσία και πολύ ωραία εφέ, απέδειξε πως δικαίως πήρε την πρώτη θέση.

Ενώ εμείς βλέπαμε διαφημίσεις, η Jamala ξαναβγήκε στη σκηνή και ερμήνευσε το ”Zamanyly”, κάτι το οποίο δεν είχαμε την δυνατότητα να το δούμε live, αλλά μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ.

Οι χώρες που πέρασαν στον τελικό, με τυχαία σειρά ανακοίνωσης είναι οι εξής :

01. ΜΟΛΔΑΒΙΑ

02. ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ

03. ΕΛΛΑΔΑ

04. ΣΟΥΗΔΙΑ

05. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

06. ΠΟΛΩΝΙΑ

07. ΑΡΜΕΝΙΑ

08. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

09. ΚΥΠΡΟΣ

10. ΒΕΛΓΙΟ

Στην μίνι συνέντευξη τύπου, ρώτησαν την Demy αν η Ελλάδα θα μπορούσε να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό αν κερδίσει και η ερμηνεύτριά μας απάντησε καταφατικά, ενώ υποσχέθηκε να τα δώσει όλα στον τελικό του Σαββάτου.

Στη συνέχεια έγινε η κλήρωση για να οριστεί σε ποια σειρά θα εμφανιστούν στον τελικό οι χώρες που προκρίθηκαν, στο πρώτο μισό (θέσεις 1-13) ή στο δεύτερο (θέσεις 14-26). Σταθήκαμε πολύ τυχεροί, αφού και η Ελλάδα και η Κύπρος θα εμφανιστούν στο δεύτερο μισό, όπως και η Σουηδία, η Αυστραλία και το Βέλγιο.

Στο πρώτο μισό, όπου προβλέπεται να γίνει σφαγή, γιατί έχουν μαζευτεί όλα τα φαβορί, κληρώθηκαν η Πορτογαλία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Πολωνία και η Μολδαβία, καθώς και η Ιταλία που ως “big-5″ πάει κατ’ευθείαν τελικό και έχει κληρωθεί από την Κυριακή.

Να σας υπενθυμίσω, ότι η ακριβής σειρά εμφάνισης καθορίζεται από τους διοργανωτές και αποφασίζεται, μετά το τέλος και του Β’ ημιτελικού.

Ραντεβού πλέον την Πέμπτη, με τον δεύτερο ημιτελικό…

Μείνετε συντονισμένοι στο MusicCorner.gr !