Το χρονικό του τελικού της Eurovision: Νίκησε η μουσική!

Γράφει ο Μιχάλης Παπαϊωάννου

Έπρεπε να περάσουν 53 ολόκληρα χρόνια, από την πρώτη συμμετοχή της Πορτογαλίας, προκειμένου να γευτεί την πρωτιά. O Salvador Sobral, έκανε κυριολεκτικά περίπατο στον τελικό, εξουδετερώνοντας το απόλυτο φαβορί μηνών την Ιταλία, αφήνοντας την στην 6η θέση.

Η Ελλάδα και η Demy, τερμάτισαν στην 19η θέση ενώ η Κύπρος με τον Hovig 21η. Ας δούμε όμως πως εξελίχτηκε η βραδιά.

Με ένα εισαγωγικό video, στο οποίο μας έδειχναν το Κίεβο της Ουκρανίας και την καθιερωμένη πλέον παρέλαση των χωρών του τελικού, ξεκίνησε ο διαγωνισμός. Η τριανδρία των παρουσιαστών της βραδιάς, Timur Miroshychenko, Oleksandr Skichko και Volodymyr Ostapchuk, προσπάθησαν να κάνουν ότι μπορούν, προκείμενου να σώσουν την βραδιά …ωδή στην έλλειψη πρωτοτυπίας και έμπνευσης. Στον ελληνικό σχολιασμό, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου, πιο χαλαροί και καυστικοί από ποτέ, – και πολύ σωστά έπραξαν, γιατί θέλει και λίγο σχόλιο η Eurovision, η πολύ σοβαροφάνεια βλάπτει!- ενώ τους βαθμούς της ελληνικής κριτικής επιτροπής ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.

1. ΙΣΡΑΗΛ

Σίγουρα δεν ευνοήθηκε από την θέση. Φωνητικά ο IMRI ήταν μέτριος, αλλά παρόλα αυτά για αρχή ήταν ο καταλληλότερος, για να δώσει το έναυσμα για το πάρτι. Τελικά όσο ωραίος και να είσαι, όσες φορές και να κλείσεις το μάτι στην κάμερα, δεν βοηθά για να πας καλά στον τελικό!

IMRI – ”I feel alive”: 23η θέση, με 39 βαθμούς.

2. ΠΟΛΩΝΙΑ

Άψογη φωνητικά, άψογη εμφανισιακά, έβαλε και λίγο βιολί επί σκηνής, για να κερδίσει τις επιτροπές, αλλά δεν είχε και πολύ καλύτερη τύχη από τον προηγούμενο διαγωνιζόμενο. Δεν είχε καθίσει και ο κόσμος στον καναπέ, έρχονταν και οι αργοπορημένοι και έτσι η Kasia Moss με το ”Flashlight” κατέληξε 22η με 64 βαθμούς.

3. ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Και ξαφνικά από παντού, πετάχτηκαν διάφορα σεμεδάκια, στις κιθάρες, στα καπέλα, στο κεφάλι…! Η χαρά της γιαγιάς που πλέκει! Οπωσδήποτε, τηλεφώνησαν πολλές κυρίες, θέλοντας να ρωτήσουν, πως τα έφτιαξαν, αλλά δεν καταλάβαιναν ότι εκείνη την ώρα τους ψήφιζαν. Γιατί δε λέω, καλό το κέφι, καλό το μπρίο αλλά μέχρι ενός ορίου. Δεν μπορώ να δεχτώ την 17η θέση, από τους Naviband και το ”The story of my life” με 83 βαθμούς.

4. ΑΥΣΤΡΙΑ

Μετά την Conchita Wurst… το χάος! Αυτή η φράση ταιριάζει γάντι, στα ροζ μοβ σύννεφα, της αυστριακής συμμετοχής αφού έλαβε ένα ωραιότατο, ολοστρόγγυλο μηδενικό από το televoting! Ούτε ένας άνθρωπος, δε βρέθηκε να στηρίξει τον Nathan Trent και το ‘‘Running on air”, μόνο οι επιτροπές του έδωσαν 93 βαθμούς, που ήταν ικανοποιητικοί, ώστε να τον φέρουν στην 16η θέση. Δεν ήταν και τόσο κακός, υπήρχαν και χειρότεροι!

5. ΑΡΜΕΝΙΑ

Άρτια επί σκηνής, με ένα υπέροχο τηλεοπτικό αποτέλεσμα, αλλά με ένα περίεργο έθνικ τραγούδι, το οποίο δεν έπεισε κοινό και επιτροπή. Για εμένα στο top 3 για φέτος, τουλάχιστον για το concept. Δυστυχώς, 18η θέση με 79 βαθμούς για την Artsvik και το ”Fly with me”. Πρέπει να πήρε αρκετή …βαλεριάνα για να ηρεμήσει μετά, αφού είδε βαθμολογικά να είναι πιο πάνω της και η Αυστρία και η Λευκορωσία. Και εγώ το ίδιο θα έκανα!

6. ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Δεν έχω να πω πολλά εδώ. Αρκετά καλή εμφάνιση από την Ολλανδία, που με ένα καλύτερο και πιο εμπνευσμένο background, θα πήγαινε ακόμα ψηλότερα. Εκτιμήθηκε δεόντως από τις επιτροπές. Πόσα στρας να χρησιμοποιήθηκαν άραγε για τα ρούχα; OG3NE, ”Lights and Shadows”, 11η θέση, 150 βαθμοί.

7. ΜΟΛΔΑΒΙΑ

Πολλά ρεκόρ έσπασαν αυτή την βραδιά. Όπως για παράδειγμα, ότι η Μολδαβία έλαβε την καλύτερη θέση από την μέρα που συμμετείχε πρώτη φορά στο διαγωνισμό. Η πραγματική έκπληξη της βραδιάς. Κανένας δεν περίμενε, ότι οι Sunstroke Project, με το ”Hey mamma”, θα είναι στην 3η θέση, με 374 βαθμούς. Και αν αναρωτηθεί κανείς τελικά, γιατί πήγε τόσο ψηλά, θα βρει την απάντηση, στο ότι η Eurovision, πριν ξανασοβαρέψει εντελώς, ήταν ένας χαλαρός θεσμός με φτερά και πούπουλα, μόνο που αντί για αυτά , η Μολδαβία είχε νύφες και γαμπρούς. Α, και έναν σαξοφωνίστα για την δεξίωση!

8. ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Λυπάμαι, που θα στεναχωρήσω κάποιους, αλλά δε μπορώ να δεχτώ ότι αυτό το κομμάτι, βρέθηκε πάνω από εμάς. Ίσως, κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα, από τα χειρότερα τραγούδια της βραδιάς. Άλλαξε και ρούχα ο Joci Papai στον τελικό, να του φέρουν γούρι …και του έφεραν μάλλον αφού ήρθε στην 8η θέση με 200 βαθμούς.

9. ΙΤΑΛΙΑ

Έχει αυτόν τον μαγικό τρόπο αυτή η χώρα, να βγάζει τραγούδια στον διαγωνισμό που κάνουν πάταγο, τρελή επιτυχία, και μετά …δεν νικάνε! Όπως το ”Volare”, που ποτέ δεν νίκησε αλλά ήρθε τρίτο. Έτσι και το ”Occidentali’s karma”, που προκάλεσε φρενίτιδα, που θα ακουστεί παντού, που άφησε το στίγμα του σαφέστατα στον 62ο διαγωνισμό, αλλά περιορίστηκε – προς έκπληξη αρκετών- στην 6η θέση με 334 βαθμούς. O Francesco Gabbani πάντως, είχε όλη την αρένα μαζί του και φάνηκε. Σίγουρα δε βγήκε ζημιωμένος από όλο αυτό.

10. ΔΑΝΙΑ

Δε μπορώ να είμαι αντικειμενικός με αυτή την συμμετοχή. Ήταν από τα αγαπημένα μου τραγούδια, με μια εξαιρετική φωνή η Anja, που δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να μην ”πνιγεί”, αφού την έβαλαν να εμφανιστεί ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί. ‘‘Where I am”, 20η θέση με 77 βαθμούς.

11. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Η καλύτερη θέση που είχε πάρει ποτέ η χώρα στον διαγωνισμό, ήταν η 6η. Από το 2011 είχε να δει τελικό. Ποτέ δεν εγκατέλειψε στα τραγούδια που έστελνε, την γλώσσα της, τα πορτογαλικά. Η απλότητα σε όλο της το μεγαλείο. Δεν είχε εφέ, δεν είχε ιδιαίτερα background, δεν είχε χορευτικά, δεν είχε πυροτεχνήματα. Είχε καρδιά, ψυχή, ρομαντισμό, και μια μουσική μελωδία που σε ηρεμούσε και σε μελαγχολούσε ταυτόχρονα. Δεν πειράζει που δεν καταλαβαίναμε τα λόγια. Εισπράξαμε το συναίσθημα και αυτό φάνηκε. Το ήθελαν τρελά να νικήσουν οι Πορτογάλοι και το κατάφεραν και μάλιστα στην γλώσσα τους! Η τελευταία νίκη χώρας, που δεν ερμήνευσε το τραγούδι της στα αγγλικά ήταν το 2007, με την Σερβία. Και η Αυστρία το 2014, 11η είχε εμφανιστεί. Τα σάρωσε όλα ο Salvador Sobral, κοινό και επιτροπή πρώτος. ”Amar pelos dois’‘, 1η θέση επάξια με 758 βαθμούς.

12. ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ

Κεφάλια αλόγου, ένα σκοτεινό δωμάτιο, τοίχοι που γκρεμίζονται, όλα αυτά κόντρα στην προηγούμενη λιτότητα. Δεν ήταν κακό το κομμάτι, αλλά μου πέρασε και λίγο αδιάφορο. H Dihaj, με το ”Skeletons’‘ ήρθε 14η με 120 βαθμούς.

13. ΚΡΟΑΤΙΑ

Ειλικρινά, δεν περιγράφω άλλο! Ακόμα να χωνέψω πως η Κροατία, με αυτό το διχασμένης προσωπικότητας κομμάτι, κατάφερε να τερματίσει 13η -αν είναι δυνατόν!- με 128 βαθμούς. Ο Jacques Houdek και το ”My friend”. Τελικά …μας ψεκάζουν, όχι μόνο εμάς αλλά και άλλους πολλούς!

14. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Το μεγαλύτερο χαστούκι της βραδιάς, από το κοινό, το πήρε η Αυστραλία, αφού έλαβε μόλις 2 βαθμούς από το televoting και 171 από τις επιτροπές. Μια τεράστια απόκλιση. Σιγά σιγά, μετά την Σουηδία, θα πάρει και αυτή τον τίτλο του χαϊδεμένου παιδιού των επιτροπών. Μέτριο τραγούδι, μέτρια εμφάνιση, όμως 9η θέση με 173 βαθμούς, για τον Isaiah και το τραγούδι ”Don’t come easy’‘.

15. ΕΛΛΑΔΑ

Δε θα πω πολλά. Αν η Ελλάδα ήρθε 19η με 77 βαθμούς, το οφείλει στην Demy. Δε θα ευλογήσω τα γένια μας, σε καμία περίπτωση. Ούτε τα εφέ ήταν ικανοποιητικά, ούτε το τραγούδι ήταν πολύ καλό, ούτε τα φωνητικά, ούτε τίποτα. Σίγουρα δεν ήταν από τις καλύτερες στιγμές του Δημήτρη Κοντόπουλου, αλλά ούτε και του Φωκά Ευαγγελινού. Ήμασταν πάντως πολύ καλύτεροι από τον ημιτελικό και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα. Ο κόσμος από κάτω φώναζε, πριν ξεκινήσει η Demy την ερμηνεία της, ρυθμικά το όνομά της. Μπράβο στην Demy που έκανε ότι καλύτερο μπορούσε, γιατί είναι μια πολύ ταλαντούχα κοπέλα. Ελπίζω του χρόνου και η κρατική τηλεόραση να το πάρει ζεστά το θέμα, και να πάμε στην Πορτογαλία, με άλλο αέρα! ”This is love” για την Ελλάδα! Μας άξιζε κάτι καλύτερο σίγουρα από την θέση που πήραμε…

16. ΙΣΠΑΝΙΑ

Όπως προέβλεψα πολύ σωστά, από τις πρόβες, πήρε την τελευταία θέση και …δικαιωματικά μάλιστα!Σανίδες του σερφ, καλοκαίρι, μαγιό, παραλία, αλλά δεν ήταν αρκετά. Πήρε μηδέν από τις επιτροπές και πέντε από το κοινό. Τι μας κάνουν δηλαδή? 26Η θέση, με 5 βαθμούς, για τον Manel Navarro και το ”Do it for your lover”. Δεν μπορούσε να τραγουδήσει καν ο άνθρωπος, τι τον βγάλανε στην σκηνή, απορώ!

17. ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Τελικά, αυτός ο ιδιαίτερος ήχος και ο dj με την led μάσκα άρεσαν. Αν και εκνευριστικό αυτό το επαναληπτικό ρεφρέν, το τραγούδι ”Grab the moment” από τους Jowst, βρήκε το δρόμο για την δεκάδα και τερμάτισε στη 10η θέση με 158 βαθμούς.

18. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Από το 2009, είχε να στείλει κάτι τόσο όμορφο η χώρα. Μια πολύ καλή και εκφραστική ερμηνεύτρια, με ένα υπέροχο background, που για εμένα ήταν το ομορφότερο της βραδιάς. Ίσως ήταν τόσο καθηλωτικό το φόντο της Lucie Jones, που μας έκανε να μην ακούμε τόσο το τραγούδι. ”Never give up on you”, 15η θέση με 111 βαθμούς.

19. ΚΥΠΡΟΣ

Είπα τα άσχημα της Ελλάδας, να πω όμως και της Κύπρου. Μια αντιγραφή ήταν όλη η συμμετοχή, από το τραγούδι μέχρι την σκηνική παρουσίαση. Πολύ καλός και άνετος ο Hovig, αλλά δεν ήταν τίποτα το πρωτότυπο. Παρόλα αυτά το ”Gravity” , ήρθε στην 21η θέση με 68 βαθμούς.

20. ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Σ’ αυτό το τραγούδι, είχαν τόση ενέργεια και τόση καλή χημεία επί σκηνής, η Ilinca και ο Alex Florea, που το έφτασαν αρκετά ψηλά. Χιουμοριστικός ο ήχος, αφού είναι λίγο σαν να κάνει …γαργάρες η κοπέλα, ζωντάνια και ζωηρά χρώματα συνθέτουν το ”Yodel it”, που ήρθε στην 7η θέση με 282 βαθμούς. Ίσως και να είναι υπερβολή η 7η θέση, για το συγκεκριμένο τραγούδι.

21. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η κακή μοίρα της Γερμανίας στον διαγωνισμό, δεν έχει τελειωμό. Για δύο συνεχόμενες χρονιές (2015, 2016) τερμάτισε τελευταία και φέτος στο παρά πέντε γλίτωσε και πάλι την τελευταία θέση. Ήταν τόσο ψηλή η Levina, που άμα κρεμόταν πολυέλαιος επί σκηνής …θα έβρισκε το κεφάλι της! Ολομόναχη, δεν κατάφερε παρά μόνο να φτάσει στην 25η θέση, με 6 βαθμούς. ‘‘Perfect life” το τραγούδι, και τελικά δεν ήταν τόσο perfect για την Levina!

22. ΟΥΚΡΑΝΙΑ

H Ουκρανία, σαν οικοδέσποινα τα θαλάσσωσε λίγο φέτος με τον διαγωνισμό. Τα προβλήματα που δημιούργησε με την Ρωσία, θα έχουν σίγουρα τον αντίκτυπό τους τις επόμενες μέρες. Σαν να βαριόντουσαν λίγο, που είχαν αναλάβει την διοργάνωση της Eurovision. Στα του κομματιού, ήταν η μοναδική ροκ πινελιά της βραδιάς. Σαν κομμάτι δεν ήταν άσχημο. Ένα τσακ τρομακτικό, θα χαρακτήριζα αυτό το κεφάλι που ήταν επί σκηνής. Το συγκρότημα O’ Torvald, με το ”Time” τερμάτισε 24η θέση με 36 βαθμούς.

23. ΒΕΛΓΙΟ

H Blanche είχε …ψύξη σίγουρα. Δεν γύριζε το κεφάλι, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά! Παρόλο που είχε μια άχαρη, άνευρη σκηνική παρουσία, είχε ένα τόσο καλό ραδιοφωνικό κομμάτι, που τον κόσμο δεν τον ενδιέφερε αυτό που έβλεπε. Να τονίσουμε, πως κατά πάσα πιθανότητα, είχε τσακωθεί με τον κομμωτή της, γιατί βγήκε εντελώς αχτένιστη. Όμως, το ”City Lights’‘, έφτασε στην 4η θέση, με 363 βαθμούς.

24. ΣΟΥΗΔΙΑ

Η βασίλισσα της Σκανδιναβίας, και εν δυνάμει της Eurovision, έκανε αυτό που έπρεπε. Pop κομμάτι (I can’t go on), ωραίος ερμηνευτής (Robin Bengtsson), έξυπνο στήσιμο στη σκηνή με διαδρόμους γυμναστικής, και μια καλή 5η θέση με 344 βαθμούς.

25. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Μικρός αλλά θαυματουργός! Η Βουλγαρία, είχε κάνει μόνο 2 εμφανίσεις σε τελικό, οι οποίες κατέληξαν στην πεντάδα. Αυτή τη χρονιά, πήγαινε για πρωτιά, αλλά βρήκε στο δρόμο της την Πορτογαλία. Διαφορετικά, θα είχαμε νικητή από τα Βαλκάνια. Όμορφή ερμηνεία, όσα πρέπει επί σκηνής εφέ, και ένας Kristian Kostov, με ένα ”Beautiful mess”, που έφτασε ως την πηγή αλλά δεν ήπιε νερό. 2η θέση με 615 βαθμούς. Έχει όσο χρόνο θέλει να ξανάρθει, να πάρει πρωτιά.

26. ΓΑΛΛΙΑ

Την αυλαία του 62ου διαγωνισμού, έκλεισε η Alma με το ”Requiem”. Μια πολύ όμορφή παρουσία, με ένα αρκετά καλό τραγούδι, που όμως το background της, μας έφερε λίγο ναυτία, από το γύρω γύρω που έκανε συνεχώς. Εξαιρετικά εντυπωσιακός ο Πύργος του Άιφελ, ο οποίος έδινε την αίσθηση ότι ήταν πίσω από την Alma. Καθόλου κακή 12η θέση με 135 βαθμούς.

Την έναρξη για την ψηφοφορία έδωσε ο Verka Serduskha, που είχε εμφανιστεί και σε βίντεο στον δεύτερο ημιτελικό, ενώ ακολούθησε η Ruslana, φορτωμένη από αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπο της, με μπαλέτο για να μας παρουσιάσει το τραγούδι της ”It’s magical”. Δεν θύμιζε σε τίποτα την κυρία από το Wild Dances του 2004. H Jamala ανέβηκε και αυτή στη σκηνή του International Exhibition Centre, ξεχασμένη από το Θεό, για να ερμηνεύσει το νέο της κομμάτι ” I believe in you”, που είχε την ”χαρά” να μοιραστεί -με ένα απρόσκλητο επισκέπτη- την σκηνή, ο οποίος ανενόχλητος κατέβασε το παντελόνι του μαζί με το εσώρουχο για να μας δείξει τα …οπίσθια του! Αν κρίνω από την ζεν αντίδραση της Jamala …είχε δει και καλύτερα!

Η ώρα της ψηφοφορίας έφτασε, και οι κριτικές επιτροπές έδιναν απλόχερα τα 12αρια τους στην Πορτογαλία. Η ψηφοφορία των επιτροπών, είχε ως εξής :

1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 382 ΒΑΘΜΟΙ

2. ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ 278

3. ΣΟΥΗΔΙΑ 218

4. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 171

5. ΟΛΛΑΝΔΙΑ 135

6. ΝΟΡΒΗΓΙΑ 129

7. ΙΤΑΛΙΑ 126

8. ΜΟΛΔΑΒΙΑ 110

9. ΒΕΛΓΙΟ 108

10. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 99

Η Ελλάδα στις επιτροπές, πήρε 48 βαθμούς, στην 17η θέση, ενώ η Κύπρος 36 βαθμούς στην 20η θέση.

Το κοινό όμως είχε άλλη άποψη και έτσι η δεκάδα του κοινού ήταν :

1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 376 ΒΑΘΜΟΙ

2. ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ 337

3. ΜΟΛΔΑΒΙΑ 264

4. ΒΕΛΓΙΟ 255

5. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 224

6. ΙΤΑΛΙΑ 208

7. ΟΥΓΓΑΡΊΑ 152

8. ΣΟΥΗΔΙΑ 126

9. ΚΡΟΑΤΙΑ 103

10. ΓΑΛΛΙΑ 90

Η Ελλάδα στο televoting πήρε 29 βαθμούς στην 16η θέση, ενώ η Κύπρος 32 βαθμούς στην 14η θέση.

O Salvador Sobral μετά την νίκη του δήλωσε: ”Ζούμε σε ένα κόσμο ”αναλώσιμης” μουσικής, που είναι σαν fast food. Η μουσική είναι συναίσθημα, και όχι πυροτεχνήματα, και θα πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Να φέρουμε πίσω την μουσική στην ζωή μας!”

Αξίζει να πούμε πως:

– Η Πορτογαλία κατέκτησε την 1η θέση, μετά από 52 χρόνια συμμετοχής, σπάζοντας το ρεκόρ της Φινλανδίας που ήταν 45 χρόνια συμμετοχής στον διαγωνισμό.

– Ρεκόρ θέσης για την Βουλγαρία, αφού η καλύτερη θέση που είχε ήταν η 4η πέρσι.

– Ρεκόρ θέσης και για την Μολδαβία, αφού η καλύτερη ήταν η 6η θέση, στο ντεμπούτο της στο διαγωνισμό το 2005.

– Η Ελλάδα πήρε το Euro το 2004, και την Eurovision τo 2005. H Πορτογαλία, πήρε το Euro το 2016, και την Eurovision το 2017.

– Η Ουκρανία με την Jamala, που ήταν περσινή νικήτρια, απείχε από τον διαγωνισμό την προηγούμενη χρονιά, όπως και η Πορτογαλία, που πέρσι δεν συμμετείχε αλλά φέτος πήρε πρωτιά!

– Το 2015, η Ελλάδα είχε εμφανιστεί 15η στον τελικό και πήρε την 19η θέση, όπως ακριβώς και φέτος.

– Η Πορτογαλία πήρε 18 (!) δωδεκάρια από τις επιτροπές!

– Η Ελλάδα πήρε δύο 12άρια από τις επιτροπές της Κύπρου και του Μαυροβουνίου, ένα 10αρι από την Αρμενία, ένα 6αρι από την Βουλγαρία ένα 5αρι από το Αζερμπαϊτζάν, και ένα βαθμό από την Αλβανία. Στο televoting πήραμε 12 από την Κύπρο, 7 από την Μολδαβία, 5 από την Βουλγαρία, 3 από την Αλβανία, και 1 βαθμό από Αρμενία και Ρουμανία.



Και κάπως έτσι, άλλη μια χρονιά, περνά στα χρυσά βιβλία της Eurovision! Ο διαγωνισμός επιτέλους κατέβηκε προς το νότο και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, στην Λισαβόνα πιθανότατα, το 2018…!

Obrigado Portugal!!!

Ο Salvador Sobral ερμηνεύει ξανά το “Amar Pelos Dois“, αμέσως μετά τη νίκη του, παρέα αυτή τη φορά στη σκηνή με την αδελφή του Luisa, η οποία έχει γράψει το τραγούδι…