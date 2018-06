Το Summer Sound Festival φέρνει το καλοκαίρι στην καρδιά της πόλης…

Έχεις σκεφτεί πώς θα ήταν αν αυτό το καλοκαίρι δεν πήγαινες εσύ στην παραλία, αλλά ερχόταν η παραλία σε σένα; Αν μέσα στην καρδιά της Αθήνας μπορούσες ξαφνικά να βρεθείς σε μια όαση μουσικής δροσιάς και μυθικών εμπειριών;

To Summer Sound Festival έρχεται αυτόν τον Ιούνιο να μετατρέψει το Mythos Experience Station για δυο Παρασκευοσάββατα σε μια μυθική παραλία στο κέντρο της πόλης! Έλα να ζήσεις μια αξέχαστη καλοκαιρινή εμπειρία –εκεί που δεν περίμενες ποτέ ότι θα τη ζήσεις!

Παρασκευή 8 Ιουνίου [5 € με μπύρα]

ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ

Bazooka

Σάββατο 9 Ιουνίου [5 € με μπύρα]

ΦΙ ΒΗΤΑ ΣΙΓΜΑ

Χάσε Την Πίστη Σου

Opening Αcts: Μastigo | Άρρωστο Πνεύμα

Παρασκευή 15 Ιουνίου [Προπώληση 9 € με μπύρα – Πόρτα 12 € με μπύρα]

Dub inc

Blend Mishkin & Roots Evolution

Σάββατο 16 Ιουνίου [5 € με μπύρα]

Tonis Sfinos

Bejeezus

SSF Day 1: ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ | Bazooka [8/6]

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου, στο Experience Station που έχει στήσει ο Μythos στο Παλιό Αμαξοστάστιο Ο.ΣΥ, ο ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της εγχώριας Hip-Hop σκηνής, ιδρυτής της Bashment Records και μέλος των ιστορικών Ψυχόδραμα 07, πρόκειται ν’ αναβιώσει όλες τις μοναδικές στιγμές της αξιοσημείωτης πορείας του και φυσικά, όπως πάντα, να μας προτείνει πολλές ενδιαφέρουσες ακόμα, που αναμένονται στη συνέχεια της ασταμάτητης πορείας του, τόσο πίσω απ’ το μικρόφωνο, όσο και πίσω απ’ τις κονσόλες. Ο ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ, κατά κόσμον Παναγιώτης Κυριακού, ξεκίνησε ως MC και Beatmaker το 2001 και στην πάροδο αυτών των ετών, έχει συνεργαστεί σε επίπεδο ηχογράφησης και συναυλιών με πολλά και μεγάλα ονόματα της εγχώριας και παγκόσμιας Hip-Hop σκηνής.

Tη βραδιά θα ανοίξουν οι ξεχωριστοί Bazooka, οι οποίοι δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι του 2008 στο Βόλο και έκτοτε έχουν ως βάση τους την Αθήνα. Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single “Shame Take My Brain/Ravening Trip” (Inch Allah Records) το 2011, ενώ το 2012 συνεργάστηκαν για πρώτη φορά με την Αμερικάνικη Slovenly Recordings για την κυκλοφορία του EP “Ι Want To Fuck All The Girls In My School”. Το 2013 κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο album τους και ακολούθησαν το single «Δεμένος Στο Κρεββάτι Σου» (Sound Effect Records, 2015) και το δεύτερο album τους «Άχρηστη Γενιά» (Slovenly, 2016). Έχουν πραγματοποιήσει μια μεγάλη περιοδεία στην Αμερική, ενώ ταυτόχρονα έχουν στο ενεργητικό τους πάνω από 10 Ευρωπαϊκές περιοδείες. Στην καινούρια τους δουλειά, οι Bazooka διευρύνουν ακόμα περισσότερο τους μουσικούς τους ορίζοντες, χωρίς να χάνουν ούτε στιγμή την δύναμη και την ορμητικότητα του ήχου τους, ενώ για ακόμα μια φορά επιστρέφουν στις ρίζες τους δίνοντας έμφαση στον ελληνικό στίχο.

SSF Day 2: ΦΙ ΒΗΤΑ ΣΙΓΜΑ | ΧΙ ΤΑΦ ΠΙ | Οpening Act: Άρρωστο Πνεύμα [9/6]

Με την ολοκλήρωση του «Μετά απ’ το Τέλος Tour» των ΦΙ ΒΗΤΑ ΣΙΓΜΑ και του “Saturn Tour” των ΧΙ ΤΑΦ ΠΙ, τα δύο Αθηναϊκά crews έρχονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους το Σάββατο 9 Ιουνίου σε μία μοναδική συναυλία στο Experience Station που έχει στήσει ο Mythos στο Παλιό Αμαξοστάσιο στο Γκάζι. Τα δύο συγκροτήματα θα ανέβουν στη σκηνή του Summer Sound Fest για να παρουσιάσουν στο κοινό τους ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες από τη δισκογραφική πορεία τους μέχρι σήμερα. Από το Arkham μέχρι το Cosmos και το Saturn, οι fans των δύο συγκροτημάτων θα έχουν την ευκαιρία να δουν ένα μοναδικό live show γεμάτο επιτυχίες.

SSF Day 3: Dub Inc | Blend Mishkin & Roots Evolution [15/6]

Την Παρασκευή 15 Ιουνίου, στο Experience Station που έχει στήσει ο Mythos στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ, το βράδυ μας πρόκειται να ντυθεί στα χρώματα και τους ήχους των Dub Inc, ενός συγκροτήματος που ανήκει αδιαμφισβήτητα στους σημαντικότερους πρεσβευτές της ευρωπαϊκής reggae / dub σκηνής, με ιδιαίτερη μάλιστα διεθνή αναγνωρισιμότητα, επιστρέφοντας στην χώρα μας για μια εμφάνιση που όπως όλες τους θα προσομοιάζει σε γιορτή κι αν μη τι άλλο θα συζητηθεί.

Σχηματίστηκαν πίσω στο μακρινό 1998, κι έκτοτε έχουν διανύσει είκοσι ολόκληρα χρόνια μέχρι σήμερα, μετρώντας παράλληλα 6 ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές, αμέτρητα shows σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, πλήθος reggae μουσικών βραβείων, μα πάνω από όλα μια ξεχωριστή μουσική ταυτότητα, συνώνυμη του ήχου και της ιδιοσυγκρασίας τους. Το τελευταίο τους δισκογραφικό πόνημα, που φέρει τον τίτλο, “So What” βρίσκει τους Dub Inc να πειραματίζονται με το νέο “rub a dub” ρεύμα που έχει αναδυθεί τα τελευταία χρόνια, με ποικίλες ηλεκτρονικές επιρροές, κάποια στοιχεία dubstep, καθώς και μερικές hip hop προσθήκες. Με αυτό τον τρόπο ανανεώνονται συνεχώς οι Dub Inc, με σκοπό να εκπλήξουν εκ νέου ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο κοινό απαρτιζόμενο από ένθερμους fans, που περιμένουν με ανυπομονησία για τη κάθε νέα μουσική κυκλοφορία της μπάντας, όπως φυσικά και για οποιοδήποτε έξαλλο πάρτι πρόκειται να στήσουν με κάθε τους ζωντανή εμφάνιση. Παρασκευή 15 Ιουνίου, στο Mythos Expierence Center, οι Dub Inc σε μία μοναδική συναυλία που θα δώσει ρυθμό σε εκείνο και τα επερχόμενα βράδια μας και θα προσθέσει μια εξέχουσα συναυλιακή ανάμνηση στις ήδη υπάρχουσες.

Τη συναυλία θα ανοίξουν οι δικοί μας Blend Mishkin & Roots Evolution, με επαναστατική Dub και Roots Reggae από τον μετρ του είδους Blend Mishkin και τους Roots Evolution, που έρχονται γεμάτοι ενέργεια να μας παρουσιάσουν νέες οπτικές πάνω σε ηχητικά σχήματα και αισθήματα.

SSF Day 4: Tonis Sfinos | Bejeesus [16/6]

Σε μια ανατρεπτική κίνηση το Summer Sound Festival εξασφάλισε την παρουσία του, χαρακτηρισμένου διεθνώς ως international showman, Tonis Sfinos ως headliner για την τελευταία μέρα του festival. Μαζί του όπως πάντα οι Playmates. Μπορεί να έχει μόλις γυρίσει από το Αμέρικα, μπορεί ακόμη να φοράει τα ρούχα της δεκαετίας των ‘60ς και ‘70ς, αλλά ο Τόνις Σφήνος παραμένει επίκαιρος, φρέσκος και ολοζώντανος με φουλ διασκεδαστική διάθεση. Θα παρουσιάσει ένα ανατρεπτικό χορευτικό σόου εξτραβαγκάντζα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία έκπληξη ειδικά για τη βραδιά αυτή! Ετοιμαστείτε λοιπόν να απαντήσετε στο κρίσιμο ερώτημα του καλλιτέχνη: «Είστε μάγκες ρέι;»

Τη βραδιά θα ανοίξουν οι πάντοτε διασκεδαστικοί Bejeezus. Αν ψάχνεις μια μπάντα που να συνδυάζει απόλυτα την acoustic feel good διάθεση σε απόλυτα up tempo και χορευτικό στυλ τότε οι Bejeezus είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Μοναδικές διασκευές των μεγαλύτερων mainstream hits από τα ‘80s, ‘90s αλλά και το σήμερα σε swing, latin και rock ‘n’ roll ύφος με την προσωπική και ιδιαίτερη σφραγίδα των Bejeezus. Πώς μπορεί να ακουστεί το “YMCA” σε swing, το “Careless whispers” σε flamenco και μια acoustic version του “All that she wants”; Φόρεσε χαμηλά παπούτσια, την καλύτερη σου διάθεση και οι Bejeezus θα σου δείξουν ακριβώς πώς γίνεται.

8-9 & 15-16 Ιουνίου 2018

Mythos Experience Station

Ερμού 1 (Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ)

Η προπώληση έχει ξεκινήσει μέσω του δικτύου καταστημάτων του viva.gr. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια σας ανά ημέρα με μόλις 5 ευρώ (9 ευρώ ειδικά για Day 3) με μία μπύρα.