Το Release Athens 2017 θα φέρει για τρεις μέρες τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής στην Πλατεία Νερού!

Το Release Athens 2017 έρχεται για να κάνει το καλοκαίρι μας πιο συναρπαστικό! Το φεστιβάλ που έφερε νέα πνοή στη μουσική πραγματικότητα της χώρας μας επιστρέφει δυναμικά, φέρνοντας κοντά μας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, αλλά και ορισμένα από τα πλέον ανερχόμενα κι ελπιδοφόρα της αντίστοιχης εγχώριας.

Σε έναν πανέμορφο χώρο, λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και δίπλα στη θάλασσα, θα ζήσουμε το μεγαλύτερο party του φετινού καλοκαιριού!

Παρασκευή 2, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Ιουνίου, η καρδιά της μουσικής θα χτυπάει στην Πλατεία Νερού, όπου θα υποδεχτούμε τους: Jamiroquai, Thievery Corporation, Röyksopp, Michael Kiwanuka, Archive,Moderat, Kadebostany, Wax Tailor, Larry Gus, The Rattler Proxy, Omega Ray, Σtella, Etten, Chinese Basement, The Blue Square!

Απλά Εισιτήρια

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται στα 40 ευρώ (μονό εισιτήριο) και 75 ευρώ (διπλό), μέχρι τις 15/5.

Στην επόμενη φάση της προπώλησης, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 43 (μονό) και 80 ευρώ (διπλό).

Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 50 ευρώ.

Vip Tickets

Διατίθεται πολύ περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 100 ευρώ για τις δύο πρώτες ημέρες του φεστιβάλ (2/6 + 16/6) και προς 140 ευρώ για την τελευταία (17/6).

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ø ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands &stools για όλους

Ø open bar

Ø προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο

Ø ιδιωτικό parking

Ø ξεχωριστές τουαλέτες

Ø αναμνηστικό δώρο του φεστιβάλ.

Εισιτήρια τριημέρου

Η διάθεση των τριήμερων εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 110 ευρώ.

Εισιτήρια με άτοκες δόσεις

Όπως και πέρσι, υπάρχει η δυνατότητα αγοράς των εισιτηρίων σε άτοκες δόσεις, με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Σε αυτό το χρονικό σημείο, οι δόσεις είναι 2 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και τις 31/5.

Προπώληση: http://releaseathens.gr/tickets/

Το πρόγραμμα του Release Athens 2017, ανά ημέρα:

Day 1 / Παρασκευή 2 Ιουνίου: Röyksopp + Moderat + Larry Gus + The Rattler Proxy + Etten

Στο ξεκίνημα του φεστιβάλ, θα υποδεχτούμε δύο από τα σημαντικότερα και δημοφιλέστερα ονόματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, τους Νορβηγούς Röyksopp και τους Γερμανούς Moderat. Η εμφάνιση και των δύο θα συνοδεύεται από ένα εκπληκτικό light show που, μαζί με τα τραγούδια τους, που το ελληνικό κοινό έχει λατρέψει, θα προσφέρει μία ανεπανάληπτη οπτικοακουστική εμπειρία σε όσες και όσους παρευρεθούν.

Οι headliners Röyksopp, με τον καλλιτεχνικό πυρήνα των Svein Berge και Torbjørn Brundtland σε πρώτο πλάνο (με τη συμμετοχή της εντυπωσιακής Ionna Lee και του εξαιρετικού Jamie Irrepressible των Irrepressibles στα φωνητικά), αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα και δημιουργικότερα σύνολα της παγκόσμιας electronica σκηνής. Κινούμενοι σε ολόκληρο το φάσμα της -από την trip – hop / ambient, μέχρι την synthpop / house – έχουν εξυμνηθεί από τους κριτικούς κι έχουν σαρώσει βραβεία και πωλήσεις, σε μια πορεία που διαρκεί πλέον κοντά στα 20 χρόνια. Έχοντας επιρροές από ονόματα όπως οι Kraftwerk, Brian Eno, Vangelis, Tangerine Dream, Pink Floyd, Giorgio Moroder, Art Of Noise, έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα επτά albums και πολλά επιτυχημένα singles, μερικά από τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για συγκεκριμένες εποχές της pop μουσικής, όπως τα “Eple”, “What Else Is There?”, “Remind Me”, “Poor Leno”, “So Easy”, “Monument”, “Sparks”, “Only This Moment”, “Beautiful Day Without You”, “The Girl And The Robot”, “Happy Up There”, “This Must Be It”, “Here She Comes Again”, “Skulls”, “Running To The Sea”, “Do It Again”, “I Had This Thing” και άλλα πολλά.

Έχουν κάνει remixes σε κομμάτια των Coldplay, Vangelis, FR David, XTC, This Mortal Coil, Thomas Dolby, Depeche Mode, μεταξύ άλλων, ενώ οι συνεργασίες τους περιλαμβάνουν ονόματα όπως οι Robyn, The Knife, Fever Ray, Lykke Li, Jamie Irrepressible, Apparat, Erlend Øye (Kings Of Convenience). Οι live εμφανίσεις τους είναι εντυπωσιακές, με τη συνοδεία ενός εκπληκτικού light show –με τη χρήση lasers, projections και μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας– το οποίο θα συνοδεύει την εμφάνισή τους και στο Release Athens 2017!

Για τους Γερμανούς Moderat μάλλον δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, ιδίως μετά την εμφάνισή τους στην Αθήνα, τον Νοέμβριο του 2016. Οι περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι που έδωσαν το “παρών” εκείνο το βράδυ στο Gazi Music Hall πρέπει να κατάλαβαν τον λόγο που ανάγκασε τον Τύπο να τους προσδώσει τον χαρακτηρισμό του “Top Electronic Act” του πλανήτη μέσα στην περασμένη χρονιά. Το εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που μας προσέφεραν, όπου ήχος και φως έκαναν τους πάντες να λικνίζονται στους ρυθμούς τους, αναμένεται να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις στην Πλατεία Νερού και το Release Athens 2017!

Το project των Modeselektor (Gernot Gronsert, Sebastian Szary) και Αpparat (Sascha Ring) δείχνει να βρίσκεται σε μία άκρως ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα το περσινό τρίτο τους album, “Moderat III”, και κομμάτια σαν το “Reminder” και το λίγο παλαιότερο “Bad Kingdom”, τα οποία τους έχουν κάνει εξαιρετικά δημοφιλείς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στον κινηματογράφο συνηθίζεται να λέγεται πως οι αντιφάσεις δημιουργούν ρεαλιστικούς χαρακτήρες και στη μουσική των Moderat θα βρείτε πολλές: διασκέδαση και προβληματισμός, έκσταση και μελαγχολία. Και όλα αυτά, μέσα στη φρενίτιδα των strobe lights.

Όπως χαρακτηριστικά γράφτηκε και πριν την προηγούμενη συναυλία τους στην Αθήνα, οι Moderat δεν θα σας κάνουν μόνο να ιδρώσετε από τον χορό. Θα μπορούσαν να φέρουν ακόμα κι ένα δάκρυ στα μάτια σας.

Τρίτο όνομα της βραδιάς, ένας έλληνας μουσικός το όνομα του οποίου ήδη συνοδεύεται από τα κολακευτικότερα σχόλια σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Ο Larry Gus (καλλιτεχνικό όνομα του βεροιώτη -και νυν κάτοικου Μιλάνου- Παναγιώτη Μελίδη), είναι ένας πολυσύνθετος και εξαιρετικά ταλαντούχος συνθέτης, παραγωγός, τραγουδιστής και πολυοργανίστας. Για πάνω από μια δεκαετία, αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες και ενδιαφέρουσες προσωπικότητες της εγχώριας σκηνής.

Εκπρόσωπος της «ρυθμικής ποπ τραγουδοποιίας», όπως λέει ο ίδιος, έχει υπογράψει συμβόλαιο με την περίφημη δισκογραφική εταιρία DFA της Νέας Υόρκης, κάνοντας περιοδείες σε ολόκληρο τον πλανήτη και αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές από τα μουσικά Media. Το στυλ του συνδυάζει πολλαπλά samples με pop μελωδίες, πυκνά στρώματα ήχων από εκεί που δεν το περιμένεις, με το συνεχές groove να σκεπάζει τα πάντα. Βάλτε και τις γεμάτες ενέργεια live εμφανίσεις του και έχετε έναν σύγχρονο καλλιτέχνη που δεν μοιάζει με κανέναν.

Αντλώντας έμπνευση από τον κινηματογράφο, τη μουσική και την εικονογραφία της Νέας Υόρκης στα τέλη της δεκαετίας του ‘70, αλλά και από τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο, οι The Rattler Proxy έχουν καταφέρει να οριοθετήσουν το δικό τους σκοτεινό προφίλ το οποίο έχει αποτυπωθεί μέχρι στιγμής σε μια σειρά από κυκλοφορίες στη Lurid Music και στη Nutty Wombat Records.

Έχοντας συνεργαστεί με μουσικούς, παραγωγούς και remixers, όπως ο Timothy J Fairplay, o Antoni Maiovvi, οι Vox Low, οι Jokers of the Scene, οι Khidja και ο End, το δίδυμο των Μάκη Παπασημακόπουλου και Λουκά Σαββίδη συνεχίζει να εξελίσσεται, με την μουσική τους να ακούγεται σε πλατφόρμες όπως το Beats In Space, το KCRW και το Boiler Room.

Τραγουδίστρια, συνθέτρια, σχεδιάστρια και μόνιμα ανήσυχο πνεύμα, η Εtten έχει κυκλοφορήσει δύο εξαιρετικούς σόλο δίσκους, το “Lappuggla” (2012) και το “I Know You‘re Behind Me But I’m Not Scared” (2009), και σε λίγο καιρό κυκλοφορεί τον επόμενο. Υπήρξε τραγουδίστρια των εξαιρετικών Film και έχει συνεργαστεί με πολλούς ακόμα καλλιτέχνες (Mechanimal, Μιχάλη Δέλτα κ.α.), ενώ έχει γράψει μουσική για εικαστικές εκθέσεις, χοροθέατρο, performances.

Day 2 / Παρασκευή 16 Ιουνίου: Thievery Corporation + Archive + Kadebostany + Omega Ray + Chinese Basement

Δύο εβδομάδες μετά, στις 16/6, θα υποδεχτούμε δύο από τα πιο αγαπημένα ονόματα του ελληνικού κοινού τα τελευταία είκοσι χρόνια, τους Αμερικανούς Thievery Corporation, ένα από τα δημοφιλέστερα σχήματα της παγκόσμιας downtempo / dub / trip hop / electronica σκηνής, και τους Βρετανούς Archive, οι οποίοι ξεκίνησαν κι αυτοί με παρόμοιο προσανατολισμό (trip hop / electronica), πριν αποφασίσουν να εξερευνήσουν τα μονοπάτια του progressive / shoegaze rock εκτοξεύοντας τη δημοτικότητά τους στα ύψη.

Οι Thievery Corporation ξεκίνησαν το 1995, στην Washighton DC, και αμέσως κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν δικό τους πολυσυλλεκτικό ήχο, αναμειγνύοντας Jamaican dub reggae, bossanova, Brazilian, acid / nu-jazz, downtempo, electronica και breakbeat ήχους με πανέμορφα γυναικεία φωνητικά και δυναμικές hip hop ρίμες, με βασικό άξονα τον δημιουργικό πυρήνα των Rob Garza και Eric Hilton, των δύο μουσικών / παραγωγών που αποτελούν την καρδιά και την ψυχή των Thievery Corporation όλα αυτά τα χρόνια.

Μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει 10 albums, με πιο γνωστά τα “Mirror Conspiracy” (2000), “The Richest Man In Babylon” (2002), “The Cosmic Game” (2004), “Radio Retaliation” (2008), “Saudade” (2014), “The Temple Of I & I” (2017) και πολυάριθμα remixes και singles, υπέροχα κομμάτια που θα ακούσουμε στις 16 Ιουνίου, δίπλα στη θάλασσα, όπως τα “Warning Shots”, “The Richest Man In Babylon”, “Lebanese Blonde”, “Until The Morning”, “Sweet Tides”, “Amerimacka”, “All That We Perceive”, “State Of Our Union”, “Revolution Solution”, “Liberation Front”, “El Pueblo Unido”, “Is It Over?”, “Exilio”, “Shadows Of Ourselves”, “En Simple Histoire”, “Facing East”, ‘The Numbers Game, “Mandalla”, “Letter To The Editor” και άλλα πολλά.

Με όπλο την αγάπη τους για τη μουσική, και με τη δική τους ανεξάρτητη δισκογραφική από την πρώτη κιόλας μέρα, έχουν πουλήσει εκατομμύρια δίσκους, έχουν παίξει μπροστά σε εκατομμύρια θεατές και κάθε χρόνο κερδίζουν νέους φίλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από διάφορους πολιτισμούς, κουλτούρες, ήχους, ηλικίες που συγκροτούν το πολύχρωμο καλειδοσκόπιο του κόσμου των Thievery Corporation. Χωρίς υπερβολή, θεωρούνται ένα από τα κορυφαία live acts στον πλανήτη, πράγμα που έχουν αποδείξει σε όλες τις προηγούμενες επισκέψεις τους στη χώρα μας.

Οι Archive είναι άλλο ένα όνομα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς το ελληνικό κοινό τους έχει αγκαλιάσει από το ξεκίνημα της καριέρας τους, το 1994 στο Λονδίνο. Στηριγμένοι στη δημιουργική δυάδα των Danny Griffiths και Darius Keeler, έχουν διανύσει μία εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία που ήδη διαρκεί περισσότερες από δύο δεκαετίες, με αφετηρία το εντυπωσιακό ντεμπούτο album, “Londinium”, το οποίο τους έβαλε αμέσως στον χάρτη της trip hop / electronica σκηνής που μεσουρανούσε εκείνη την περίοδο.

Μέσα από πολλές αλλαγές στη σύνθεσή τους, οι Archive έχουν βρεθεί να εξερευνούν τα όρια διάφορων μουσικών ειδών, με τις πιο πρόσφατες δημιουργίες τους να κινούνται εμφανώς προς progressive rock, ενίοτε και post rock, μονοπάτια.

Μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει 11 studio albums, με πιο γνωστά, πέρα από το “Londinium” (1996), τα “Take My Head” (1999), “You All Look The Same To Me” (2002), “Noise” (2004), “Lights” (2006), “Controlling Crowds” (2009), “With Us Until You’re Dead” (2012), “Restriction” (2015), μέσα από τα οποία έχουν ξεπηδήσει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά και αναγνωρίσιμα singles που έχουν ακουστεί και στο ελληνικό ραδιόφωνο τα τελευταία χρόνια, όπως τα “Again”, “Fuck U”, “You Make Me Feel”, “The Way You Love Me”, “Numb”, Get Out”, “Bullets”, “System”, “Men Like You”, “Bright Lights”, “End Of Our Days”, “Hatchet”, “Black & Blue”, “The Empty Bottle”, “Collapse / Collide”, “Violently”, “So Few Words” και άλλα.

Όμως, και το τρίτο όνομα της 16ης Ιουνίου έχει ήδη μία πολύ ισχυρή σχέση με το ελληνικό κοινό. Οι Kadebostany επιστρέφουν μετά από δύο χρόνια στην Ελλάδα που τους αγάπησε από την πρώτη στιγμή. Μπορεί να προέρχονται από έναν… φανταστικό κόσμο, εμπνευσμένο από τον ελβετό παραγωγό Kadebostan, αλλά στον πραγματικό η επιτυχία τους είναι σίγουρα αληθινή!

Με επιτυχίες όπως τα “Walking With a Ghost”, “Castle in the Snow”, “Jolan” και βέβαια τη διασκευή στο “Crazy In Love” της Beyonce (για το “Fifty Shades of Grey”), καταπληκτικά videos, εκκεντρική σκηνική παρουσία και ένα νέο show που θα ενθουσιάσει, έρχονται στο Release Athens για να το κατακτήσουν! Παράλληλα, συστήνουν και τη νέα τραγουδίστρια, στο πλάι της Amina, την εντυπωσιακή Kristina. Την περιγράφουν ως ένα «από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά του κράτους», προφανώς αναφερόμενοι στη «δική τους» Δημοκρατία του Kadebostany! H νέα τους εποχή είναι εδώ, μαζί με το μοναδικό είδος της pop μουσικής τους. O νέος δίσκος τους, “Soldiers of Love” είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει και ήδη το πρώτο single “Frozen to Death” ακούγεται παντού!

Omega Ray (Ω-Ray), είναι το όνομα της νέας μπάντας που πρόκειται να ταράξει τα νερά στην εγχώρια σκηνή! Ο Γιώργος Καρανικόλας (The Last Drive, Blackmail, BLML, Drobs) ηγείται μίας εκλεκτής παρέας που θα μας ταξιδέψει σε έναν ήχο διαφορετικό από τα συνηθισμένα! Στο ομώνυμο ντεμπούτο τους -κυκλοφορεί στις 15/5 από τη Sound Effect Records- προτείνουν ένα δικό τους χαρμάνι που πατάει στην ψυχεδέλεια, τη folk και το kraut-rock. Ένα σύγχρονο psych-rock όχημα υψηλών απαιτήσεων και εκλεκτικών συσχετισμών. Στον απόηχο των Amon Duul II, των πρώιμων Floyd και της Νεοϋορκέζικης σχολής των Velvets και των Television, ερωτοτροπούν με τη folk, τα spirituals και τα blues, δίνοντας ζωή σε ένα πολύ ιδιαίτερο ημίαιμο, προσιτό, άμεσο και άκρως ποιητικό όραμα, όπως το ίδιο το rock ‘n’ roll.

Οι Chinese Basement είναι από τις μπάντες που οφείλει να ανακαλύπτει όποιος αναζητά το νέο και συναρπαστικό στη σύγχρονη μουσική. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν να παίζουν σε πολύ μικρή ηλικία δείχνοντας γρήγορα τα δόντια τους! Δυνατά drums και πειραματικά κρουστά ως ραχοκοκαλιά μίας στιβαρής rhythm section, πρωτότυπες ιδέες, ένταση, δυναμισμός, ορμητικότητα, στίχοι στα ελληνικά που ηχούν σαν ειρωνικά ποιήματα, συγκροτούν έναν ήχο που περιφέρεται γύρω από διάφορα μουσικά είδη χωρίς να περιορίζεται από κανένα -αν και οι ίδιοι αυτοχαρακτηρίζονται, αρκετά εύστοχα, ως ηλεκτρικό / θεατρικό punk. Με δύο albums στο ενεργητικό τους, έχουν ήδη πετύχει αρκετά και το μέλλον τους ανήκει. Δείτε τους, στο Release Athens 2017.

Day 3 / Σάββατο 17 Ιουνίου: Jamiroquai + Michael Kiwanuka + Wax Tailor + Σtella + The Blue Square

Το φινάλε του Release Athens 2017 δεν θα μπορούσε να είναι πιο θεαματικό! Στις 17/6, το φεστιβάλ θα κλείσει (ανανεώνοντας το ραντεβού με το κοινό για το 2018) με δύο πολύ σπουδαία ονόματα που συνδέουν μοναδικά δύο διαφορετικές εποχές της σύγχρονης μουσικής.

Headliners θα είναι οι Jamiroquai, πρωτοπόροι του future funk και μία από τις πιο επιτυχημένες μπάντες του πλανήτη τα τελευταία 25 χρόνια, που έρχονται -ουσιαστικά, για πρώτη φορά σε ένα event ανοιχτό σε όλους- με σκοπό να μετατρέψουν εκείνη τη βραδιά σε ένα ξέφρενο party που όμοιό του δεν θα έχει ξανασυμβεί στην Αθήνα!

Ο μοναδικά ταλαντούχος Jay Kay -ιδρυτής, frontman, τραγουδιστής, συνθέτης, ψυχή ολόκληρου του project των Jamiroquai- και η πολυμελής παρέα του (μία μπάντα… διαστημικών ικανοτήτων και ζωντανών επιδόσεων) επέστρεψαν με το ήδη επιτυχημένο “Automaton”, το οποίο θα προστεθεί δίπλα σε όλες τις τεράστιες επιτυχίες που κατέστησαν τον Jay και τους Jamiroquai ως τους απόλυτους ηγέτες του funk / acid jazz κινήματος: “Virtual Insanity”, “Deeper Underground”, “Cosmic Girl”, “Canned Hit”, “Too Young To Die”, “You Give Me Something”, “Little L”, “Alright”, “Space Cowboy”, “Love Foolosophy”, “Feels Like It Should”, “Runaway”, “Supersonic”, “Blow Your Mind”, “Corner Of Earth” και πολλά ακόμα!

Από το 1992, όταν και σχηματίστηκαν στο Λονδίνο, κοινό και κριτικοί στην κυριολεξία ξεμυαλίστηκαν μαζί τους. Οι Jamiroquai αναζωογόνησαν τη σύγχρονη pop ανοίγοντας τον δρόμο σε πολλούς συναρπαστικούς καλλιτέχνες, με την επιρροή τους να φτάνει μέχρι και σήμερα, αφού φανατικοί οπαδοί τους δηλώνουν ονόματα όπως οι Chance the Rapper, Pharrell Williams, Daft Punk, Jungle, Mark Ronson, Tyler the Creator, Redman & The Intenet, Gnarls Barkley, Scissor Sisters, Gramatik, Quantic, Roisin Murphy, Robbie Williams και πολλοί άλλοι!

Κλήθηκαν να παίξουν δίπλα στον Stevie Wonder και τη Diana Ross, έβαλαν 3 δίσκους στο Νο 1 της Βρετανίας και 8 στο Top-3, έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουν κερδίσει βραβεία Grammy, κρατούν το ρεκόρ για τον κορυφαίο funk δίσκο σε πωλήσεις, με το περίφημο “Travelling Without Moving”, και με το “Automaton” βρέθηκαν στην κορυφή των charts σε 34 διαφορετικές χώρες!

Ένα από τα μεγαλύτερα συναυλιακά απωθημένα θα πάψει να υφίσταται. Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο party του φετινού καλοκαιριού οδεύει προς το τέλος της. Γι’ αυτό, αναζητήστε το πιο εκκεντρικό καπέλο και την καλύτερη χορευτική σας διάθεση και προετοιμαστείτε για την 17η Ιουνίου!

Και μπορεί οι headliners να είναι ήδη ένα υπέρλαμπρο αστέρι στο μουσικό στερέωμα, όμως όλα δείχνουν πως το ίδιο θα συμβεί και με τον νεαρό καλλιτέχνη που τάραξε τα νερά της παγκόσμιας σκηνής περισσότερο από κάθε άλλον μέσα στο 2016, δίνοντας με τη σειρά του μία νέα πνοή στη soul και folk-rock μουσική του σήμερα.

Ο 29χρονος Βρετανός Michael Kiwanuka είναι ένα τεράστιο ταλέντο που με το δεύτερο album του, “Love & Hate”, έφτασε στο Νο 1 της Βρετανίας και προκάλεσε τον θαυμασμό κοινού και κριτικών σε ολόκληρο τον κόσμο, κερδίζοντας σε πολλές περιπτώσεις τον τίτλο του καλλιτέχνη / album της χρονιάς.

Το γεγονός πως ήδη συγκρίνεται από πολλούς με ονόματα όπως ο Marvin Gaye, o Curtis Mayfield, o Otis Redding, o Bill Withers, ακόμα και ο Van Morrison, πιστεύουμε πως λέει από μόνο του τα πάντα! Είναι πραγματικά σπάνιο ένας singer / songwriter να βλέπει το όνομά του να τοποθετείται από τόσο νωρίς δίπλα σε «ιερά τέρατα» ολόκληρης της ιστορίας της μουσικής, ανεξάρτητα από είδη και κατηγοριοποιήσεις.

Ραδιοφωνικοί σταθμοί, παραγωγοί, μουσικοκριτικοί και, πάνω απ’ όλους, κοινό έχουν ήδη αγαπήσει τα υπέροχα τραγούδια του Michael Kiwanuka, σε τέτοιο βαθμό που να αποτελεί ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα και αναμενόμενα ονόματα. Χάρη στο Release Athens 2017 δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ για να τον απολαύσουμε ζωντανά, ακριβώς τη στιγμή που αλλάζει επίπεδο, ανεβαίνοντας στην κορυφή ενός καλλιτεχνικού στερεώματος που έχει απόλυτη ανάγκη από ευαίσθητες και αυθεντικές φωνές σαν τη δική του.

Το Σάββατο 17 Ιουνίου, ακούγοντας τραγούδια σαν τα “Love & Hate”, “Black Man In A White World”, “One More Night”, “Cold Little Heart”, “Rule The World, “Home Again”, “I’ll Get Along”, “Bones”, “I’m Getting Ready” και πολλά ακόμα, θα διαπιστώσουμε από κοντά το γιατί γίνεται όλος αυτός ο θόρυβος και για ποιο λόγο ο Michael Kiwanuka θεωρείται το μέλλον της soul μουσικής –και όχι μόνο.

Πάρτι και να λείπει ο Wax Tailor; Δεν γίνεται! O διάσημος γάλλος μουσικός / παραγωγός της downtempo / electro hip-hop σκηνής και δημιουργός μεγάλων επιτυχιών, επιστρέφει το καλοκαίρι μαζί με την μπάντα του με την οποία στήνουν ένα από τα πιο ενεργητικά show που θα δεις. Άλλωστε, παραμένει πρωτοπόρος της electro hip-hop / downtempo σκηνής και το επιβεβαιώνει σε κάθε του ζωντανή εμφάνιση. Με 5 studio και 2 live albums στο ενεργητικό του και εκατοντάδες συναυλίες, προσελκύει θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο με ένα μοναδικό μίγμα cinematic hip-hop, soul και funk. Με κομμάτια σαν τα “Que Sera” και “Say Yes” ξεσηκώνει το κοινό. Το ίδιο θα κάνει και στις 17/6, αποτελώντας ιδανική προσθήκη σε μία βραδιά όπου ο χορός και το κέφι θα έχουν τον πρώτο λόγο!

Η Σtella είναι τραγουδίστρια, συνθέτρια, ζωγράφος και, εδώ και λίγο καιρό, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της εγχώριας σκηνής –και όχι άδικα. Μετά το επιτυχημένο ομώνυμο ντεμπούτο της (2015), με τα πασίγνωστα ραδιοφωνικά hits “Picking Words”, “Made To Attack”, “Detox”, επέστρεψε πριν λίγο καιρό, με το δεύτερο album της, “Works For You”, κινούμενη σε παρόμοια μονοπάτια αλλά και εξελίσσοντας τον ήχο της, συνδυάζοντας pop ευαισθησία και ψυχή με ωριμότητα. Πέρα από την προσωπική της δουλειά έχει συνεργαστεί με διάφορους έλληνες καλλιτέχνες όπως: Sillyboy, Coti K, NTEiBINT, Sad Disco και δημιούργησε το συγκρότημα των Chest μαζί με τον Μπάμπη Θεοχάρη.

Το καλοκαίρι του 2010 ο Radim και ο Radical, πιο γνωστοί ως The Blue Square, συμφώνησαν ότι τους αρέσουν εξίσου ξεχασμένα τηλεοπτικά θέματα, ψυχεδέλεια, soundtracks από blaxploitation films, σινεματικά grooves, νοσταλγικό easy listening από τις μέρες του παλιού ευρωπαϊκού κι ελληνικού κινηματογράφου, η trip hop, η noir ατμόσφαιρα και πλήκτρα που προετοιμάζουν τη σκηνή κλιμάκωσης μιας cult κατασκοπικής ταινίας, exotica και old school hip hop. Τα τραγούδια τους γρήγορα βρήκαν το δρόμο προς το ραδιόφωνο, με πιο γνωστά από αυτά τα “Nightkisser” (feat.Melentini), “Believe”, “Tic Toc”, “Mama” (feat. Esterina), ενώ το ντεμπούτο album τους, με τίτλο το όνομά τους, κυκλοφόρησε το 2016. Το project έχει συνυπάρξει σκηνικά με τους Wax Tailor, ASM – A State of Mind, Bonobo και Gramatik -έπειτα από προσωπική επιλογή των καλλιτεχνών.