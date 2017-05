Το Release Festival ξεκινάει τη Παρασκευή!

Το Release Athens 2017 έρχεται για να κάνει το καλοκαίρι μας πιο συναρπαστικό! Την Παρασκευή 2 Ιουνίου, το φεστιβάλ ανοίγει τις πύλες του για να υποδεχτεί ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και, φυσικά, όλες και όλους εσάς!

Η πρώτη ημέρα φέρνει κοντά μας δύο από τα σημαντικότερα και δημοφιλέστερα ονόματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, τους Νορβηγούς Röyksopp και τους Γερμανούς Moderat. Η εμφάνιση και των δύο θα συνοδεύεται από ένα εκπληκτικό light show που, μαζί με τα τραγούδια τους, που το ελληνικό κοινό έχει λατρέψει, θα προσφέρει μία ανεπανάληπτη οπτικοακουστική εμπειρία σε όσες και όσους παρευρεθούν. Χωρίς υπερβολή, η Πλατεία Νερού θα μεταμορφωθεί στο μεγαλύτερο υπαίθριο club που έχει δει η Αθήνα, σε έναν πανέμορφο χώρο, λίγα λεπτά από το κέντρο της πόλης και δίπλα στη θάλασσα.

Οι ώρες εμφάνισης:

17.00 / doors open

17.40 / Etten

18.30 / The Rattler Proxy

19.30 / Larry Gus

21.00 / Moderat

23.00 / Röyksopp

Πληροφορίες:

Απλά Εισιτήρια

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται στα 43 (μονό) και 80 ευρώ (διπλό).

Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 50 ευρώ.

Vip Tickets

Διατίθεται πολύ περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 100 ευρώ.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ø ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands &stools για όλους

Ø open bar

Ø προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο

Ø ιδιωτικό parking

Ø ξεχωριστές τουαλέτες

Ø αναμνηστικό δώρο του φεστιβάλ

Εισιτήρια τριημέρου

Η διάθεση των τριήμερων εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 110 ευρώ.

Day 1 / Παρασκευή 2 Ιουνίου: Röyksopp + Moderat + Larry Gus + The Rattler Proxy + Etten

Οι headliners Röyksopp, με τον καλλιτεχνικό πυρήνα των Svein Berge και Torbjørn Brundtland σε πρώτο πλάνο (με τη συμμετοχή της εντυπωσιακής Ionna Lee και του εξαιρετικού Jamie Irrepressible των Irrepressibles στα φωνητικά), αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα και δημιουργικότερα σύνολα της παγκόσμιας electronica σκηνής. Κινούμενοι σε ολόκληρο το φάσμα της – από την trip-hop / ambient μέχρι την synthpop / house – έχουν εξυμνηθεί από τους κριτικούς κι έχουν σαρώσει βραβεία και πωλήσεις, σε μια πορεία που διαρκεί πλέον κοντά στα 20 χρόνια.

Έχοντας επιρροές από ονόματα όπως οι Kraftwerk, Brian Eno, Vangelis, Tangerine Dream, Pink Floyd, Giorgio Moroder, Art Of Noise, έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα επτά albums και πολλά επιτυχημένα singles, μερικά από τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για συγκεκριμένες εποχές της pop μουσικής, όπως τα: “Eple”, “What Else Is There?”, “Remind Me”, “Poor Leno”, “So Easy”, “Monument”, “Sparks”, “Only This Moment”, “Beautiful Day Without You”, “The Girl And The Robot”, “Happy Up There”, “This Must Be It”, “Here She Comes Again”, “Skulls”, “Running To The Sea”, “Do It Again”, “I Had This Thing” και άλλα πολλά.

Έχουν κάνει remixes σε κομμάτια των Coldplay, Vangelis, FR David, XTC, This Mortal Coil, Thomas Dolby, Depeche Mode, μεταξύ άλλων, ενώ οι συνεργασίες τους περιλαμβάνουν ονόματα όπως οι Robyn, The Knife, Fever Ray, Lykke Li, Jamie Irrepressible, Apparat, Erlend Øye (Kings Of Convenience). Οι live εμφανίσεις τους είναι εντυπωσιακές, με τη συνοδεία ενός εκπληκτικού light show – με τη χρήση lasers, projections και μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας – το οποίο θα συνοδεύει την εμφάνισή τους και στο Release Athens 2017!

———————

Για τους Γερμανούς Moderat μάλλον δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, ιδίως μετά την εμφάνισή τους στην Αθήνα, τον Νοέμβριο του 2016. Οι περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι που έδωσαν το “παρών” εκείνο το βράδυ στο Gazi Music Hall πρέπει να κατάλαβαν τον λόγο που ανάγκασε τον Τύπο να τους προσδώσει τον χαρακτηρισμό του“Top Electronic Act” του πλανήτη μέσα στην περασμένη χρονιά. Το εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που μας προσέφεραν, όπου ήχος και φως έκαναν τους πάντες να λικνίζονται στους ρυθμούς τους, αναμένεται να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις στην Πλατεία Νερού και το Release Athens 2017!

Το project των Modeselektor (Gernot Gronsert, Sebastian Szary) και Αpparat (Sascha Ring) δείχνει να βρίσκεται σε μία άκρως ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα το περσινό τρίτο τους album, “Moderat III”, και κομμάτια σαν το “Reminder”και το λίγο παλαιότερο “Bad Kingdom”, τα οποία τους έχουν κάνει εξαιρετικά δημοφιλείς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στον κινηματογράφο συνηθίζεται να λέγεται πως οι αντιφάσεις δημιουργούν ρεαλιστικούς χαρακτήρες και στη μουσική των Moderat θα βρείτε πολλές: διασκέδαση και προβληματισμός, έκσταση και μελαγχολία. Και όλα αυτά, μέσα στη φρενίτιδα των strobe lights.

Όπως χαρακτηριστικά γράφτηκε και πριν την προηγούμενη συναυλία τους στην Αθήνα, οι Moderat δεν θα σας κάνουν μόνο να ιδρώσετε από τον χορό. Θα μπορούσαν να φέρουν ακόμα κι ένα δάκρυ στα μάτια σας.

———————

Τρίτο όνομα της βραδιάς, ένας Έλληνας μουσικός το όνομα του οποίου ήδη συνοδεύεται από τα κολακευτικότερα σχόλια σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Ο Larry Gus (καλλιτεχνικό όνομα του Βεροιώτη – και νυν κάτοικο Μιλάνου – Παναγιώτη Μελίδη), είναι έναςπολυσύνθετος και εξαιρετικά ταλαντούχος συνθέτης, παραγωγός, τραγουδιστής και πολυοργανίστας. Για πάνω από μια δεκαετία, αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες και ενδιαφέρουσες προσωπικότητες της εγχώριας σκηνής.

Eκπρόσωπος της “ρυθμικής ποπ τραγουδοποιϊας”, όπως λέει ο ίδιος, έχει υπογράψει συμβόλαιο με την περίφημη δισκογραφική εταιρία DFA της Νέας Υόρκης, κάνοντας περιοδείες σε ολόκληρο τον πλανήτη και αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές από τα μουσικά Media. To στυλ του συνδυάζει πολλαπλά samples με pop μελωδίες, πυκνά στρώματα ήχων από εκεί που δεν το περιμένεις, με το συνεχές groove να σκεπάζει τα πάντα. Βάλτε και τις γεμάτες ενέργεια live εμφανίσεις του και έχετε έναν σύγχρονο καλλιτέχνη που δεν μοιάζει με κανέναν.

———————

Αντλώντας έμπνευση από τον κινηματογράφο την μουσική και την εικονογραφία της Νέας Υόρκης στα τέλη της δεκαετίας του 70, αλλά και από τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο, οι The Rattler Proxy έχουν καταφέρει να οριοθετήσουν το δικό τους σκοτεινό προφίλ το οποίο έχει αποτυπωθεί μέχρι στιγμής σε μια σειρά από κυκλοφορίες στην Lurid Music και στην NuttyWombat Records .

Έχοντας συνεργαστεί με μουσικούς, παραγωγούς και remixers όπως ο Timothy J Fairplay, o Antoni Maiovvi, οι Vox Low, οι Jokers of the Scene, οι Khidja και ο End, το δίδυμο των Μάκη Παπασημακόπουλου και Λουκά Σαββίδη συνεχίζει να εξελίσσεται, με την μουσική τους να ακούγεται σε πλατφόρμες όπως το Beats In Space, το KCRW και το Boiler Room.

———————

Τραγουδίστρια, συνθέτρια, σχεδιάστρια και μόνιμα ανήσυχο πνεύμα, η Εtten έχει κυκλοφορήσει δύο εξαιρετικούς σόλο δίσκους, το “Lappuggla” (2012) και το “I Know You‘re Behind Me But I’m Not Scared” (2009), και σε λίγο καιρό κυκλοφορεί τον επόμενο. Υπήρξε τραγουδίστρια των εξαιρετικών Film και έχει συνεργαστεί με πολλούς ακόμα καλλιτέχνες (Mechanimal, Μιχάλη Δέλτα κ.α.), ενώ έχει γράψει μουσική για εικαστικές εκθέσεις, χοροθέατρο, performances.