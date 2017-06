Το Release Festival 2017 ολοκληρώνεται την Παρασκευή, με πλούσιο line up…

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου, το Release Athens 2017 υποδέχεται όλες και όλους εσάς, για τελευταία φορά το φετινό καλοκαίρι, σε μία σπουδαία ημέρα με ορισμένα από τα πλέον αγαπημένα ονόματα του ελληνικού κοινού: Thievery Corporation, Archive, Kadebostany, Omega Ray, Chinese Basement!

Μπορεί η ατυχία, με το πρόβλημα υγείας του Jay Kay, να οδήγησε στην ακύρωση της 3ης ημέρας του φεστιβάλ, αλλά δεν θα μας εμποδίσει να κλείσουμε τη φετινή διοργάνωση με τον εντυπωσιακότερο δυνατό τρόπο, με υπέροχη μουσική, κέφι και χορό, σε έναν υπέροχο χώρο δίπλα στη θάλασσα!

Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων για την 3η ημέρα, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν (αντί να πάρουν πίσω το αντίτιμο) για να παρακολουθήσουν τη 2η ημέρα, εφόσον το επιθυμούν. Δεν απαιτείται καμία διαδικασία γι’ αυτό. Απλά μπορούν να έρθουν κατευθείαν στον χώρο του φεστιβάλ, να περάσουν με αυτά στην είσοδο και να απολαύσουν μία υπέροχη μουσική -και όχι μόνο- εμπειρία.

Το παραπάνω ισχύει για κάθε είδους εισιτήριο της 3ης ημέρας. Απλό, διπλό, τριήμερο, VIP*.

*Μόνο οι κάτοχοι των VIP εισιτηρίων, λόγω περιορισμένης χωρητικότητας στη συγκεκριμένη κατηγορία, πρέπει να εκδηλώσουν εγκαίρως την επιθυμία τους να παραστούν στη 2η ημέρα, είτε μέσω email (γράφοντας στο θέμα “VIP εισιτήριο”) είτε τηλεφωνικά.

Όλες οι λεπτομέρειες υπάρχουν στο website (www.releaseathens.gr) και τη facebook page (www.facebook.com/releaseathens) του φεστιβάλ.

Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, καθημερινά από τις 10:00 μέχρι τις 18:00, στα τηλ. 210 3450817 και 6985555075.

E-mail επικοινωνίας: support@releaseathens.gr

Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 43 ευρώ (μονό) και 80 ευρώ (διπλό). Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 50 ευρώ.

Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11876, στα καταστήματα Seven Spots, Media Markt, Reload, Ευριπίδης και στα releaseathens.gr & viva.gr

Οι ώρες εμφάνισης

17:00 / doors open

17:40 / Chinese Basement

18:30 / Omega Ray

19:30 / Kadebostany

21:00 / Archive

23:00 / Thievery Corporation

Οι Thievery Corporation ξεκίνησαν το 1995, στην Washighton DC, και αμέσως κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν δικό τους πολυσυλλεκτικό ήχο, αναμειγνύοντας Jamaican dub reggae, bossanova, Brazilian, acid / nu-jazz, downtempo, electronica και breakbeat ήχους με πανέμορφα γυναικεία φωνητικά και δυναμικές hip hop ρίμες, με βασικό άξονα τον δημιουργικό πυρήνα των Rob Garza και Eric Hilton, των δύο μουσικών / παραγωγών που αποτελούν την καρδιά και την ψυχή των Thievery Corporation όλα αυτά τα χρόνια.

Μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει 10 albums, με πιο γνωστά τα “Mirror Conspiracy” (2000), “The Richest Man In Babylon” (2002), “The Cosmic Game” (2004), “Radio Retaliation” (2008), “Saudade” (2014), “The Temple Of I & I” (2017) και πολυάριθμα remixes και singles, υπέροχα κομμάτια που θα ακούσουμε στις 16 Ιουνίου, δίπλα στη θάλασσα, όπως τα “Warning Shots”, “The Richest Man In Babylon”, “Lebanese Blonde”, “Until The Morning”, “Sweet Tides”, “Amerimacka”, “All That We Perceive”, “State Of Our Union”, “Revolution Solution”, “Liberation Front”, “El Pueblo Unido”, “Is It Over?”, “Exilio”, “Shadows Of Ourselves”, “En Simple Histoire”, “Facing East”, ‘The Numbers Game, “Mandalla”, “Letter To The Editor” και άλλα πολλά.

Με όπλο την αγάπη τους για τη μουσική, και με τη δική τους ανεξάρτητη δισκογραφική από την πρώτη κιόλας μέρα, έχουν πουλήσει εκατομμύρια δίσκους, έχουν παίξει μπροστά σε εκατομμύρια θεατές και κάθε χρόνο κερδίζουν νέους φίλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από διάφορους πολιτισμούς, κουλτούρες, ήχους, ηλικίες που συγκροτούν το πολύχρωμο καλειδοσκόπιο του κόσμου των Thievery Corporation. Χωρίς υπερβολή, θεωρούνται ένα από τα κορυφαία live acts στον πλανήτη, πράγμα που έχουν αποδείξει σε όλες τις προηγούμενες επισκέψεις τους στη χώρα μας.

Οι Archive είναι άλλο ένα όνομα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς το ελληνικό κοινό τους έχει αγκαλιάσει από το ξεκίνημα της καριέρας τους, το 1994 στο Λονδίνο. Στηριγμένοι στη δημιουργική δυάδα των Danny Griffiths και Darius Keeler, έχουν διανύσει μία εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία που ήδη διαρκεί περισσότερες από δύο δεκαετίες, με αφετηρία το εντυπωσιακό ντεμπούτο album, “Londinium”, το οποίο τους έβαλε αμέσως στον χάρτη της trip hop / electronica σκηνής που μεσουρανούσε εκείνη την περίοδο.

Μέσα από πολλές αλλαγές στη σύνθεσή τους, οι Archive έχουν βρεθεί να εξερευνούν τα όρια διάφορων μουσικών ειδών, με τις πιο πρόσφατες δημιουργίες τους να κινούνται εμφανώς προς progressive rock, ενίοτε και post rock, μονοπάτια.

Μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει 11 studio albums, με πιο γνωστά, πέρα από το “Londinium” (1996), τα “Take My Head” (1999), “You All Look The Same To Me” (2002), “Noise” (2004), “Lights” (2006), “Controlling Crowds” (2009), “With Us Until You’re Dead” (2012), “Restriction” (2015), μέσα από τα οποία έχουν ξεπηδήσει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά και αναγνωρίσιμα singles που έχουν ακουστεί και στο ελληνικό ραδιόφωνο τα τελευταία χρόνια, όπως τα “Again”, “Fuck U”, “You Make Me Feel”, “The Way You Love Me”, “Numb”, Get Out”, “Bullets”, “System”, “Men Like You”, “Bright Lights”, “End Of Our Days”, “Hatchet”, “Black & Blue”, “The Empty Bottle”, “Collapse / Collide”, “Violently”, “So Few Words” και άλλα.

Όμως, και το τρίτο όνομα της 16ης Ιουνίου έχει ήδη μία πολύ ισχυρή σχέση με το ελληνικό κοινό. Οι Kadebostany επιστρέφουν μετά από δύο χρόνια στην Ελλάδα που τους αγάπησε από την πρώτη στιγμή. Μπορεί να προέρχονται από έναν… φανταστικό κόσμο, εμπνευσμένο από τον ελβετό παραγωγό Kadebostan, αλλά στον πραγματικό η επιτυχία τους είναι σίγουρα αληθινή!

Με επιτυχίες όπως τα “Walking With a Ghost”, “Castle in the Snow”, “Jolan” και βέβαια τη διασκευή στο “Crazy In Love” της Beyonce (για το “Fifty Shades of Grey”), καταπληκτικά videos, εκκεντρική σκηνική παρουσία και ένα νέο show που θα ενθουσιάσει, έρχονται στο Release Athens για να το κατακτήσουν! Παράλληλα, συστήνουν και τη νέα τραγουδίστρια, στο πλάι της Amina, την εντυπωσιακή Kristina. Την περιγράφουν ως ένα «από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά του κράτους», προφανώς αναφερόμενοι στη «δική τους» Δημοκρατία του Kadebostany! H νέα τους εποχή είναι εδώ, μαζί με το μοναδικό είδος της pop μουσικής τους. O νέος δίσκος τους, “Soldiers of Love” είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει και ήδη το πρώτο single “Frozen to Death” ακούγεται παντού!

Omega Ray (Ω-Ray), είναι το όνομα της νέας μπάντας που πρόκειται να ταράξει τα νερά στην εγχώρια σκηνή! Ο Γιώργος Καρανικόλας (The Last Drive, Blackmail, BLML, Drobs) ηγείται μίας εκλεκτής παρέας που θα μας ταξιδέψει σε έναν ήχο διαφορετικό από τα συνηθισμένα! Στο ομώνυμο ντεμπούτο τους -κυκλοφορεί στις 15/5 από τη Sound Effect Records- προτείνουν ένα δικό τους χαρμάνι που πατάει στην ψυχεδέλεια, τη folk και το kraut-rock. Ένα σύγχρονο psych-rock όχημα υψηλών απαιτήσεων και εκλεκτικών συσχετισμών. Στον απόηχο των Amon Duul II, των πρώιμων Floyd και της Νεοϋορκέζικης σχολής των Velvets και των Television, ερωτοτροπούν με τη folk, τα spirituals και τα blues, δίνοντας ζωή σε ένα πολύ ιδιαίτερο ημίαιμο, προσιτό, άμεσο και άκρως ποιητικό όραμα, όπως το ίδιο το rock ‘n’ roll.

Οι Chinese Basement είναι από τις μπάντες που οφείλει να ανακαλύπτει όποιος αναζητά το νέο και συναρπαστικό στη σύγχρονη μουσική. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν να παίζουν σε πολύ μικρή ηλικία δείχνοντας γρήγορα τα δόντια τους! Δυνατά drums και πειραματικά κρουστά ως ραχοκοκαλιά μίας στιβαρής rhythm section, πρωτότυπες ιδέες, ένταση, δυναμισμός, ορμητικότητα, στίχοι στα ελληνικά που ηχούν σαν ειρωνικά ποιήματα, συγκροτούν έναν ήχο που περιφέρεται γύρω από διάφορα μουσικά είδη χωρίς να περιορίζεται από κανένα -αν και οι ίδιοι αυτοχαρακτηρίζονται, αρκετά εύστοχα, ως ηλεκτρικό / θεατρικό punk. Με δύο albums στο ενεργητικό τους, έχουν ήδη πετύχει αρκετά και το μέλλον τους ανήκει. Δείτε τους, στο Release Athens 2017.