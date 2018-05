Το χρονικό του Β’ ημιτελικού της Eurovision…

Γράφει ο Μιχάλης Παπαϊωάννου

Σε έναν πραγματικά αδιάφορο ημιτελικό, όπου αν συμμετείχε εκεί η Ελλάδα, θα είχε περάσει άνετα στον τελικό, μας καλωσόρισαν οι 4 παρουσιάστριες του φετινού διαγωνισμού, Silvia Alberto, Daniela Ruah, Catarina Furtado και Filomena Cautela, κυρίως στο green room, η οποία κλέβει την παράσταση. Οι σχολιαστές μας, Αλέξανδρος Λιζάρδος και Δάφνη Σκαλιώνη, για μια ακόμη φορά υπήρξαν μέτριοι, και πάω κατευθείαν στις συμμετοχές γιατί θα αναφέρω και αλλά αρνητικά για εκείνους, και δε το θέλω…



1. ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Παλιός γνώριμος, με μεγάλη άνεση και ο Alexander Rybak, που σε καμία περίπτωση η εμφάνιση του, δε θυμίζει τις παλιές καλές εποχές, προσπάθησε να πείσει ότι θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος για την Κύπρο. Νότες και βιολί παντού και μια βέβαιη πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου.

2. ΡΟΥΜΑΝΙΑ

“Μάσκα διάλεξε αν θέλεις και εσύ…”, μάλλον από εκεί εμπνεύστηκαν το στήσιμο του τραγουδιού. Με ένα υπέροχο …”μοβ επιταφί” φόρεμα, η ερμηνεύτρια των Humans δεν κατάφερε να βάλει τη χώρα στον τελικό, αν και το κομμάτι είχε μια δυναμική.

3. ΣΕΡΒΙΑ

Επειδή ήταν τόσο μέτριος ο ημιτελικός αυτός, οι Σέρβοι προκρίθηκαν- κατά τύχη υποθέτω- στον τελικό του Σαββάτου. Οι Sanja Ilic & Balcanica, σε βαλκανικούς αμανέδες, προβλέπω να καταλήγουν στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα!

4. ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ

Έκκληση προς Βαλεντίνα Μονέτα: Γύρνα πίσω, σε παρακαλούμε!!! Ανέβηκαν στη σκηνή κάτι ρομπότ μικρά, η Jessica και η Jennifer Brening και νόμιζαν ότι θα προκριθούν! Είπαν το ευχαριστώ στο τέλος, σε ότι γλώσσα γνώριζαν…

5. ΔΑΝΙΑ

Σε ένα παράλληλο σύμπαν, ο Rasmussen, θα έκανε τον …Ιησού από την Ναζαρέτ! Πάγος, χιόνι, κρύο, Βίκινγκς, τρελή απήχηση στο κοινό και όλα αυτά συνθέτουν την πρόκριση της Δανίας στον τελικό.

6. ΡΩΣΙΑ

Μόνη σε ένα παγόβουνο, να προσπαθεί να περάσει το δικό της μήνυμα η Julia Samoylova, ύστερα και από τον περσινό της αποκλεισμό από την Ουκρανία. Πολύ αδύναμη φωνητικά, σε ένα μέτριο κομμάτι, και ο πρώτος αποκλεισμός της Ρωσίας από τελικό, είναι γεγονός. Απέσπασε πάντως θερμό χειροκρότημα στο τέλος.

7. ΜΟΛΔΑΒΙΑ

Αν δεν ήταν από πίσω από την σκηνική τους επιμέλεια, ο Φωκάς Ευαγγελινός, έτσι ώστε να έχουν λίγο χιούμορ σε αυτό που παρουσίασαν, αμφιβάλω αν θα περνούσαν στον τελικό οι Doredos.

8. ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Ένα ροκ κομμάτι από τον Waylon, που τελικά κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό μέσα στο στάδιο. Εγώ αυτό που κρατάω από αυτήν την πρόκριση είναι το εξαίρετο λεοπάρ σακάκι! Χειροκροτώ για την ενδυματολογική προσέγγιση.

9. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Ίσως και να είναι ότι χειρότερο έχει στείλει η Αυστραλία, από τότε που συμμετέχει. Χτυπιόταν 3 ολόκληρα λεπτά χωρίς λόγο η Jessica Mauboy. Εννοείται ότι πέρασε τελικό, αδίκως, όταν άλλοι έχουν μείνει εκτός. Φωνητικά ήταν αρκετά καλή, αλλά μέχρι εκεί.

10. ΓΕΩΡΓΙΑ

Να σας πω την αλήθεια, το συγκρότημα Iriao, είχε τόσο ιδιαίτερο -θα το χαρακτηρίσω- κομμάτι, σε έναν αδύναμο τελικό, που θα ήταν ή του ύψους ή του βάθους. Τελικά ήταν του βάθους, αφού δεν πέρασε καν.

11. ΠΟΛΩΝΙΑ

Ομολογώ, πως ήθελα να περάσει. Μουσική για club ξεκάθαρα, για να χορέψεις, να διασκεδάσεις, με τον Gromee, να είναι πολύ καλός επί σκηνής. Τα πυροτεχνήματα δεν έλειψαν και εδώ, αλλά η Πολωνία δεν τα κατάφερε φέτος.

12. ΜΑΛΤΑ

Μια υπερπαραγωγή από οθόνες led, πυροτεχνήματα, φωτιές και λέιζερ έστησε η Μάλτα για την Cristabelle και να τα βλέπουν κάποιοι άλλοι αυτά, που κατεβαίνουν επί σκηνής σαν τους φτωχούς τους συγγενείς. Παρόλο το εντυπωσιακό του πράγματος, δεν πέρασε και ίσως άδικα.

13. ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Έχω κάτι καλά ηρεμιστικά να του συστήσω. Too much energy for me! …Χωρίς σχόλια όλη η εμφάνιση… Όταν άκουσα δε, ότι πέρασε στον τελικό το συγκρότημα AWS, κατέρρευσα…

14. ΛΕΤΟΝΙΑ

Δεν ήταν κακή, αλλά πλήρωσε το γεγονός, ότι υπήρχε ακριβώς το ίδιο στον πρώτο ημιτελικό, από την Κροατία, μόνο που φορούσε μαύρα ρούχα. Η Laura Rizotto δεν κατάφερε να κάνει το 3 στα 3 για την Βαλτική.

15. ΣΟΥΗΔΙΑ

Ο Benjamin Ingrosso δεν ταλαιπώρησε καθόλου τους διοργανωτές. Έφερε το σκηνικό του, δεν χρησιμοποίησε καθόλου τον φωτισμό της σκηνής, τραγούδησε και φυσικά πήρε την πρόκριση, όπως αναμενόταν άλλωστε.

16. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Με ένα μοναδικό τιρκουάζ σύνολο (σακάκι- παντελόνι), σε ένα τραγούδι που μας θύμισε σε όλους το “Παλιό μου παλτό”, του Χρήστου Δάντη, ο Vanja Radovanovic με ένα νόστιμο βαλκανικό τραγούδι, αλλά με μια αμήχανη σκηνική παρουσία, δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό.

17. ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Σχεδόν τελευταία σε όλα τα στοιχήματα, η Lea Sirk με αυτό το δήθεν κόψιμο της μουσικής, που την πατήσαμε ακόμα και εμείς που ξέραμε ότι θα το κάνει, κέρδισε μια θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Δυναμική, όμορφη, με ζωντάνια αλλά χωρίς μεγάλες προσδοκίες.

18. ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Με σκηνική εμφάνιση, που θα ζήλευε και ο Κρίστοφερ Λι αφού βγαίνει μέσα από έναν …τάφο-πιάνο, με φωτιές που θα ζήλευε και ο τελευταίος πυρομανής επί γης, ο Melovin έκανε ένα υπέροχο show, όπως συνηθίζει να κάνει η Ουκρανία γενικώς και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τελικό. Δικαίως…

Οι χώρες που πέρασαν στον τελικό είναι:

ΣΕΡΒΙΑ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ.

Αργά το βράδυ όμως, δόθηκε και η σειρά εμφάνισης των χωρών στον μεγάλο τελικό:

1. ΟΥΚΡΑΝΙΑ

2. ΙΣΠΑΝΙΑ

3. ΣΛΟΒΕΝΙΑ

4. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

5. ΑΥΣΤΡΙΑ

6. ΕΣΘΟΝΙΑ

7. ΝΟΡΒΗΓΙΑ

8. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

9. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

10. ΣΕΡΒΙΑ

11. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

12. ΑΛΒΑΝΙΑ

13. ΓΑΛΛΙΑ

14. ΤΣΕΧΙΑ

15. ΔΑΝΙΑ

16. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

17. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

18. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

19. ΜΟΛΔΑΒΙΑ

20. ΣΟΥΗΔΙΑ

21. ΟΥΓΓΑΡΙΑ

22. ΙΣΡΑΗΛ

23. ΟΛΛΑΝΔΙΑ

24. ΙΡΛΑΝΔΙΑ

25. ΚΥΠΡΟΣ

26. ΙΤΑΛΙΑ

Προτελευταία θα εμφανιστεί η Ελένη Φουρέιρα, και πιστεύω ότι η πρώτη νίκη για την Κύπρο δεν είναι μακρυά, εκτός αν η EBU επιθυμεί την Γαλλία μετά από χρόνια να κερδίσει τον διαγωνισμό ή αν το Ισραήλ, μετά από 20 χρόνια, καταφέρει να βγει ξανά πρώτο, αφού πείσει τις επιτροπές. Όπως και να έχει, εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε τα καλύτερα στην Ελένη, και ελπίζουμε να φέρει την πρωτιά!

Καλή Επιτυχία!

